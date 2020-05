Hot Sale 2020: cuándo es, qué se puede comprar, cuántos son los descuentos, qué marcas se suman

La pandemia global de coronavirus COVID-19 impulsó de forma exponencial el comercio electrónico, a partir de los consejos de evitar el contacto físico para realizar las diferentes compras y prevenir así el contagio del virus.

Desde la entidad explicaron que dada la coyuntura vinculada al impacto de la pandemia del COVID-19, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico CACE decidió reprogramar la fecha de Hot Sale 2020 por cuestiones de fuerza mayor: el tradicional evento de ventas online se realizará los próximos 6, 7 y 8 de julio.

La expectativa con vistas al evento es grande. Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE dialogó con Infotechnology y contó graficó que en el transcurso de los dos últimos meses el comercio electrónico avanzó lo que le hubiera llevado casi dos años. "En tres semanas avanzó lo que nosotros pensabamos que podría ocurrir en tres años", añadió

El año pasado más de 550 empresas participaron de este evento en el cual se vendieron 8.512 millones de pesos por hora a través de más de 2 millones de órdenes de compra en sólo tres días.

Según el directivo, el aislamiento obligatorio generó una demanda forzosa, que fue la clave para acelerar todos los procesos.

“En esta séptima edición tenemos un gran desafío por delante y esperamos continuar creciendo; por eso queremos invitar a todas las empresas a que se sumen y sean parte del Hot Sale 2020”, explicó Sambucetti.

“Teníamos fecha en mayo, pero lo pasamos para el 6, 7 y 8 de julio porque no teníamos visibilidad de lo que iba a pasar en mayo. Además, no estaba el contexto propicio y no sabíamos si íbamos a poder entregar los productos”, detalló el directivo.

Según Sambucetti, “a raíz de la pandemia vimos un crecimiento muy fuerte del comercio electrónico”. “La venta de alimentos y en farmacias trepó hasta 300% en las primeras semanas. A partir del 20 abril hubo un gran incremento de otras categorías”, detalló.

Para el directivo, actualmente estamos “frente a una demanda creciente, una logística que se adapta a estos nuevos volúmenes”. “Creemos que en mayo se va a regularizar y, por lo tanto, vemos un Hot Sale fuerte, con mucha participación”, añadió.

En ese sentido, precisó que las empresas están en búsqueda de mayor venta debido a que en muchos casos, la venta online es la que está sosteniendo su negocio. “Algunas firmas quizá tienen 10 o más sucursales, pero solo están moviendo un poco mediante las ventas online”, graficó.

Sobre el próximo Hot Sale

Con vistas al próximo evento, Sambucetti ejemplificó que en el último HotSale hubo unas 150 marcas en la categoría Moda. “Creemos que en el próximo habrá bastante buenas propuestas de marcas y precios”.

Gustavo Sambucetti, director institucional CACE

Asimismo, reconoció que algunas categorías como “Turismo” quizá sean un poco más golpeadas. “Empezará seguramente a recuperarse con turismo nacional”, estimó.

Por otro lado, explicó que todo lo que son productos electrónicos se “está vendiendo muy bien” y, por tal motivo, dentro de la entidad creen que será una de las categorías “más fuertes”.

“Hay algunas categorías que crecen mucho en esta situación. Todo lo que tiene que ver con el hogar y trabajar en él. Computadoras, lavarropas. Pero también freidoras, máquinas de hacer pan, juguetes, y artículos para hacer ejercicio vemos que está creciendo”, agregó.

Al ser consultado sobre cómo cree que será la evolución del evento, Sambucetti destacó que es difícil saber. “En 2019, la venta online creció un 76% en términos nominales (en facturación) y 22% en cantidad de productos. Pero está todo dado para que este año esos números crezcan”, vaticinó.

El punto de inflexión

El directivo reconoció que esta pandemia puede tomarse como una “bisagra” en la marcha de la venta onlinte en la Argentina. “Desde el punto de vista de la demanda hay gente que no había comprado antes y no se animaba. Y por la pandemia lo hizo. Por otro lado, los que antes compraban alguna que otra cosa, ahora compran todo”, estimó.

Para Sambucetti, “el ecommerce crece en línea con las ofertas”. “Acá muchas empresas se dieron cuenta que las ventas online no eran cosas pasajeras y decidieron interiorizarse al respecto”.

Con vistas a la futura edición del HotSale el directivo enfatizó que “habrá sin dudas más ventas”. “La gente compra cada vez más cosas de forma más recurrente. Hace 3 o 4 años era un ecommerce de viajes o de un televisor de 55 pulgadas. Hoy es de alimento, de ropa. De Rappi, de Glovo, o por una entrada a un espectáculo. El e-commerce penetró en lo cotidiano”, remarcó.

Los detalles a mejorar

Aclaro que si es importante remarcar que “el crecimiento brusco de las ventas online hizo que las estructuras se estresaran bastante”.

“Desde empresas y desde los operadores logísticos se establecieron protocolos de seguridad para combatir el contagio. Los plazos de entrega están algo más complicados”, reconoció.

