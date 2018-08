Galperín: "Si se necesita una crisis para terminar con la corrupción, bienvenida"

Marcos Galperín nuevamente es un usuario intensivo de la red social Twitter y no deja de hacer declaraciones allí que llaman la atención por su cercanía al actual gobierno nacional. En esta oportunidad se refirió a los problemas de la economía argentina que a la inestabilidad del dólar y una retracción del consumo le sumo una crisis de confianza a partir del escándalo de corrupción. Provocado por los cuadernos Gloria que dio a conocer la semana pasada el matutino La Nación, a través de una investigación del periodista Diego Cabot.

En las copias de los cuadernos que presentó el periodista, y que fueron escritos por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se consignan una serie de recorridos vehiculares relacionados con coimas en la obra pública; específicamente, hacen referencia a dinero “non sanctos” proveniente de empresarios del sector energético y las obras públicas. En la causa que instruye el fiscal Carlos Stornelli ya se han presentado a declarar Angelo Calcaterra (a la sazón, primo del presidente Mauricio Macri), Gerardo Ferreyra (Electroingenieria), Juan Carlos Goycochea (ex Isolux), Franscisco Valenti (Pescarmona) y hasta el ex juez Norberto Oyarbide y el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

Hoy por la mañana el número 1 de MercadoLibre (una de las personas más ricas de la Argentina, con US$ 1.600 millones, según el ranking de la revista Forbes) indicó (en un tuit que luego elimino) que si hace falta una nueva recesión “para terminar, de una vez y para siempre, la corrupción e impunidad en la Argentina, bienvenida sea”.

Esto tiene relación con los efectos que provocaron las revelaciones consignadas en el andar de la economía: los papeles en el Merval cayeron fuerte con el correr de la semana y golpeó especialmente a aquellos consignados en los escritos de Centeno, como Techint y Albanesi. De hecho, la calificadora de riesgo Moody´s el pasado martes expreso en un comunicado que "las investigaciones y órdenes de arresto son negativas para Electroingeniería y Albanesi” y “conllevan un claro riesgo de reputación y distraerán a la gerencia de las operaciones diarias”.

Además, varios analistas indicaron que si bien es pronto para hablar específicamente del impacto, descuentan que lo habrá, según explicó la periodista de El Cronista María Iglesia.

Macri y Galperín

La buena relación entre el creador de la plataforma latinoamericana de e-Commerce y el hoy presidente de la Nación viene desde hace mucho. Macri ve en el empresario el ejemplo del empresario ideal argentino, que no necesita del Estado para hacer dinero; todo lo contrario a los empresarios acusados de corrupción en la causa que lleva el juez Claudio Bonadío.

Desde que llegó Macri a la primera magistratura, esta alianza ad-hoc se potenció: estuvo en el Mini Davos de 2016 que tuvo lugar en el Centro Cultural Kirchner y fue parte del coloquio de IDEA, junto a Paolo Rocca (justamente de Techint, que hoy está en el ojo de la tormenta), para defender modificaciones en las leyes laborales. “Es imposible salir del 30% de pobreza que tenemos con el marco laboral actual”, dijo.

Y en Twitter, su apoyo al gobierno cambiemita es palpable: el día que se votó la reforma previsional, tuiteó: “Por primera vez en mi vida democrática, el peronismo se encuentra con un partido con igual vocación de poder que ellos.Hoy es un día clave para la democracia argentina”.

Por primera vez en mí vida democrática el Peronismo se encuentra con un partido con igual vocación de poder que ellos. Hoy es un día clave para la democracia Argentina. — Marcos Galperin (@marcos_galperin) 18 de diciembre de 2017

Sin embargo, la relación ha tenido cortocircuitos en el último tiempo: la AFIP, cuando todavía tenía al frente a Alberto Abad, decidió que la empresa del emprendedor incumplía con dos de los tres requisitos previstos por la ley que dio origen al Régimen de Promoción de Software y que goza desde 2007 y por lo tanto planteaba quitarle las exenciones de impuestos.

Si la intención de AFIP avanza, MeLi se quedaba sin los beneficios que le da la ley: estabilidad fiscal, y retribución del 60% del impuesto a las ganancias y 70% de contribuciones patronales, así como retenciones por exportación.

Oportunamente, Galperín amenazó vía Twitter con radicar su compañía en Brasil. El agua no llegó al río por el momento y la movida se desactivo, no sin que antes el ministerio de la Producción indicará una posición cercana a la empresa. En un informe dado a conocer en diciembre del año pasado, “el 97% de la facturación (de la compañía) está directamente relacionada con las actividades promovidas por el régimen” de promoción de software. Es decir, exactamente lo contrario a lo que determinó oportunamente la AFIP, para quien solo el 0,18% de la facturación anual tiene que ver con las exigencias de la ley.

La semana pasada, el empresario fue también noticia cuando se conoció su visión sobre los aumentos de sueldos que dio a sus empleados la empresa que creó, MercadoLibre –una de las más importantes del país, con una capitalización bursátil de US$ 15.000 millones--, aunque lo hizo en una conversación laboral interna que se filtró.

En la nota en video, que filtró el usuario Fav en la red social reddit --en concreto, un Q&A que realizan frecuentemente con distintos miembros del management dentro de la plataforma Facebook for Work que utilizan puertas adentro--, Galperín habla de los últimos aumentos salariales que generaron ruido interno en la empresa. "Cuando empecé mi sueldo estaba quinto en la lista de prioridades y mal no me fue. Yo les diría que si realmente su prioridad es el sueldo, y les molesta que el aumento haya sido del 5% en vez del 6% u 8%... entonces MercadoLibre no es el lugar para ustedes", le reconoce a Paula Arregui, responsable de la unidad de negocios MercadoPago. La noticia completa puede leerse en esta nota de Infotechnology.com.