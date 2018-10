Google quiere quedarse con este negocio "millenial" que mueve US$ 900 millones

Después de muchos rumores sobre su incursión en el mundo de los videojuegos, finalmente Google acaba de anunciar el lanzamiento de Project Stream, un nuevo servicio que permitirá hacer streaming de juegos desde su navegador Chrome. No es para menos: este particular sector de la industria de los videojuegos mueve US$ 900 millones, según los datos dados a conocer por la Agencia Newzoo.

En este sentido, se destaca que el primer título a disposición será el estreno de Assassin's Creed Odyssey que estará disponible ya desde este mismo viernes, y para demostrar las capacidades de la plataforma publicaron un video que muestra la “jugabilidad” del esperado producto de Ubisoft corriendo a 1080p y 60 cuadros por segundo, el cual también se empezará a vender hoy en versión de consola para PlayStation 4 y Xbox por un promedio de $ 1300.

Por CARLOS ALTEA Mirá también Confirmado: ahora Facebook va a transmitir a la Copa Libertadores La Conmebol confirmó la adjudicación a la popular red social de Mark Zuckerberg de los derechos de transmisión del tradicional torneo de fútbol. El convenio se prolongará hasta 2022 y entrará en vigencia a partir del próximo año.

Google llevará a cabo una prueba Beta de esta nueva propuesta con algunos participantes seleccionados, que podrán jugar Odyssey en los navegadores de sus laptops o computadoras de escritorio, aunque en principio para participar deben vivir en Estados Unidos y tener una conexión a Internet de 25 Mbps o superior. Se supone que más adelante estará disponible para el resto del mundo.

Para la compañía, la idea de hacer streaming de contenido tan rico en recursos visuales, que requiere interacción casi instantánea entre el control y los gráficos en pantalla representa un verdadero desafío, ya que cuando se hace streaming de televisión o películas, los espectadores están cómodos, sin interacción, con algunos segundos de espera al principio como mucho, pero hacer streaming de juegos de alta calidad requiere una latencia que se mide en milisegundos y sin degradación gráfica.

Es que la tecnología y creatividad detrás de estos productos AAA es extraordinaria, desde increíbles detalles y movimientos reales de la piel, la ropa y el pelo de los personajes, hasta la escala masiva del mundo en que se desarrolla. Cada píxel es alimentado por una variedad de elementos técnicos de renderización en tiempo real, arte, efectos visuales, animación, simulación, física y dinámica.

“Hemos estado trabajando en Project Stream, una prueba técnica para resolver algunos de los desafíos más grandes del streaming. Para esta prueba, vamos a llevar al máximo los límites con una de las aplicaciones más demandantes para esta tecnología” dijo al respecto Catherine Hsiao, gerente de productos de Google, quien además agregó “Nos inspiramos en los creadores de juegos que han pasado años inventando estos mundos, aventuras y experiencias asombrosos, y estamos desarrollando una tecnología que esperamos apoye y fortalezca esa creatividad”.