Investigan a Microsoft por posibles sobornos: cómo era la trama de pagos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) le iniciaron una investigación a Microsoft por un posible caso de sobornos y corrupción en la venta de software en Hungría, según reporta The Wall Street Journal. Esta no es la primera vez que la tecnológica se ve envuelta en este tipo de acusaciones, ya que en 2013 también estuvo bajo la lupa de los organismos de control luego de que un informante asegurara que se pagaban dádivas en China, Italia y Rumania.



De acuerdo a lo publicado por el medio, la compañía creada por Bill Gates habría realizado pagos a funcionarios del gobierno húngaro a través de empresas intermediarias entre 2013 y 2014. El esquema funcionaba de la siguiente manera: Microsoft le vendía su software a estos intermediarios a un precio promocional, luego estos se lo ofrecían el Gobierno de Hungría a un valor más elevado. Se sospecha que parte de esa diferencia iba a parar directamente a los bolsillos de funcionarios oficiales.

Un vocero de la tecnológica, en diálogo con Fortune, aseguró que tomaron noción de esta “potencial infracción” hace cuatro años y que esto derivó en una investigación interna. “Despedimos a cuatro empleados, finalizamos nuestra relación comercial con cuatro socios y nos hemos estado defendiendo de reclamos legales suyos desde entonces”, señaló.

La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), suscripta en 1977, permite a las autoridades estadounidenses investigar cualquier potencial delito cometido por las empresas nacionales fuera del país. Tanto la SEC como el Departamento de Justicia no respondieron a los pedidos de comentarios de los medios. En agosto de 2013, Microsoft había enfrentado acusaciones similares. Según publicó The Wall Street Journal en aquel momento, un representante de la empresa en China reveló que se le ofrecían sobornos a funcionarios oficiales a cambio de autorizar compras de software. A su vez, un informante aseguró que la firma le había pagado un lujoso viaje a un funcionario pakistaní para conseguir un contrato de US$ 9 millones con el Gobierno de aquel país.