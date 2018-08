Huawei pospone inversiones en Argentina: "Es difícil, es diferente a otros países"

La devaluacion del peso argentino y las normativas vigentes respecto a importaciones y ensamblaje local de tecnología hicieron que la empresa china de tecnología Huawei pospusiera sus proyectos de inversión en el país. Así lo revelaron ejecutivos de la firma en su sede de Shenzhen, China, durante una visita de medios latinoamericanos a la empresa.

La firma china que compite por el primer puesto global en venta de smartphones con Samsung lleva adelante una estrategia de generación de mercados para sus modelos de celulares de alta gama para su negocio de consumo, una de las tres áreas de negocio en las que se desempeña. En esa linea, está invirtiendo en marketing y publicidad para que sus celulares P 20 y Mate, orientados a los consumidores de mayor poder adquisitivo, ganen terreno en América hispanoparlante y Brasil.

Sin embargo las recientes turbulencias cambiarias, los requerimientos normativos de manufactura a nivel local –la empresa produce en Tierra del Fuego- y los impuestos a las importaciones hicieron revisar sus previsiones para el mercado argentino.

El vicepresidente de marketing y ventas de Huawei a nivel global para el área de dispositivos, Jin Xu, que hizo de anfitrión para una visita de medios de latinoamérica a la sede de la empresa, dijo que están pensando un modelo de negocios que se ajuste al “especial” caso de la Argentina.

“Al principio de este año estábamos planeando extender nuestros negocios, pero desafortunadamente la depreciación de la moneda fue muy dura, por lo que ahora tenemos que ser muy cautelosos para invertir, aunque todavía queremos seguir haciendo negocios allí”, dijo Xu en una rueda con periodistas de la región.

“Tenemos el requerimiento de manufacturar a nivel local, lo que aumenta los costos, y además el impuesto es muy alto. Es difícil, es diferente a otros países”, agregó.

Ante la pregunta de El Cronista respecto a cuáles eran las inversiones que la empresa había puesto en pausa o cancelado, el ejecutivo de la empresa de tecnología no abundó en números, pero sí en detalles.

“La Argentina, debido a un impuesto aduanero muy especial, muy alto, y además debido a la muy especial normativa de manufactura local... Creo que es algo que no es justo para los consumidores, porque es demasiado costoso”, dijo Xu.

“En la Argentina los precios son enormemente diferentes, es enorme, dos o tres veces, no una vez, dos veces. Esto no es bueno para los consumidores, creo yo. Queremos desarrollar algo, pero si vendemos teléfonos premium, wow, en la Argentina es imposible. Porque su gente, por vía aérea, (va) a comprar un teléfono para luego regresar y es más barato. Entonces esto es algo que nosotros no podemos cambiar, por lo que tenemos que encontrar un modelo acorde. Vamos a tener que desarrollar un modelo limitado porque es un mercado demasiado caro”, concluyó.

Después de las declaraciones que realizó el VP de la compañía en China, desde Huawei Argentina dijeron que "creemos en el potencial del mercado y nos mantendremos al lado de nuestros consumidores, fans y socios argentinos. Como todo negocio, nuestra estrategia y estructura evoluciona constantemente para mantener nuestra posición, calidad y eficiencia. El compromiso de Huawei con el mercado argentino es fuerte, profundo y de largo plazo".

