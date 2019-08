Estos son todos los "trucos esenciales" para ganar más en menos tiempo: cómo hacen los líderes

La tecnología es clave para ganar en tanto productividad como en competitividad en este mundo, cada vez más exigente y dinámico. En los últimos 25 años el mundo donde se mueven las compañías sufrió un cambio profundo sustentado en la aparición de internet donde se potenció la conectividad global cambiando la forma de interactuar con el mercado.

"Este cambio generó que las compañías actuales tengan rendimientos productivos muy diferentes basados en como utilicen la información para tomar decisiones estratégicas y reaccionar a tiempo. Hoy el uso de información en la toma de decisiones impactan a nivel operativo, táctico y estratégico en todas las compañías de todos los rubros, volviéndose un diferencial competitivo clave", explica Andrés Jara Werchau, CEO y cofundador de Nubimetrics.

De las 2000 actividades laborales que se desarrollan en 800 profesiones, el 45% podrían ser automatizadas. "Se estima que el 60% de las ocupaciones podrían ahorrar hasta un 30% de su tiempo con la automatización y utilizar ese tiempo para centrarse solo en situaciones que requieren de su experiencia e inteligencia", sostiene Martín Frascaroli, CEO de Aivo.

Diego Yanni, director ejecutivo de Accenture Argentina, advierte que no se debe tomar a la tecnología como un fin para lograr el aumento de productividad, si no como un medio. "Se debe diseñar una gran experiencia para el consumidor, poniéndolo como centro. Además probablemente la tecnología que hoy implementemos sea diferente a la que necesitemos mañana. Por eso tenemos que entender que ésta es el soporte que me permite alcanzar mi gran objetivo: dar una experiencia única a los consumidores", resume.

¿Y cuáles son las tecnologías que más están ayudando a la productividad? Son muchas, entre ellas se destaca la inteligencia artificial (IA), que hace posible automatizar no solo procesos estándares y repetitivos, sino además aquellos que dependen de una decisión inteligente y, de esta forma, les permite a las organizaciones ser más eficientes a la hora de innovar y adaptarse a los cambios.

"Las herramientas enfocadas en la Ciencia de Datos permiten la concentración y mejor estudio de los grandes volúmenes de información (Big data) y sus residuales. Todo esto permite entender, conocer y planificar de una forma más eficiente y desde un punto de vista de arquitectura empresarial, donde los procesos, datos, tecnologías y aplicaciones se entrelazan", afirma Sebastián Alvarez Daneri, director comercial de Consultoría en Deloitte.



Tecnologías específicas

Dependiendo del tipo de compañía existen un gran número de herramientas tecnológicas o aplicaciones que potencian la operación y la estrategia. Lo importante es trabajar con herramientas tecnológicas específicas que se integran con otras. Wechau recuerda que antes la tendencia era buscar una tecnología que resuelvan todos los problemas de una compañía.

"Pero este enfoque producía soluciones mediocres, soluciones integrales pero de baja calidad. Actualmente las compañías consumen múltiples soluciones específicas e integradas. Por ejemplo, en nuestra empresa utilizamos más de 25 aplicaciones de uso específico, que después integramos para tomar decisiones. Entre ellas se encuentran Slack, Intercom, Monday, Google Apps, InVision, Google Analytics, Hubspot, Microsoft Power BI y Zappier", detalla el CEO de Nubimetrics.

Frascaroli dice que hay varias tecnologías que están volviéndose cada vez más presentes en el día a día de toda empresa. "Un ejemplo son las herramientas cloud como Google Drive, Trello, Zoom, Slack o Asana, enfocadas en colaboración. Con ellas los empleados pueden discutir ideas, crear y administrar proyectos, o encontrar juntos una solución a un problema, sin importar donde se encuentren físicamente. Es más, se estima que el adoptar tecnologías de colaboración en las operaciones diarias aumenta la productividad en un 30%", especifica.

También se están implementando mucho las herramientas de reporte y análisis de resultados. "Además contamos con tecnologías macro como IA, machine learning, Big Data y chatbots, que están impactando en la productividad de las empresas, en especial la IA. El 72% de los decisores de opinión en las empresas creen que el IA será la ventaja competitiva del futuro. Lo cierto es que está tecnología está teniendo aplicaciones en casi todas las industrias con el objetivo de delegar acciones repetitivas. Es más, se estima que el 80% de las comunicaciones serán realizadas con la ayuda de chatbots en 2020, ahorrando tiempo y recursos a las empresas que los emplean", asegura Martín Frascaroli, CEO de Aivo.

