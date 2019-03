Hoy sale el "mata Netflix" de Apple y se va a poder ve de todo: cuánto va a salir

Apple se prepara hoy para revelar el plan que ha desarrollado durante años en secreto para la industria televisiva. A medida que los ingresos por las ventas del iPhone caen, y en un intento por reforzar su posición y actualizar sus servicios digitales, todo indica que la compañía presentará su propio servicio de streaming para competir con Netflix, Amazon Prime Video y HBO.

‘It’s show time’ es el nombre del evento al que convocó el gigante de Cupertino en el teatro Steve Jobs, ubicado en sus oficinas centrales en California, al que están invitados resonantes figuras de la industria del cine y la televisión como Jennifer Aniston, Oprah Winfrey y Steven Spielberg.

Según Reuters, se espera que Apple anuncie programas originales (series, películas y documentales), así como la alternativa de suscribirse a contenidos de entretenimiento a través de Viacom Inc y Lions Gate Entertainment Corp Starz.

Se trata de una verdadera reorientación estratégica, que genera una gran expectativa entre los fanáticos de la marca de la manzana.

Con este anuncio, Apple se sumará a la larga lista de una industria donde figuran Prime Video de Amazon y Netflix como principales players, quienes han invertido importantes sumas de dinero para capturar la atención de las audiencias.

Amazon vino a la Argentina y se llevó 20 proyectos para series El responsable de adquisiciones de contenidos de Amazon Prime Video, Francisco Morales, estuvo en Buenos Aires hace pocos días. El ejecutivo vino acompañado por otros directivos de la plataforma, y durante su estadía en la ciudad analizaron una veintena de proyectos para producir y adquirir, entre los que se destacan principalmente series de ficción, aunque también se interesaron por documentales de distintas temáticas.

Los servicios en streaming vienen marcando la tendencia del negocio. La guerra digital inició una oleada de consolidación entre las compañías mediáticas que se alistan para sumarse a la industria: Walt Disney Co compró a 21st Century Fox, mientras que AT&T Inc, que adquirió a Time Warner Inc, se encaminan a lanzar o probar nuevos servicios de contenido streaming este año.

La apuesta de la compañía por Hollywood radica en que las celebridades pueden generarles cientos de millones de clientes. Apple anunció en enero que había 1.400 millones de sus dispositivos activos, de los cuales 900 millones son iPhones, un factor que considera clave para competir con Netflix y Amazon.

Qué dice Netflix

Los planes de la compañía para su plataforma televisiva están bajo un halo de misterio que será develado esta tarde. Lo que ya se sabe es que el máximo ejecutivo de Netflix Inc., Reed Hastings, confirmó que su empresa no participará en la nueva plataforma de emisión de contenidos de Apple.

"Queremos que los usuarios vean nuestro contenido en nuestro servicio", dijo Hastings en una rueda de prensa. "Hemos optado por no integrarnos en el servicio", añadió.