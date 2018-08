Inversión virtual: el metro cuadrado en videojuegos supera al de Puerto Madero

El Real Estate porteño encontró un gemelo digital en Genesis City, la ciudad de un nuevo juego diseñado por argentinos donde los usuarios pueden comprar terrenos virtuales que se venden por metro cuadrado y cuyo precio ya asciende a US$ 8.400. El costo es más caro incluso que el de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires como Puerto Madero.

Aunque los precios varían, la plaza virtual más cara se remató en Genesis City por US$ 180.000 pero hay terrenos disponibles por US$ 800.000.

Detrás del desarrollo de esta “ciudad virtual” hay un grupo de argentinos -Ari Meilich, el líder del proyecto, y Esteban Ordano, su CTO- y proyecto global llamado Decentraland, creado en 2015.

La novedad es que ese mundo digital implementa dos tecnologías innovadoras: realidad virtual y blockchain. La primera, permite crear un mundo transitable donde cualquier persona puede “entrar” y “recorrer” Genesis City, la primera ciudad de la plataforma. La segunda, es la responsable de que las transacciones sean transparentes.

En Decentraland todas las propiedades se venden en una moneda creada sobre Ethereum -una red descentralizada similar a la de Bitcoin- que se llama Maná y cuesta US$ 0,08

Los títulos de propiedad que se emiten una vez finalizada la transacción no están firmados por escribanos sino que se inscriben sobre la blockchain de Ethereum, en un Smart Contract.

Al igual que en la vida real, comprar propiedades no es barato. Actualmente, el metro cuadrado en Decentraland va desde los US$ 5,9 en el “conurbano virtual”, hasta los US$ 8.400, por encima del metro cuadrado en Puerto Madero, en el caso de parcelas junto a la Plaza Génesis, el centro de este mundo.

Uno de los terrenos más codiciados está a la venta por US$ 800.000. La idea de los fundadores es que los predios sean explotados por distintos proyectos privados, como hoy sucede en los centros comerciales. Ya existen proyectos para construir parques de diversiones, universidades y hasta una versión blockchain de la ciudad de Las Vegas. Los usuarios pueden hacer lo que quieran con sus terrenos, incluido montar negocios, desde casinos hasta tiendas virtuales, sin limitaciones legales.

Escasez digital

Estos nuevos juegos todavía no alcanzan el nivel de los videojuegos tradicionales (aún falta tiempo para que haya acción en tiempo real), pero puede tener sentido pensarlos como una inversión financiera o como una oportunidad de negocios. Así, llegar primero y pagar barato una propiedad ya no se limita al universo físico.

Según detalla Matías Nisenson, cofundador y CEO de Experimental un estudio argentino de videojuegos descentralizados que está por lanzar su primer título, CryptoWars, hay cuatro características que explican porqué las propiedades virtuales sobre blockchain tienen valor. Primero, porque los usuarios son realmente los dueños, a diferencia de lo que pasa en los juegos tradicionales donde solo se tiene algo dentro de la plataforma de una empresa.

Segundo, es un entorno donde hay liquidez. “Al poder vender y monetizar los bienes digitales, los jugadores pueden hasta vivir de lo que hacen en estos mundos virtuales”, señala Nisenson. Tercero, todo es auditable y cualquier usuario puede ver el origen de un activo, ver de dónde salió, cuántos objetos iguales existen y realizar un verdadero análisis de su valor. Y por último, la tecnología blockchain permite la interoperabilidad, es decir, que cualquier desarrollador use los activos digitales creados en otro juego, en el suyo.

Así las cosas, ya se vendieron, aproximadamente 75% de los terrenos registrados en esta primera ciudad con un promedio de cinco transacciones por día. Es que este depende de sí las atracciones desarrolladas en Decentraland serán suficientemente buenas como para que miles de personas circulen por sus calles.

PL PABLO LABARTA