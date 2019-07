Eurnekian invierte $ 22 M en su banco "low cost" para operar más barato y rápido que los grandes

El banco digital de Corporación América lo hizo para proveerse de una infraestructura como servicio en data centers. El proveedor, IPlan, para aggiornarse, tuvo que invertir US$ 1 millón.

Unos dicen que son el primer banco digital del país. Los otros, que son la primera plataforma que da servicios a los bancos digitales. En cualquier caso, uno no puede estar sin la otra. Estamos hablando de Wilobank —si no el primero, uno de los primeros— el banco digital perteneciente a la Corporación América, de Eduardo Eurnekian.

Hay un nuevo segmento de consumidores de servicios financieros que solo utiliza canales digitales, como celulares, tablets y computadoras. Se los denomina “omnidigitales” y ya representan el 46 por ciento de los clientes bancarios a escala mundial —un gran salto respecto del 27 por ciento registrado en 2012—, de acuerdo con la Encuesta Global de Banca Digital 2017 elaborada por PwC. Obviamente esto no significa banca digital exclusivamente, ya que incluye el home banking, de este estudio es que “los usuarios móviles establecen la agenda”.

Luego de una operación “física” que no se pudo concretar, y después de un scrum con quien hoy es su presidente Guillermo Francos, ex titular del Banco Provincia, a comienzos de 2018 nació Wilobank —en ese entonces, Wanap— como el primer proyecto de banca digital del continente. A poco de nacer, a los dos meses, se jactaban de tener ya más de 15.000 clientes y cerraron el año con más de 21.000. Hoy cuentan con casi 35.000 y esperan terminar el año cerca de los 150.000.

Esta firma invirtió US$ 15 millones para lanzar un banco 100% digital Un nuevo banco 100% digital se sumará al mercado argentino. Con una inversión de u$s 15 millones, Grupo Transatlántica -un conglomerado que incluye empresas dedicadas a servicios financieros, bursátiles, hoteleros, de construcción y educativos- presentó Rebanking, su plataforma de servicios de banca totalmente online.

Tienen en cartera dos proyectos con los que apuestan a aumentar la cartera de clientes: una tarjeta de débito para menores de edad, y una de bajo límite inicial, apuntada especialmente a clientes con poco o ningún historial crediticio. Pero, para llegar a esto, tuvieron que sortear varias etapas que van desde la presentación de la documentación ante el BCRA hasta la implementación final y puesta en producción con la plataforma de iPlan.

Cuando Infotechnology le pregunta a Mariano Durán, director de Tecnología y Sistemas en Wilobank, cómo describiría al banco, lo primero que dice es: “Moderno, de bajo costo y disruptivo”. “A los bancos comunes tenés que ir varias veces, hacer cola, llevar un montón de papeles y además debés ir en un horario en el que en la mayoría de los casos estamos todos trabajando”, amplía Durán.

Un banco digital cambia mucho los conceptos, no es un home banking. Es institucional cien por cien, no tiene infraestructura física, no tiene sucursales. Las sucursales son las computadoras de los clientes, sus celulares, sus tablets. “Aquí cada usuario es su propia sucursal”, destaca Damián Otaegui, gerente comercial del Wilobank.

Cuando Eurnekián quiso incursionar en el sector financiero nacional —había ya un antecedente de un banco en Armenia—, lo primero que pensó fue en comprar un banco. Cuando la operación no se pudo concretar, junto con el ex Banco Provincia Guillermo Francos idearon el banco digital. Vieron experiencias en otros países como Alemania, España y los Estados Unidos.

“En lo único en que se parecen los bancos argentinos a los del resto del mundo es que son bancos —tercia Otaegui—. Después, por las regulaciones, las complicaciones, la idiosincrasia, los bancos argentinos son únicos… y muy complicados.” El otro concepto que enfatiza Otaegui, fue que “de todas las industrias, la más atrasada en la tecnología de atención al cliente eran los bancos”. La cuestión es que, para comenzar un banco digital, el principal requerimiento es una buena plataforma tecnológica.

