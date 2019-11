Histórico: el COI se asocia con Airbnb y elimina la Villa Olímpica por u$s 500 millones

El Comité Olímpico Internacional (COI) firmó un acuerdo de patrocinio con Airbnb hasta 2028, a través del cual la plataforma se convierte en uno de sus principales socios.

Los términos económicos del acuerdo no trascendieron, pero Financial Times calcula el auspicio en u$s 500 millones, lo que incluye un pago "sustancial" para el COI pero también el alojamiento gratuito para atletas o ejecutivos VIP del Comité.

"Este acuerdo por nueve años, en el que se organizarán cinco Juegos, crea un nuevo estándar en la categoría de hospedaje; será una alianza ganadora para las ciudades, los aficionados y los atletas", declaró el COI.

Es un convenio que encaja con el plan de sustentabilidad que el organismo internacional ha defendido durante los últimos años. Después de Río 2016, la entidad se mostró a favor de utilizar infraestructuras ya construidas o temporales, y dejar de construir Villas Olímpicas cuando no fuera necesario.

Ahora, la oferta de hospedajes turísticos de las ciudades podría cumplir la función de las Villas Olímpicas, de modo que no será necesario destinar recursos para levantar edificios que podrían caer en desuso tras el certamen olímpico.

"El acuerdo incluye disposiciones de alojamiento que reducirán los costos para las entidades organizadoras de los Juegos Olímpicos, minimizarán la necesidad de construir nuevas infraestructuras de alojamiento para los JJOO y generarán ingresos directos a los anfitriones y a las comunidades locales", asegura el COI.

Además, como parte de la sociedad, se crearán miles de nuevos perfiles de anfitriones "que brindarán a los residentes la oportunidad de ganar dinero al proporcionar alojamiento y experiencias a atletas, miembros del Movimiento Olímpico y aficionados".

Así, Airbnb ofrecerá actividades para que los visitantes puedan recorrer las ciudades anfitrionas y relacionarse con las comunidades locales.

"Para las propias ciudades, la comunidad de Airbnb representa una forma más sostenible para el medio ambiente de acomodar un aumento repentino de visitantes", añade el COI en el comunicado. Como parte de este convenio, la entidad y la plataforma lanzarán la sección "Experiencias Olímpicas de Airbnb", un producto pensado para que los atletas que lo deseen también ofrezcan sus locaciones en la plataforma.

"Esta acción brinda la oportunidad de generar ingresos directos a los deportistas" dicen. Esta categoría se lanzará a principios de 2020 "con el objetivo de proporcionar empoderamiento económico a través de hospedaje a atletas de todo el mundo, más allá del marco temporal y la ubicación geográfica de los Juegos".

En el trasfondo del anuncio, figura la posible salida a bolsa de Airbnb en 2020. Los analistas entienden que la plataforma busca mejorar su imagen de cara a ese hipotético estreno. Los inversores que tratan de comprar participaciones indirectas en Airbnb están valorando la compañía en hasta u$s 42.000 millones. Se estima que Airbnb tiene en caja de unos u$s 3500 millones, que le sirve de colchón en caso de producirse pérdidas este año y que, al tiempo, le permite financiar este patrocinio.

PH PABLO HECKER