Galperín, intimo desde Uruguay: las claves de los US$ 60.000 M y sus ganas de dejar Mercado Libre

Desde Uruguay, Marcos Galperin dio inicio al nuevo proyecto de su empresa: un podcast. Se trata de "Codo a codo", un ciclo de programas que lanzó la compañía a través de diferentes plataformas de audio. Se prepararon seis capítulos que se publicarán quincenalmente y que versarán sobre tecnología, innovación, inclusión financiera, propósito social y diversidad, entre otros temas. Participaron referentes, profesionales y reconocidas personalidades que contaron en primera persona, sus historias de reinvención y pretenden abrir nuevos canales de conversación con las comunidades en las que opera MeLi. El episodio estreno, quedó exclusivamente reservado para el jefe.

Galperin afirmó que "cuando todo el mundo piensa una cosa y vos estás absolutamente convencido de otra, lo que aprendí es: andá detrás de tu instinto. Sabía que iba a ser difícil. No me imaginé cuán difícil... claramente todo lo que tuvimos que construir para que esto funcione bien fue mucho más complejo de lo que yo me imaginaba. Nosotros (como grupo, como equipo) la verdad es que incentivamos mucho la cultura de tomar riesgos, porque la verdad es que todo lo que hemos construido, todos los aciertos que hemos tenido, han sido en base a tomar riesgos. Con el diario del lunes, creo fue bueno que no sabíamos las dificultades, porque si hubiésemos sabido, tal vez no nos hubiésemos tirado a la pileta como nos tiramos. Medio de inconscientes”.

Galperin comenzó la conversación, que duró 37 minutos, hablando sobre los inicios de la empresa. La inspiración de Stanford y el día que conoció, pero no reconoció, a Warren Buffet; el icónico inversionista. Luego la conversación giró en torno a su estilo de liderazgo. "La ingenuidad de los estadounidenses es muy valiosa", dijo, cuando se le pregunto por el cuadro que supo tener en su oficina con la célebre cita de Steve Jobs, fundador de Apple: "Stay foolish, stay hungry". Así, explicó por qué cree el que nacen soluciones como el iPhone o más recientemente los vehículos de Tesla. "Van a revolucionar el mercado", cree.

"Emprender con una empresa es solucionarle problemas a la gente. Hay personas que se enamora de la tecnología y esta bueno si sos científico o investigador, pero creo que los grandes beneficios para la sociedad es cuando se aplican a problemas o situaciones que permite hacer las cosas mejor", explicó Galperin sobre porque cree que es importante emprender. En la misma línea, afirmó que "emprender es para ciertos tipos de personalidades, hay angustias, no sabes que va a pasar, controlas todo. Si sos empleado haces tu trabajo, cobras tu sueldo. No te preguntas si va a poder existir o no esa nueva forma de hacer las cosas que estás inventando. Pero tambien es muy divertido".

Galperin se siente conforme con la situación actual de Mercado Libre. La pandemia le sentó bien al negocio y el uso y exposición de la plataforma se extendió más de lo que ya venía haciendo. En este sentido, mencionó lo mucho que creció la plataforma en el segmento de logística. "Eramos una plataforma de comercio electronico y pagos digitales. Pero no estabamos en el mundo fisico, de mover paquetes, pero para poder competir con Amazon y dar buena experiencia necesitabamos meternos de lleno en toda América latina. Tenemos una red logistica impresionante y lo hicimos en escala con velocidad con profesionalismo y eso me muestra que como empresa que es solo un grupo personas al final del dia, es que sabemos aprender, lo mas importante de Mercado Libre no es solo la gente, la marca, es la capacidad de aprender".

Galperin cerró su entrevista en un tono agridulce, volviendo a mencionar sus ganas de eventualmente alejarse de MercadoLibre. "Uno de los desafios que tengo es pasarme a un rol no operativo, las empresas de tecnología tienden a hacer dificil eso, hay pocas empresas que lo han hecho bien, los fundadores de Google dieron un paso al costado. A mi me mencanta lo que hago pero creo que la vida es fascinante y hay tanta gente dentro de MeLi que le encantaría hacer lo que hago, quiero pasar a un rol menos operativo en el dia a dia. Todo eso te quema, es cansador".