"En nuestro rubro se destacan los nuevos compresores con tecnología de imán permanente, que proporcionan ahorros de energía de hasta un 50% respecto a las tecnologías convencionales. Nuestras herramientas de ensamble y dispositivos de conectividad juegan un rol preponderante en la eficiencia operativa, particularmente en la industria 4.0, ya que han sido desarrollados con software propio que aumenta el rendimiento y la velocidad de los equipos, y permiten monitorear 24/7 el desempeño de los mismos y anticipar fallas", explica Ariel Rubinstein, gerente general de Atlas Copco Argentina.

Números que ayudan a vender

El mundo de e-commerce requiere de decisiones rápidas y precisas. Nubimetrics provee, justamente, información clave para potenciar la venta on line. "Hoy un gran problema del ecommerce es la rentabilidad, y esto fundamentalmente ocurre por falta de información. Todos los vendedores venden los mismos productos entrando en una guerra de precios que les pega directamente en sus ganancias", detalla Werchau.

Según el CEO de Nubimetrics el mundo del ecommerce está lleno de oportunidades que nadie aprovecha, y tiene que ver con identificar la demanda insatisfecha, es decir productos que nadie ofrece. "Nuestra empresa brinda información para identificar estas oportunidades, encontrar que productos rentables vender. Dice qué, cómo y cuándo vender", señala.

Entre los clientes de esta compañía argentina se encuentra Samsung. "Esta firma contrató nuestra herramienta corporativa y gracias a ella pueden comprender qué está pasando con su marca dentro de Mercado Libre. Mientras que algunas firmas pequeñas como Central de Herramientas y Americars, modificaron su negocio exponencialmente gracias a Nubimetrics", detalla Werchau.

Al servicio de la productividad

Aivo es una empresa de tecnología especializada en ayudar a las compañías a mejorar la atención al cliente y aumentar ventas con soluciones IA. Su misión es ayudar a devolverle el tiempo tanto a las empresas como a sus empleados y clientes, haciendo los procesos corporativos más inteligentes y veloces gracias al uso de esta tecnología. Durante 2018 las soluciones de esta compañía sostuvieron más de 20.000.000 conversaciones con humanos y devolvió 3,5 millones de horas a empresas y clientes. Esta firma estima que para 2020, este número aumentará a 15 millones.

"Tenemos más de 200 clientes alrededor del mundo. Firmas como Amadeus, Bayer, Avon, Falabella, General Motors, Whirlpool, LG, ADT Security y Renault emplean nuestra tecnología para mejorar su estrategia de servicio al cliente, incrementar ventas, automatizar procesos y facilitar la comunicación interna", cuenta el CEO de Aivo.

Entre los clientes de Aivo se encuentra, también, Movistar que adquirió en 2014 AgentBot, el chatbot con inteligencia artificial. Posteriormente, en 2017 incorporó otro el producto live chat. Además, quisieron otorgarle a su asistente virtual una personalidad y empatía similar a la humana, por esto crearon a Nikko, nombre del avatar que no sólo interactúa con los clientes sino también con los sistemas y servicios web y así brinda información exacta sobre el estado de las líneas.

"Como resultado, la empresa de telecomunicaciones redujo en más de un 30% sus costos de servicio al cliente, aumentó las KPI de autoservicio y consiguió clientes de atención digital al priorizar una experiencia omnicanal. Además, incrementó su Retorno de la Inversión (ROI) y actualmente, tienen más de un 80 % de retención de clientes. Por último, su asistente virtual registra más de 2.5 millones de conversaciones y tiene un tiempo promedio de atención del cliente de 1 minuto 20 segundos", resume Frascaroli.

Barreras por sortear

Todos los entrevistados coinciden en que uno de los mayores obstáculos a la hora de utilizar tecnología para incrementar la productividad, es el cultural. "Todavía vemos que tanto pymes como grandes corporaciones no son conscientes del impacto que provoca tomar decisiones con información de calidad. Salir de un modelo intuitivo de toma de decisiones es fundamental para el incremento de la productividad", resume Werchau.

Mientras que Rubinstein agrega que las empresas tienden a pensar que para aumentar la productividad se requieren grandes inversiones o transformaciones. "El desafío para ellas es tomar conciencia de los costos reales involucrados, y de las mejoras que pueden lograr al hacer más eficiente sus procesos. Por otro lado, la capacitación y los conocimientos técnicos son claves para mantener adecuadamente las tecnologías existentes. Mientras que el acceso al crédito para la adquisición de tecnología suele ser también una barrera", dice. Para el directivo de Accenture, un gran error es que las compañías adopten tecnologías digitales de una manera fragmentada, sin pensar en cómo se va a escalar y sostener en el tiempo.

45% de las 2.000 actividades que se desarrollan en 800 profesiones podrían ser automatizadas. Esta cifra va a aumentar un 13% más a medida que la automatización se vaya perfeccionando hasta alcanzar al menos la mitad del rendimiento humano.

30% Es el tiempo que podrían ahorrarse el 60% de las ocupaciones relacionadas con los procesos comerciales. También 30% es el porcentual que aumentará la productividad de las compañías cuando se adoptan tecnologías de colaboración.

