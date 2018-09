Estos fueron todos los fracasos de Amazon: dónde perdió más dinero y cómo se recuperó

Sin dudas Jeff Bezos es uno de los empresarios más exitosos del mundo. Su fortuna está estimada en los 157.100 millones de dólares al 14 de agosto de 2018. Y el capital de Amazon se acerca rápidamente a la marca del trillón de dólares.

Pero no fue siempre así: Amazon incursionó en diferentes rubros y plataformas en las que fracasó. ¿Cuáles fueron sus negocios fallidos?

Fire Phone: en telefonía móvil

Se estima que este experimento de la empresa en el universo de la telefonía móvil le costó US$ 170 millones. El Fire Phone fue la apuessta de Amazon para competir con los grandes del mercado como el iPhone de Apple o Android. A los quince meses de su lanzamiento dejó de venderlo tras numerosas críticas a la mediocridad del producto y su elevado precio. Semejante tropiezo no ha sido suficiente para que Bezos desista.

"Si crees que eso fue un gran fracaso, puedo decirte que estamos trabajando en fracasos aún más grandes en este momento… y no estoy bromeando", dijo Bezos en 2016 cundo Martin Baron, editor ejecutivo del Washington Post, le preguntó al respecto. "Algunos van a hacer que el Fire Phone se vea como un fracaso minúsculo", añadió.

Según rumores, la empresa estaría preparando el celular Ice, pensado para mercados emergentes como India.

Amazon Destinations

Esta propuesta duro tan sólo 6 meses de su lanzamiento, cuando Bezos le soltó la mano en el año 2015. Fue la primera incursión de Amazon en el negocio de las reservas hoteleras que ofrecía descuentos y que pretendía competir con otras firmas como Booking. Su estrategia pasaba por recopilar la oferta hotelera cercana a las zonas metropolitanas, de modo que podía aprovechar los descuentos que ya aporta el servicio de proximidad de Amazon Local.

Amazon Rekognition

Se conoce ya como la última metedura de pata de Amazon. Su sistema de reconocimiento facial ha suscitado una gran polémica. Basado en el uso de la inteligencia artificial, el sistema es capaz de “identificar personas de interés en una colección de millones de rostros casi en tiempo real”. Las críticas proceden del suministro de este software a las autoridades y Policía estadounidense por la supuesta amenaza a la privacidad de sus ciudadano dada su utilización en lugares públicos. Hasta los propios empleados de la compañía han expresado su descontento con la solución.

Rekognition puede analizar imágenes y enviar los atributos de emoción y demográficos a Amazon Redshift (su almacenaje de datos en la nube) para realizar informes periódicos sobre las tendencias, como en establecimientos comerciales y situaciones similares.

Amazon Wallet

Amazon Wallet fue lanzada en julio de 2014 como una forma de guardar y organizar tarjetas de regalo y tarjetas de lealtad. Este corto emprendimiento duró seis meses porque la cartera no permitía a los consumidores guardar tarjetas de crédito o débito.

Malas adquisiciones

En 1991, Amazon compró 50% de las acciones de pets.com, y contribuyó con US$ 50 millones de financiamiento para compañía de mascotas. La tienda dejó de funcionar en 2002.



Un poco antes, Amazon invirtió otros US$ 60 millones en kosmo.com, pero la tienda en línea que entregaba productos en menos de una hora duró pocos años antes de cerrar sus puertas. La compañía tenía un modelo de negocios débil y la empresa de Bezos no le encontró la vuelta.