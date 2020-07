Histórico: qué hicieron MercadoLibre y Globant para valer más que YPF y Pampa Energía

Las empresas "unicornio" de la Argentina son las que más valor tienen. En particular, empresas como Globant y MercadoLibre le ganaron a las empresas tradicionales del país en materia de valor de mercado. Es decir, hoy MercadoLibre vale más que empresas como YPF, Macro, Galicia entre otras. Cabe destacar que el dato aparece en un contexto sumamente delicado para la economía global. El coronavirus provocó una fuerte caída en los valores de mercado de las empresas globales que cotizan en las principales bolsas del mundo. Si bien hubo algunos sectores que salieron beneficiados, el balance es netamente negativo. Según un estudio realizado y difundido ayer por la auditora PwC Argentina, el total de riqueza global perdida (en términos de capitalización de mercado) fue de u$s8,533 billones en los últimos seis meses, lo cual representa una contracción del 10,6%.

Así lo expreso el especialista Carlos Palloti.

Las acciones de MercadoLibre cotizan hoy a US$ 982.34, es decir que valor bursátil de la compañía está próximo a los US$ 50.000 millones. Mientras que en el caso de Globant las acciones cotizan hoy a US$ 149.79.

El sitio de eCommerce más grande de Latinoamérica está acostumbrado a los tiempos de bonanza. Luego de presentar su balance de 2017, alcanzó un increíble valor de mercado de u$s 17.130 millones, más que el doble que la petrolera estatal YPF, según el precio de sus acciones en el NYSE. Su acción alcanza por estos días picos muy cercanos a los u$s 390. Cabe recordar, sin embargo, que el unicornio argentino terminó 2019 con pérdidas por u$s 172 millones, casi el quíntuple de lo que había perdido en 2018. Si bien Argentina sigue siendo su hub de innovación y desarrollo la empresa ve varios problemas a futuro para el desarrollo de su negocio en su tierra natal.