Fue la mejor inversión de 2018, perdió y ahora subió 30% en una semana

Parece que Bitcoin, la primera criptomoneda del mundo, quiere resurgir de sus propias cenizas. Ayer por la tarde, el precio de la criptomoneda más grande del mundo subió a $ 8,195 según datos del sitio Coinbase, marcando un aumento de 17,4% o $ 1214 durante la sesión de negociación de hoy. La última vez que el precio de la criptomoneda superó estos valores fue a mediados de 2018.

En abril de este año, Bitocin tuvo su mejor mes al pasar de unos US$ 5.000 a más de US$ 7.000. Si consideramos que la criptodivisa inició el año en US$ 3.500, muchos encendieron las alarmas para tratar de entender qué impulsó la suba tan abrupta del precio.

Fuente: Coindesk

Solo en los últimos 90 días, la criptomoneda aumentó 127% su precio en dólares, donde casi el 60% se dio solamente en los últimos 30 días, revela la información del sitio Messari.

El avace de Bitcoin también impulsó al resto del mercado de criptos y altcoins.

Fuente: Messari

CME Group, financiera especializada en futuros, reportó un volumen récord para sus futuros de bitcoin (BTC) el 13 de mayo, mientras se daba la racha alcista. CME, que junto con el Chicago Board Options Exchange (CBOE) se convirtió en el primer proveedor de futuros de bitcoins en el mercado en diciembre de 2017, registró el lunes un récord histórico de 33,700 contratos. En capital, se trató de 168,000 bitcoins (US$ 1.350 millones), un aumento de casi el 50% en comparación con el máximo anterior de 22,500 contratos.