3 de cada 4 encuestados afirman que "sus empleadores no les brindan las tecnologías necesarias para desarrollar su trabajo de forma eficiente".

Fuente: Staples Business Advantage

Workplace Index y McKinsey.

Para todos los tamaños

El cofundador de Nubimetrics revela que cuando crearon su compañía tenían el propósito de generarle a las pymes las mismas oportunidades que tenían las grandes empresas. "Gracias a la democratización de las tecnologías hoy las pymes pueden acceder a herramientas tecnológicas de alta calidad por un muy bajo costo, en contraste con el impacto que representa el aumento de productividad. Nosotros damos servicios hace más de cinco años a pymes que venden en Mercado Libre como vendedores profesionales, y actualmente incorporamos un producto orientado a las pymes que nunca vendieron en e-commerce. Elegir el producto perfecto para vender online es la clave para empezar con el pie derecho, y utilizar inteligencia para decir con qué producto comenzar es fundamental", asegura.

¿Y el futuro?

Se estima que para el año 2025 existirán más de 163 zettabytes de datos en el mundo, un volumen diez veces superior al registrado en 2016. También para ese año cerca del 20% de los datos globales serán críticos para nuestras vidas diarias, y a nivel mundial una persona conectada interactuará con dispositivos conectados en un promedio de 4.800 veces diarias.

Frente a este contexto el CEO de Nubimetrics cree que las tecnologías más relevantes para aumentar la productividad de las compañías son Big data, inteligencia artificial e internet de las cosas. "En el mundo actual tomar decisiones con información es la diferencia entra la vida y la muerte de una compañía. En el futuro esto será más crítico aún. La capacidad de tomar decisiones con información de calidad será central en toda compañía", estima el ejecutivo.

Por su parte Frascaroli considera que en el futuro, la IA continuará jugando un papel muy importante para la productividad, particularmente el deep learning, aprendizaje automatizado y diferentes tecnologías para predecir el comportamiento de los usuarios. "A medida que avanza la automatización de trabajos, muchos puestos serán redefinidos. El potencial de la IA y la robótica para llevar a cabo tareas que antes eran reservadas solo para humanos va a significar una gran revolución en materia de productividad", resalta el ejecutivo.

Es que justamente la innovación trae consigo una fuerte transformación cultural y del trabajo. Daneri, de Deloitte, dice que para poder atravesar estos cambios es necesaria una gestión de los mismos, y planificación, a futuro, del trabajo entre las empresas, estados y sindicatos. "Es importante contar con una Agenda Digital para poder aplicar la nueva tecnología de forma eficiente e innovar. Existirán brechas digitales cada vez más grandes entre regiones desarrolladas y subdesarrolladas, tecnológicamente hablando. La tecnología no debe ser observada como un enemigo, sino como una plataforma de inclusión y de dignificación del trabajo, que nos desafía a plantear nuevos modelos y realizar cambios de paradigma", considera.

El CEO de Aivo concuerda y destaca que dentro de los impactos más significativos que veremos por la implementación de las tecnologías mencionadas, se encuentran el aumento exponencial en la productividad, la liberación de tareas repetitivas, y la mejora en la calidad de vida de los empleados.

Tips para incrementar la productividad

1. Medir todo para poder gestionar. Lo que no se mide no se puede gestionar, y por ende no se puede mejorar.

2. Pasar de tomar decisiones intuitivamente sin información, a un modelo de toma de decisiones basados en información de calidad.

3. Buscar soluciones específicas que agregan mucho valor específico y no recurrir a soluciones generales que intentan abarcar mucho pero "aprietan" poco.

4. Identificar con información las causas y los efectos. Poder relacionar qué decisiones generaron un efecto positivo para potenciarlas y cuáles generaron un efecto negativo, para eliminarlas. Pero siempre con información de calidad, porque el gran problema es hacerlo basados en percepción.

5. En ecommerce, prestar atención a qué buscan los compradores y concentrarse en vender productos de alta rentabilidad.

6. Motivar a los equipos a utilizar tecnología para simplificar las tareas diarias.

7. Monitorear la productividad de la compañía constantemente y analizar el rendimiento.

8. Crear un ambiente abierto y comunicativo.

9. Reforzar el compromiso de los empleados. Para incrementar la productividad, se debe aumentar el compromiso de las distintas áreas. Para esto, es necesario conocer a los empleados, descubrir sus necesidades y expectativas, y solicitar feedback para mejorar el ambiente de trabajo.

10.Considerar el trabajo remoto. Las compañías que estén buscando aumentar su productividad deberían implementar estrategias móviles que le permitan a sus empleados trabajar desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Quienes trabajan de forma remota reportan un nivel de satisfacción laboral un 23% más alto que quienes no lo hacen.

C CINTIA PERAZO