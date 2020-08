Globant compra gA, la multinacional argentina que sobrevivió al 2001 y hoy atiende a las empresas más poderosas del mundo

El unicornio argentino Globant anunció hoy en un comunicado en los Estados Unidos que compró la empresa gA, perteneciente al grupo ASSA, para ampliar sus soluciones en transformación digital utilizando Data Science e Inteligencia Artificial.

Aunque al principio no trascendió la cifra, según los documentos presentados a la SEC en los Estados Unidos a los que tuvo acceso Infotechnology, la empresa a cargo de Martín Migoya puso unos US$74,5 millones en distintas etapas para comprar la empresa: el primer pago será de US$ 45 millones y luego de US$ 17 millones en dos años, además de un monto de hasta US$ 12,5 millones relacionado con objetivos de facturación y ganancias de la empresa para lo que queda de 2020.

gA es una multinacional argentina con operaciones en el país (donde tiene su hub de innovación más importante) pero también en los Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia y España y da servicios a las empresas del Fortune 500.

La clave de la adquisición tiene que ver con la ampliación de su portfolio de soluciones, orientado a las empresas que atraviesan su transformación digital y que necesitan tecnologías disruptivas como cloud, IA y analytics. La idea es robustecer el expertise de globant a escala global en soluciones relacionadas con ciencia y logística, mejorando la capacidad del unicornio argentino en dar soluciones B2B en el segmento enterprise.

Migoya explicó las razones brevemente. "En gA encontramos al partner perfecto para mejorar nuestro porfolio en Salud y Ciencias. Tienen una relación estrecha con otras compañías del Fortune 500 y eso nos sirve. El mundo está cambiando y todas las industrias están transformándose. El portfolio de gA nos va a salir para ayudar más a nuestros clientes en ese camino".

En diálogo con Infotechnology, Nicolás Kaplun, Regional Managing Director de la empresa, explica un poco más. "Vimos dos cosas: trayectoria y posicionamiento. La propuesta de gA es complementaria a la nuestra y nos da acceso a países y verticales que van a ser muy importantes pos-pandemia".

La multinacional argentina es una compra estratégica para Globant que se dedica a soluciones de software para el segmento enterprise. La empresa de Roberto Wagmaister, fundada en 1995 después de que "en un sueño" se vio a si mismo creando la compañía, tiene alianzas estratégicas con Oracle y SAP y se especializa en concreto en soluciones de Machine Learning, Data Science e Inteligencia Artificial, además de las soluciones Cloud que da como partner. Con sede en Miami, es una multinacional argentina que tiene más de 1.100 empleados y trabaja con marcas como Honda, Avon, DHL, Equifax, Pepsico, Arcor y DirecTV.

"Estamos contentos con la adquisición --dice Wagmaister-- porque en la era de tecnologías convergentes podemos mejorar la experiencia de los clientes de las dos empresas en su transformación digital. Además, vamos a poder mejorar nuestra presencia en otros países done no operamos, dándole mejores oportunidades a nuestros empleados".

Las negociaciones entre las dos empresas se concretaron online, por la pandemia del Covid-19. Incluyen, además de gA, a la empresa Parabolt, que se dedica exclusivamente a innovación de productos usando IA y Machine Learning, una apuesta por la que la empresa había aventurado US$ 10 millones hace unos años.

Aunque todavía no hay detalles concretos sobre la adquisición, Lucia Ledesma, gerente digital en Globant, aclara que seguramente tomará el camino de "otras hechas por la compañía en el último tiempo". A saber, la empresa liderada por Migoya habia comprado las operaciones de la empresa argentina de software Belatrix, oriunda de Mendoza, a mediados de 2019 y sus operaciones fueron absorbidas por la empresa. "Son 1100 empleados de gran talento --reconoce Ledesma--, y es una de las razones por las que gA era una opción tan atractiva.

Globant es una de las empresas argentinas más exitosas de los últimos años, y supera los US$6981 millones de valuación en Wall Street, donde cotiza desde 2014. En lo que va del año, el precio de las acciones de la compañía acumula una suba del 66,4%.

FP FLORENCIA PULLA