Primero, “la infra”

“Nuestra primera actividad, luego de elegir el core bancario, iba a ser determinar cuál iba a ser nuestro proveedor de servicios de data center, es decir dónde corríamos nuestro core —comienza a relatar Duran—. Hicimos un RFP que compartimos con las cinco grandes (Movistar, Telecom, IPlan, IBM y CenturyLink). IPlan nos brindaba el mejor servicio al mejor costo. Luego fue ver con quién hacíamos el data center secundario, si con el mismo proveedor o con otro, ver las regulaciones bancarias; al final, por simplicidad de procedimientos, por la conectividad entre los dos centros ante contingencias, elegimos nuevamente IPlan”.

IPlan tiene experiencia en tratar con bancos ya que varios de ellos son clientes. “Siempre hubo un recelo muy grande en el resguardo de la información —comienza Eduardo Miyares, director de la unidad de negocios de grandes empresas—, limitaciones en donde procesar los datos de un banco, las normativas obligaban a transaccionar todo en equipamientos propios, en la Argentina, no se podía tercerizar o usar la nube. El desafío más grande fue interpretar lo que el cliente necesitaba. Como banco digital toda la infraestructura es tecnológica, y debíamos elaborar nuestra mejor propuesta de diseño técnico, económico y financiero. Todos presentamos una infraestructura técnica tradicional: una nube privada, con data center primario y secundario, con conexiones a las entidades financieras, acceso al banco en internet securizado.” Según el ejecutivo de IPlan, se diferenciaron porque descubrieron que las infraestructuras tradicionales no estaban preparadas para dar soporte al banco. “Nuestra propuesta fue la más creativa”, afirma Miyares.

Amenaza brasileña: llegó el banco digital más exitoso y va por 1 M de clientes Se publicó en el día de hoy en el Boletín Oficial la institución de Nu Bank en la Argentina. Bajo el rótulo de Nu Argentina S.A., y ubicado en la calle Tucumán 1 piso 4º, C.A.B.A, la fintech estrella del vecino país de Brasil está ya autorizada para operar en el país.

El core bancario elegido fue de Indra. “La elegimos porque daba el respaldo de una empresa grande y porque se decidió hacer un proyecto de adopción, es decir, implementarlo tal como viene, con las configuraciones del caso y ya. Además, era el que mejor nos daba las integraciones que necesitábamos: con el buró crediticio, con la procesadora de medios de pago (First Data), Red Link, y además con otras aplicaciones que necesita un banco como un ERP Contable (GLM - Grupo Linari Micheletti de Rosario), prevención de lavado, regímenes informativos, fraude, CRM (Atento) y otros sistemas satélites más que nos permiten funcionar como banco.”

Guillermo Francos, presidente de Wilobank.

Apostar al riesgo

La apuesta de riesgo vino por ambas partes. Si bien la mayor fue por parte de la Corporación América, US$ 22 millones, la de IPlan fue más baja pero igualmente significativa: US$ 1.000.000.

¿Por qué el riesgo, más allá de que no hubiese antecedentes en el país? En diciembre de 2016 se había presentado el caso al BCRA y en enero del 17 se empezó a implementar el proyecto ad referendum de la aprobación, que debía llegar en marzo y al final lo hizo en junio. “Siempre con excelente predisposición por parte del directorio y los auditores”, remarcó Durán varias veces durante la charla. O sea, comenzó la inversión mucho antes de la autorización.

Por el lado de IPlan que, confiesa Miyares, todavía no estaba preparada para un banco digital, comenzaron a comprar equipamiento (servidores Dell, conectividad Cisco, seguridad Fortinet, etcétera) para armar una jaula exclusivamente para Wilobank. Y, mientras tanto, crearon un data center virtual (VDC - Virtual Data Center) para que la gente del banco pudiese comenzar la preproducción y el diseño de la infraestructura. “La idea final era ofrecer todo como IaaS y que la Corporación solo tuviese que pagar una suscripción mensual”, describe Miyares.

Durán agrega: “El objetivo fue que el proveedor nos ofreciera la infraestructura como servicio, pero como no podíamos pedirles a los proveedores que comprasen los equipos antes de elegir, tomamos la decisión de comprar el hardware a nombre de Wilobank y el aprovisionamiento del software y el plan terminó siendo una combinación de housing y hosting. El core corre sobre los equipos de Wilobank y los satélites, en ambientes virtualizados provistos por IPlan. El hardware está ocupado exclusivamente por el software de Wilobank”.

