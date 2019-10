Google ofrece millones para quedarse con todo el negocio de los relojes inteligentes

La empresa paraguas de Google, Alphabet, realizó una oferta para adquirir Fitbit, una compañía estadounidenses que fabrica dispositivos vestibles -wearables- con foco en cintas de ejercicios y relojes inteligentes.

De esta manera, Google se une a gigantes de la tecnología como Apple y Samsung en buscar que desarrollar una oferta en este tipo de dispositivos en el que la compañía de la manzanita tiene la mayor cuota de mercado, seguido por los chinos de Xiaomi y Huawei (las ofertas más baratas del segmento) y los surcoreanos. Fitbit, en tanto, estaba en sexto lugar, con 5,9% del markershare.

Sin embargo, las fuentes que hablaron con la agencia Reuters no confirmaron que las charlas confidenciales desembocaran en un acuerdo. Y no se conoce el precio que ofreció Alphabet por Fitbit.

Los relojes inteligentes se abren camino gracias a la mejora de las prestaciones y el incremento de la oferta existente. El año pasado se vendieron en todo el mundo 51 millones de unidades, un 54% más que en 2017, según datos de IDC.

Las acciones de Fitbit subieron un 27% tras conocerse la noticia y esto elevo su capitalización de mercado hasta US$ 1.400 millones. Mientras tanto, las acciones de Alphabet subieron un 2% a US$1.293,49.

Las pulseras de Fitbit, una pionera en los dispositivos wearables, controlan los pasos que realizan sus usuarios, las calorías quemadas y la distancia recorrida. También miden los pisos escalados, la duración y calidad del sueño y la frecuencia cardíaca.

En el último tiempo, Fitbit se asoció aseguradoras de salud y realizó adquisiciones en el mercado de la atención sanitaria como parte de sus esfuerzos para diversificar su flujo de ingresos. En este sentido, los analistas indican que gran parte del valor de la empresa está en la base de datos que posee.

Fitbit redujo en julio sus previsiones de ingresos para 2019 y responsabilizó a las ventas decepcionantes de su dispositivo más económico, el nuevo smartwatch Versa Lite. El precio del reloj es de US$ 160, comparado con los US$ 200 para la versión completa. Puede realizar un seguimiento de los entrenamientos y la frecuencia cardíaca, pero carece de funciones como la capacidad de almacenar música directamente.

En agosto, Fitbit dijo que había firmado un contrato con el gobierno de Singapur para proporcionar rastreadores de estado físico y servicios en un programa de salud que, según dijo, podría llegar hasta un millón de usuarios. En este mismo mes, Fitbit lanzó su último smartwatch, Versa 2, añadiendo a las capacidades del dispositivo el asistente de voz de Amazon, Alexa, pagos en línea y almacenamiento de música, al menos en su versión para los principales mercados del mundo.

Así funciona el negocio de la ropa inteligente y las wearables

Cabe considerar que este no sería el primer acuerdo que Google llevaría a cabo en el segmento de los dispositivos vestibles. Fossil Group informó en enero que vendería a Google su propiedad intelectual relacionada con la tecnología smartwatch en desarrollo por US$ 40 millones. Sin embargo, los planes de Google para estos activos no son claros.

Además, el mes pasado se había informado que Fitbit estaba en conversaciones con el banco de inversión Qatalyst Partners para explorar una posible venta.