Explicó que por tal motivo “pasaron la fecha del evento a julio y no julio”. “Con las empresas socias de la cámara estamos trabajando para mejorar los plazos de entrega. Adoctrinando y pidiendo que los comercios sinceren los tiempos de entrega. Que se lo digan a la hora de la compra. En esta situación, el cliente lo entiende. Lo que no queremos es que la entrega tarde 240 horas cuando al cliente se le había prometido 72 horas”, comentó.

Añadió que las empresas de logística “trabajan con menos gente” y debieron adaptar sus operaciones. “Algunas están abriendo nuevas plantas y distribuyendo la carga entre más sedes, para que haya menos densidad de gente en sus plantas”, detalló.

Pasado y futuro

Detalló que en la edición pasada los líderes de ventas fueron categorías típicas. “Turismo, celulares, zapatillas. Es decir, los clásicos. No obstante, en el último evento se metió en el podio las categorías de alimentos y bebidos y también la de farmacia.

“Por ahí no en facturación, pero sí en cantidad de unidades. Creemos que ahora pasajes no estará en el podio. Electro probablemente sí, todo con lo que tiene que ver con computadoras también, a partir de la necesidad de tener varias computadoras en la casa”, precisó.

También CACE espera que funcionen bien elementos para la electro calefección, como las pantallas eléctricas. “Indumentaria por la propuesta comercial también estará; alimentos y supermercados se va a consolidar porque mucha gente busca stockearse con con bebidas y productos de limpieza, que suelen tener un valor elevado", enumeró.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que alguna empresa decida “reventar su stock” en el HotSale a partir de la pandemia, el directivo se mostró cauto. “Dependerá mucho de las categorías y de la realidad de las empresas. Si me preguntaban hace un mes, hubiese dicho un sí rotundo. Pero se está vendiendo ahora. Hay que ver cómo esa venta se repone en stock y ver cómo queda parada la empresa”, añadió.

Ejemplificó que la categoría “Moda” se está vendiendo bien. “Pero al tener los locales cerrados, y teniendo temas de temporada, creemos que habrá una propuesta agresiva en el próximo HotSale”, precisó.

Por otro lado, Sambucetti estimó que el rubro de “Computadoras” será el que pisará fuerte en el próximo evento por la necesidad de las familias de sumar computadoras en el hogar para los más chicos. “Además, tienen un ticket promedio que oscila entre los $ 30.000, $ 40.000 o $ 50.000 mil pesos”, remarcó.

Estiman que las computadoras serán los

productos "estrella" en el próximo HotSale

Recordó que en el último HotSale los descuentos en promedio rondaron el 27% y adelantó que en esta ocasión se igualará o “mejorara” ese porcentaje.

"El ticket promedio en la última edición fue de $ 4.100, y creemos también que crecerá ese valor. El año pasado participaron 550 empresas y pensamos que en el próximo evento la cantidad de empresas estará en línea con esa cifra", agregó.

Explicó que desde CACE se le explica a los interesados que deben ofrecer una rebaja mínima de 10% para participar en el HotSale. "Luego, la cifra final de las rebajas de cada empresa la eligen ellos y no la conocemos hasta ese día, ya que cada empresa las carga en un sistema especial, como uno denominado Megaofertas", puntualizó.

Para estar presente

“Las empresas ya pueden inscribirse y participar de este gran evento que les brinda la posibilidad de posicionar su tienda online, impulsar sus ventas y promocionar sus productos en el sitio oficial www.hotsale.com.ar, así como sumar nuevos clientes en todas partes del país”, resaltó la entidad mediante un comunicado.

Las categorías de venta programadas hasta ahora son Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deporte y Fitness; Alimentos y Bebidas; Cosmética y Belleza; Bebés y Niños; Automotriz; y Varios.

La fecha límite para participar del evento será el próximo 8 de junio para las empresas socias y no socias.

Desde hace 20 años la CACE, que actualmente posee más de 1200 socios de diferentes sectores de la industria, trabaja en profesionalizar la industria del eCommerce y apuntalar las buenas prácticas para que las empresas estén preparadas para estas iniciativas.

Sambucetti contó que desde CACE implementaron dos iniciativas para brindar ayuda a las empresas que se quieren sumar a la venta online. “Subimos contenidos en la página. Los jueves damos un webinar abierto con contenidos. Todo está en www.cace.org.ar para los que quieren empezar y la otra es junto con el resto de las cámaras del sector”, detalló.

Por otro lado, junto a otras entidades del mundo de la tecnología y empresas privadas, apuntalados por la Secretaría Pyme, componen la “Red de Asistencia Digital a Pymes”, dentro del ámbito de argentina.gob.ar, donde hay un catálogo de 200 soluciones de herramientas para trabajar desde la casa, empezar a vender online, mejorar el marketplace, información y contenidos para ayudar a las pequeñas empresas que quizá no cuenta con un gran presupuesto.

Además del HotSale, la CACE organiza eventos como el Ecommerce Day, y las campañas de venta denominada CyberMonday.