Inversores creen más en robots que en traders físicos: crecen 10% más

Hubo un tiempo en el que la posibilidad de diversificar la cartera inversora para pequeños ahorristas era únicamente propiedad de grandes firmas o personas físicas que tenían la chance de contar con una firma de inversión tradicional que lo asesorara o cubriera la espalda.

Con el paso del tiempo, la tecnología, con su poder de atravesar cualquier mercado, nicho o segmento, comenzó a brindar soluciones, pese a que algunas leyes regulatorias complicaran su ingreso al país.

Sin embargo, esta situación comenzó a cambiar a mediados de marzo pasado, cuando la Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó la autorización del registro de Quiena Inversiones –la plataforma de inversión 100% online o digital- como Agente Asesor Global de Inversiones (AAGI) para ofrecer inversiones globales a inversores argentinos.

La nueva plataforma de Quiena permite abrir 100% online una cuenta de inversión en una casa de bolsa de EEUU y hace accesible a pequeños y medianos ahorristas la posibilidad de invertir en la bolsa de EE.UU. con la guía y asesoría de la empresa.

“La aprobación fue el 15 de marzo, pero hicimos varias adaptaciones a la regulación de nuestra plataforma para poder lanzarla en la Argentina. Así que el lanzamiento fue el 22 de abril como Quiena.com.ar, la plataforma que opera bajo regulación de la Argentina y que hace los esfuerzos de comunicación y marketing bajo la licencia de AAGI”, explicó Nicolás Galarza, founder y CEP de la firma, en diálogo con Infotechnology.

El gran diferencial de la firma es ofrecer al pequeño ahorrista o inversor la posibilidad de diversificar su cartera de inversión comprando miles de activos, sean acciones argentinas (ADR), acciones de EE.UU., o fondos de todo el mundo.

A pocos días de recibir la confirmación de su registro como AAGI por la CNV, la empresa registró un crecimiento equivalente a más de 500 clientes nuevos por mes, cifra más alto que cualquiera otra conseguida por una firma tradicional de inversiones de la Argentina.

En solo 10 días, Quiena ya superó los 2600 nuevos usuarios y los 250 clientes registrando un nuevo récord.

“No creo que la gente se está volcando más hoy en día, sino que siempre hubo una necesidad de diversificar las inversiones de la clase media”, consideró.

El ejecutivo explicó que “los ahorros de los argentinos estuvieron durante décadas expuestas únicamente al riesgo argentino, al riesgo del tipo de cambio”.

“Lamentablemente, solo el 1% más rico del país tenía acceso a diversificar sus inversiones, con parte de su dinero en la Argentina y otra parte en el resto del mundo. Entonces, cuando viene una empresa como Quiena, que por primera vez le ofrece a la clase media y al pequeño inversor y ahorrista, diversificar sus ahorros con inversiones en todo el mundo, se tiene este crecimiento impresionante, más grande que todas las firmas de inversiones del país”, resaltó.

Los requisitos

En Quiena la cifra mínima de inversión es de 250 dólares aunque desde la compañía le recomiendan a sus clientes tener al menos u$s 1000 en la cuenta.

“A nuestros clientes que empiezan con un monto bajo buscamos incentivarlos para que sepan que depositar es súper fácil y barato. Si a fines de mes le sobran u$s 10, u$s 20, u$s 50 o u$s 100 queremos que aprovechen enviándolo a Quiena para que la cuenta vaya creciendo, con los ahorros, y los retornos”, comentó Galarza.

Según el ejecutivo, muchos de sus clientes tomaron en cuenta el consejo de tener una cuenta de al menos u$s 1000 y, además, ya depositan su dinero de forma automática debido a la facilidad de uso de la plataforma como “herramienta” para canalizar ahorro e inversión.

Quiena tiene dos formas cobros: un cobro de apertura de cuenta –se trata de un gasto por única vez de u$s 50, que se cobra cuando el cliente hace el primer depósito-, luego, la empresa cobra un 0,1% mensual del valor de la cuenta.

“Este último cobro se debita de forma automática de la cuenta de inversión. Es decir, una cuenta de inversión de u$s 5000 pagará solo u$s 5 por mes, en concepto de honorarios de administración”, precisó.

Otro de los requisitos de Quiena es que cada uno de sus clientes esté bancarizado. “Uno de los requisitos es que los depósitos y retiros se hagan desde y hacia una cuenta a nombre del mismo cliente que abrió la cuenta de inversión. Este es un requisito por regulación. Entonces, nuestros clientes primero deben tener una cuenta bancaria, después necesitan abrir la cuenta de inversión con nosotros, que tiene menos requisitos que abrir la cuenta bancaria”.

