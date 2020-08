Etermax compró un gigante tecnológico para quedarse con el público gamer y consolidarse a nivel regional

Etermax lo hizo de nuevo. En un contexto complicado a partir de la pandemia global de coronavirus COVID-19, la compañía argentina de tecnología especializada en juegos para móviles tomó la decisión de aprovechar la oportunidad generada a partir de la crisis desatada por el virus y adquirió Performash, una empresa especializada en publicidad display y soluciones de video plataforma.

¿El objetivo? Simple. La empresa creadora de fenómenos globales como Preguntados y Apalabrados, pretende consolidar su posición de referente AdTech en América latina y, además, potenciar su tecnología para la compra y venta de publicidad en gaming, fenómeno que experimentó un crecimiento exponencial desde el inicio de la cuarentena.

Fundada en Argentina en 2009, Etermax es una compañía internacional de tecnología, creadora de marcas de consumo mundial que tiene por objetivo entretener, conectar y aportar valor de negocio.

Actualmente, su división de gaming superó las 700 millones de descargas y se destaca como líder en América latina en el desarrollo de juegos sociales. Ejemplos de ellos son los exitosos IPs como Preguntados, Preguntados 2, Apalabrados y Mezcladitos, entre otros.

Además, como parte de su plan de crecimiento y expansión, la compañía confirmó además que tomó la decisión de incorporar talentos locales de AdTech.

Actualmente, Etermax es una firma consolidada en la creación y monetización de videojuegos móviles con más de 10 años de trayectoria.

Hace dos años, en otro paso estratégico para su posicionamiento corporativo, presentó su propia unidad de negocios de In-Game Advertising, flame by etermax, pionera en la región en poner a disposición de terceros su conocimiento sobre monetización y optimización de publicidad en más de 1.800 títulos de videojuegos propios y representados de empresas de primer nivel.

La compañía posee además una división de Inteligencia Artificial enfocada en aplicar la AI en soluciones para empresas. Etermax ya posee oficinas en la Argentina, Uruguay y Alemania, y apoyo comercial en Brasil y México.

"Por cuestiones de confidencialidad no estamos difundiendo el monto de inversión que significa la adquisición de Performash. Sin embargo, sí podemos decir que representa una gran apuesta de etermax en la industria de la publicidad digital. El potencial de AdTech en Argentina es enorme, y estamos convencidos de que podemos convertirnos en semillero de talento calificado y compañía referente de América Latina", explicó Gonzalo García, director de AdTech de Etermax.

Según el ejecutivo, "el expertise y know how de Performash nos permitirá sofisticar aún más nuestra tecnología de compra/venta de publicidad en Gaming, no sólo para explotar el potencial de la industria sino también para impulsar su desarrollo y crecimiento en la región, de la mano del talento nacional que promete apoyar al país y hacer escalar a la Economía del Conocimiento al segundo lugar de las exportaciones del país".

"Esto, además, se verá reflejado en mejores experiencias para las audiencias y modelos más eficientes para los players de la industria", agregó.

El nuevo desafío

La compañía pretende ahora, junto al expertise de Performash en tecnología para publicidad digital y gracias a sus visiones alineadas respecto al futuro del mercado global, acelerar su crecimiento en la industria, apoyar el desarrollo de talento local de AdTech -una tecnología de alcance global que aún está en proceso de construcción en la región- y optimizar procesos que permitan llevar la experiencia de usuario a un siguiente nivel.

La adquisición permite a etermax incorporar la experiencia y capacidades de IT y marketing de Performash, y potenciar su área de AdTech de acuerdo con los más altos estándares internacionales.

Los próximos pasos

Las oficinas de Etermax en Buenos Aires

Para 2020, Etermax pretende duplicar su equipo de expertos con el objetivo de instalarse como semillero de talento especializado en esta tecnología.

La empresa puntualizó que mediante la adquisición, los líderes y referentes de Performash se suman a la compañía donde ya comenzaron a trabajar en nuevos proyectos.

"En línea con nuestro plan de expansión y crecimiento para aumentar nuestra nómina de empleados un 45%, planeamos sumar al menos 120 talentos en el resto del año y duplicar nuestro equipo de AdTech, alcanzando al menos 40 especialistas en esta disciplina", precisó García.

El directivo resaltó que "todos los días postulaciones de talentos" para posiciones calificadas en las unidadades de negocio, que combinan tecnología y creatividad para crear universos que conectan personas entre sí, marcas con usuarios y negocios con el éxito: etermax Gaming, flame by etermax y etermax AI Labs.

"Las posiciones que tenemos actualmente abiertas son Ingenieros de Software, Científico/Analista de Datos, Diseñadores, Animadores, Marketing y Product Owners", precisaron.

"También estaremos incrementando nuestra estructura de RRHH & Comunicación para hacer frente a los desafíos que nos esperan en los años que tenemos por delante", adelantó.

En el primer semestre del año, Etermax incrementó un 10% la nómina de empleados, inauguró en plena pandemia (por el momento de forma virtual) un nuevo equipo en la ciudad de Mendoza donde esperamos contratar al menos 50 colaboradores.

"Más de 80 profesionales se sumaron a nuestro equipo en lo que va del año, de los cuales más de 50 se incorporaron a trabajar desde el inicio de la cuarentena de forma remota. Actualmente somos más de 400 profesionales y talentos que hacemos de etermax una compañía internacional de tecnología, con presencia en 5 países: dos oficinas en Buenos Aires, una en Mendoza, otras dos en Montevideo y Berlín, y equipos comerciales en San Pablo y Ciudad de México", enumeró García.

Qué dijeron las firmas

El director de AdTech de Etermax, Gonzalo García, explicó que la adquisición de Performash ocurrió en el contexto estratégico de crecimiento sostenido de la firma y forma parte de su “consolidación como referentes en materia de tecnología e innovación”.

“Con este paso, optimizaremos la infraestructura de avisos publicitarios y proyectamos impulsar las oportunidades de negocio para nuestros partners y el potencial de la publicidad digital en América Latina y el mundo”, añadió.

Por su parte, Damián Bakarcic, CTO y fundador de Performash, admitió estar “muy entusiasmados en incorporar nuestras capacidades, know-how y tecnología a una empresa de la escala de etermax”.

“La sinergia entre nuestros equipos y nuestra tecnología basada en Machine Learning nos van a permitir optimizar de forma más precisa la cadena completa de publicidad digital, aprovechando al máximo las oportunidades que esto genera”.