Precisamente la ausencia de sucursales fue lo que hizo que hubiera que generar una serie de desarrollos tecnológicos para que el usuario pueda operar sin presencia física: reconocimiento facial, firma digital, integración permanente con entidades que validan la identidad de las personas. Uno se baja una aplicación al celular y en pocos minutos el banco tiene que validar la identidad, los antecedentes, certificar si uno está apto o no para abrir una cuenta.

Habilitaron el ingreso de nuevos jugadores de telefonía móvil para "mejorar el servicio" El Gobierno Nacional decretó que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) sea el encargado de gestionar a partir de hoy las frecuencias para brindar servicios de telefonía móvil que estaban en poder de la empresa satelital estatal argentina Arsat. El Enacom se encargará ahora de ponerlas a disposición del mercado y licitarlas entre los proveedores de telefonía móvil.

“Para el CRM evaluamos soluciones de Oracle, de Microsoft, de Salesforce y al final, por cuestiones de tiempo y, sobre todo, de las exigencias normativas que teníamos, el servicio de atención de registración y reclamos de los clientes nos lo provee Atento con una herramienta que customizaron especialmente para nosotros”, precisa Durán.

Finalmente, todo se hizo sobre un diseño de nube privada; el data center primario está en Ringo, en Parque Patricios, y el secundario en Cevallos. El data center secundario, además de tener las réplicas y los backups, se usa para el desarrollo y preproducción de nuevos proyectos. Fortinet como seguridad perimetral, WAF es el software para monitorear el 100 por ciento del tráfico de los clientes.

“Monitoreamos continuamente el flujo de tráfico, los picos, los servidores físicos, virtuales, el consumo, damos servicios de pentest y active analytics regulares y vulnerability risk management”, enumera Miyares. Los líderes de proyecto, por el lado de IPlan, fueron Christian Martin, gerente de ingeniería y Nicolás Rigo, gerente de IT; Ezequiel Romanin, gerente de Producto, quedó a cargo del seguimiento.

Damian Otaegui, Mariano Duran y Máximo Diez, de Wilobank.

Antes de la salida en producción, un grupo de auditores del BCRA estuvo unas tres semanas en marzo revisando los procesos y la tecnología. El 9 de abril de 2018 empezaron lo que llamaron el “Friends & Family”, es decir, a transaccionar entre unos pocos amigos y familiares para ver cómo funcionaban todos los sistemas. El 30 de junio, finalmente, el banco “abrió” al público.

A fines de 2018 tenían 21.000 clientes que realizan unas 80.000 transacciones al mes y que mueven un estimado de $ 50 millones. El 70 por ciento de los clientes son personas de entre 25 y 45 años, 80 por ciento hombres y 20 por ciento mujeres y el 55 por ciento proviene de CABA y GBA.

Dinamarca dejó de imprimir billetes y en 2030 dejará de aceptarlos, Corea del Sur inició en 2017 un plan de acción para sustituir las monedas. Y hay planes en Europa y África para ir dejando progresivamente de usar monedas “sólidas” para pasar a digital exclusivamente. Haciendo una analogía —con perdón de la aparente redundancia—, en cualquier momento sufriremos un “apagón analógico” de monedas. Eso significa que, tarde o temprano todos los países van camino a una bancarización digital. Lo mejor es empezar a acostumbrarse.

HIGHLIGHTS

Objetivo de negocios :

Banca digital

Inversión: US$ 22.000.000

Líderes de proyecto:

Mariano Durán, Damián Otaegui (Wilobank), Christian Martin, Nicolás Rigo, Ezequiel Romanin (IPlan)

Sponsor: Guillermo Francos

Tecnología

Solución: IaaS

Proveedor: IPlan

IT CORPORATIVA

Software: Indra (core bancario), Atento (servicio CRM), ERP Contable (GLM - Grupo Linari Micheletti de Rosario)

Hardware propio de Wilobank: Oracle (T7 x2), Dell (FX2 x 3; Unity 300), Cisco (ASA5545 x 2; ISR4321 x 2; WS-C3850-24T-L x 2), Connectrix (DS-6505R-B-8G x 2).

Comunicaciones: Fibra óptica redundante de IPlan

R RICARDO GOLDBERGBER