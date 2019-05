Facebook no tiene que pagar Ganancias por la publicidad en la Argentina: US$ 50 M en juego

Una cámara de Anunciantes protesta porque no le puede retener Ganancias a Facebook por la publicidad y debe hacerse cargo de todo el impuesto. Desde la AFIP, una fuente dijo a este medio que Facebook Irlanda no es residente argentina y no paga Ganancias en el país.

Interact, presidida por Gustavo Buchbinder, es la cámara de las agencias publicitarias que anuncias en redes sociales. En este momento, el sector está atravesando un conflicto con Facebook por el tema de retención de Impuesto a las Ganancias, y por ende, quién paga el gravamen.

Facebook alega que, al tener su base operativa en Irlanda, no cuenta con sede en Argentina, lo cual la exime del Impuesto a las Ganancias de acuerdo a una consulta vinculante que la empresa realizó a la AFIP .

Pero los anunciantes argentinos están en desacuerdo y en muchos casos siguen haciendo a Facebook una retención de 31,5%, ante lo cual la red social amenaza con bajarlos como agencias en su órbita.

Los ingresos que están en juego son u$s 50 millones.

Una fuente de la AFIP consultada por El Cronista dio la razón a Facebook.

Explicó que la AFIP concluyó que Facebook Irlanda no tiene actividad comercial permanente en el país, por lo tanto en un dictamen ante una consulta de Facebook, se consideró que no se puede cobra el Impuesto a las Ganancias.

El tratamiento es distinto a otras empresas que no sólo están en la nube sino que también prestan un servicio con un establecimiento permanente en el país. En el caso de Facebook, completó la fuente, la AFIP no puede cobrar el Impuesto a las Ganancias porque la ley del impuesto no lo contempla.

Un cronograma de cómo se dieron los hechos es el siguiente:

2013: Facebook Irlanda informa a clientes en Argentina que el pago de sus servicios se realiza con la retención de Ganancias del 31.5%, dado que se consideraba a su servicios de renta de fuente argentina, por lo cual, corresponde el impuesto.

Noviembre 2018, Facebook hace una consulta vinculante con AFIP y el organismo contesta que si la descripción de los servicios que presta Facebook son un servicio publicitario no es de fuente argentina porque no tiene domicilio fiscal argentino y que es un tipo de servicio diferente a otro tipo de publicidad tradicional, entonces no debería estar alcanzado por tal impuesto.

Los anunciantes argentinos leen que la AFIP aclara que la afirmación es puramente teórica, y que faltan verificaciones adicionales para constatar que así sea. Aunque hoy la AFIP indicó que esto no es así.

A partir de esta fecha, Facebook Irlanda se ampara en el dictamen para exigir un pago sin retención por parte de sus clientes, agencias y anunciantes, en la Argentina.

Agencias y anunciantes continúan pagando la retención, pero Facebook amenaza con cerrar las cuenta de anunciantes y agencias.

En febrero Interact, junto otras cámaras de anunciantes, presentaron una consulta a AFIP pidiendo aclaraciones sobre la conducta a seguir por los agentes de retención.

Creen que la posición de la AFIP no es lo suficientemente contundente y concreta en cuanto a la exoneración del Impuesto a las Ganancias para Facebook Irlanda y por ende en cuanto a la eximición de la obligación de efectuar una retención en los pagos.

