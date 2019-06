Facebook Watch ya tiene más de 140 millones de "televidentes" diarios

Facebook reveló que su plataforma de video es utilizada por más de 140 millones de usuarios cada día y 720 millones de personas cada mes.

Lanzada hace dos años en EE.UU. y en todo el mundo un año después, Facebook Watch es la plataforma de videos de la red social Facebook y el desde donde emite sus series originales y transmisiones deportivas.

Y según reveló la compañía de Mark Zuckerberg, es además un gran éxito.

Es que según cifras informadas desde la red social, Facebook Watch es utilizada por 140 millones de usuarios cada día, quienes pasan en la plataforma un promedio de 26 minutos al día.

En diciembre del año pasado Facebook había reportado 75 millones de usuarios diarios y 20 minutos de promedio de uso.

Al mes, en tanto, Facebook Watch creció un 80% con respecto a hace seis meses, alcanzando ahora un total de 720 millones de personas. Como detalle, Facebook contabiliza a los usuarios a partir de los 60 segundos de uso.

Desde su lanzamiento, Facebook estrenó en Watch shows originales como Red Table Talk con Jada Pinkett Smith o Sorry for Your Loss con Elizabeth Olsen y la ha utilizado para las transmisiones de eventos deportivos como la Copa Libertadores, de la cual tuvo la exclusividad para los encuentros de los días jueves, pero finalmente ante la presión de la gente y otros sectores, la Conmebol optó por quitársela.

Facebook prepara además una larga lista de estrenos para su "canal de televisión"como un reboot de The Real World, que tendrá versiones en EEUU, México y Tailandia. Otros títulos son Human Discoveries con Zac Efron y Anna Kendrick; Limetown, con Jessica Biel; así como alianzas con compañías de medios como ProSiebenSat, según publica el sitio especializado TodoTVNews.