El usuario debe completar un formulario con información personal, subir una prueba de identidad, un scanneo o una foto del DNI, o del pasaporte o licencia de conducir. Por último, la prueba de domicilio, que puede ser una factura a nombre del cliente, un resumen bancario de tarjeta de crédito, donde le decimos al cliente que si se siente más cómodo puede tapar los números y que sólo se vea el nombre y la dirección.

¿Cuánto dinero se puede ganar con una inversión de u$s 1000?

“Siempre va a depender el retorno del perfil de riesgo. Pero aprovecho para hacer un comentario que suele no hacerse en esta industria porque muchas firmas tienen miedo a perder clientes. En los últimos 30 días los clientes que invirtieron en los portafolios diversificados de Quiena, tuvieron un retorno positivo de entre 0,5% y 3%”, remarcó Galarza.

No obstante, el ejecutivo se encargó de dejar en claro algunos conceptos. “Hay algo interesante de entender para todos los inversores: no importa si el mes pasado el retorno fue positivo o negativo porque cuando uno hace una inversión, a diferencia de hacer una transacción especulativa, está apostando al crecimiento económico de la región donde está invirtiendo y de las empresas en las invierte”.

“Es ingenuo o tonto esperar retornos de corto plazo. O al menos estar midiendo el resultado de una inversión por los retornos de un mes. Porque lleva a tomar malas decisiones. Por eso quizá valga la pena aprovechar esta instancia para decirle a la gente que, si bien fue positivo el mes pasado, eso no importa porque nuestros clientes (o los de cualquier otra firma de inversión de la Argentina) tiene que pensar en el mediano y largo plazo”, resaltó.

¿Qué ofrece Quiena?

Por un lado, la plataforma ofrece un sistema algorítmico que recomienda automáticamente un portafolio de inversión ajustado a los objetivos del cliente, mientras que, por el otro, brinda la posibilidad de autogestionar los activos.

“Frente a este escenario prometedor, vamos a redoblar nuestros esfuerzos para mantener y acelerar esta tasa de crecimiento”, adelantó Galarza

Quiena Inversiones -que ya operaba en Uruguay, los Estados Unidos, y México-, cuenta ahora con más de 3500 clientes con edades que mayoritariamente van entre los 30 y 50 años.

La plataforma asesora y administra las cuentas de la mayoría de estos clientes y otros aprovechan los costos bajos de la plataforma para operar por cuenta propia en el mercado de acciones de los Estados Unidos.

Quiena Inversiones brinda la chance de enviar fondos a la cuenta broker de EE.UU. con una transferencia local por CBU desde el home banking del cliente. Además, tiene costos mucho más económicos que los asesores locales y ofrece dos formas alternativas de inversión:

-Automática: donde un sistema algorítmico arma automáticamente el portafolio de inversión ideal, matemáticamente calculado para cada cliente, de acuerdo al monto de inversión, al nivel de riesgo que se quiera asumir y a la fecha estimada en que quiera retirar su dinero. Siempre se puede retirar el dinero en el momento que quiera.

-Trading autogestión: donde el cliente compra y vende el activo que desea en tiempo real y en una operación muy simple y transparente.

De esta forma, los inversores locales pueden invertir sin problemas en activos como oro y soja, en los Estados Unidos o en acciones como las de Netflix, Coca Cola, Banco Galicia, YPF y miles de opciones más.

La plataforma ya se encuentra inscrita en la Comisión Nacional de Valores. La cuenta de inversión (comitente) a nombre del inversor en una casa de bolsa de EE.UU. está protegida hasta us$ 500 mil por SIPC.org (organismo creado por el gobierno de EEUU).

Sólo el titular de la cuenta tiene acceso a hacer depósitos o retiros, y Quiena Inversiones en su formato automático solamente puede comprar o vender activos según el plan de inversión elegido, monitoreando la inversión 24 horas, los 7 días de la semana para mantener el nivel de retorno buscado sin necesidad de intervención del cliente.

La firma más operada

"En lo que llevamos de operaciones debo resaltar MercadoLibre, que tuvo mucha exposición en venta por los excelentes resultados de su último reporte de utilidades y por el hecho de que está invirtiendo muchísimo sobretodo en el área de fintech en la Argentina", destacó Galarza.

No obstante, el CEO de Quiena remarcó que a sus clientes la empresa les aconsejó que más allá del entusiasmo por participar en este tipo de firmas "no tiene sentido tener una exposición muy grande en ninguna empresa en particular, sin importar el potencial que tenga".

"¿Por qué la recomendación? Porque la relación retorno riesgo pierde sentido. Tiene siempre sentido tener el portafolio lo más diversificado posible", insistió.

“Nuestro objetivo es convertirnos en uno de los cinco agentes registrados con mayor cantidad de clientes en el país antes de fin de año”, completó Galarza.