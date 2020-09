Guerra de las consolas: Microsoft compra desarrolladora líder de juegos en u$s 7500 millones

Se trata de ZeniMax Media, empresa matriz de Bethesda Softworks, uno de los creadores y editores de videogames más grandes del mundo, creadores de títulos como The Elder Scrolls, Fallout y Doom

Microsoft anunció este lunes la compra de ZeniMax Media, la empresa matriz de Bethesda Softworks, uno de los desarrolladores y editores de videojuegos más grandes del mundo, creadores de franquicias de exitosos títulos como The Elder Scrolls, Fallout y Doom.

De acuerdo con Microsoft, Bethesda traerá a Xbox una "impresionante cartera de juegos, tecnología, talento y un historial de éxitos comerciales de gran éxito".

Según los términos del acuerdo, dados a conocer por la propia compañía, Microsoft comprará ZeniMax Media por u$s 7500 millones.

Se trata de la tercera mayor adquisición realizada por el fabricante de la Xbox hasta la fecha, tras la compra de LinkedIn, en 2016, por u$s 26.200 millones, y Skype, en 2011 por u$s 8500 millones. La fortuna que pagará Microsoft por el grupo iguala la cantidad que desembolsó en 2018 por el portal de software GitHub.

Con la incorporación de Bethesda, Microsoft crecerá de 15 a 23 equipos de estudios creativos.

La intención de la empresa es traer los futuros juegos de Bethesda a Xbox Game Pass -su servicio de suscripción digital a videojuegos en la nube que cuenta ya con 15 millones de suscriptores- el mismo día que se lancen en Xbox o PC. Uno de ellos es Starfield, la nueva y esperada epopeya espacial que Bethesda Game Studios está desarrollando.

La adquisición de ZeniMax Media incluye oficinas editoriales y estudios de desarrollo en todo el mundo con más de 2300 empleados de Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog y Roundhouse Studios. Las franquicias más vendidas y aclamadas por la crítica de la compañía incluyen también a Quake, Wolfenstein y Dishonored, entre otras.

Xbox Game Pass es la gran apuesta de la tecnológica norteamericana para liderar el futuro de la industria de los videojuegos que, como cada vez apuntan más analistas, pasa por las plataformas de juegos en la nube.

Hasta ahora, era un requisito indispensable comprar una consola para poder acceder a los catálogos de juegos de las marcas. Sin embargo, con la llegada del cloud gaming, los usuarios pueden conectarse desde cualquier dispositivo, ya sea una consola, un móvil o una PC, y adquirir los títulos a los que quieran jugar. Esto hace que el hardware, que hasta ahora ha sido dominado por la PlayStation de Sony, no sea tan importante como el catálogo de juegos que ofrece cada plataforma. Y es ahí donde Microsoft está poniendo todos sus esfuerzos para competir con su rival, según publica el diario Expansión.

La compra del estudio norteamericano se produce apenas unos días después de que Microsoft anunciara oficialmente al lanzamiento de sus consolas de nueva generación. La compañía pondrá a la venta el próximo 10 de noviembre la Xbox Series X y la Xbox Series S -sin lector de discos-, a un precio de u$s 499 y u$s 299, respectivamente.

Y coincide también con el reciente anuncio de Sony sobre el lanzamiento de la esperada Play 5 y su precio. La consola de próxima generación de la compañía japonesa llegará el 12 noviembre a Estados Unidos, México, Japón, Canadá y Australia, y el 19 de noviembre al resto del mundo. Su precio será de u$s 499, mientras que la consola digital, la PlayStation Digital Edition, costará u$s 399, u$s 100 más que su rival la Xbox Series S.

Más de 3000 millones de personas en el planeta juegan videogames, según explica Microsoft en su comunicado. A diferencia de cualquier otro medio, los juegos permiten a las personas participar en la creatividad, el pensamiento estratégico y el trabajo en equipo, sumergiéndolos en historias interactivas y mundos generados por algunos de los creadores más increíbles del mundo. El fenómeno cultural de los juegos lo ha convertido en la forma de entretenimiento más grande y de más rápido crecimiento en el mundo, una industria que se espera que obtenga más de u$s 200 mil millones en ingresos anuales en 2021.

"Los juegos son la categoría de mayor expansión en la industria del entretenimiento, ya que la gente en todas partes recurre a ellos para conectarse, socializar y jugar con sus amigos", señaló en este sentido Satya Nadella, CEO de Microsoft.

