Estos argentinos facturan más de U$S 345 M “gracias” a Tenaris, Telecom y Telefónica

En un mundo donde cada vez cobra mayor importancia la toma de decisiones rápidas y precisas, muchas son las empresas que deciden apostar a mejorar su consultoría mediante el análisis de datos. Firmas grandes, medianas y chicas toman en cuenta cada vez más este tipo de informes y, a partir de ellos, resuelven cuáles son los mejores pasos a seguir para desarrollar sus negocios.

En ese contexto, también crece el negocio para aquellas firmas que se encargan de desarrollar productos de analytics y brindar este tipo de servicios a las compañías. Un ejemplo de ello es Ergo Renova, una empresa argentina que facturó más de 345 millones de dólares en el transcurso de los últimos 12 meses tras embolsar, solo en 2018, unos U$S 300 millones.

En diálogo con Infotechnology.com, Ariel Guelmos, director general de Ergo Renova, detalla el trabajo que realiza la compañía, sus objetivos a mediano plazo, y cómo es el trabajo con las grandes empresas.

Los grandes enfoques de Ergo Renova son dos: en el primero, la empresa ayuda a su cliente para que gobierne bien los datos que posee, mientras que en el segundo ayuda a crear aplicaciones que después consuman esos datos y que, además, estén al servicio de la experiencia del cliente.

Actualmente, Ergo tiene la mirada puesta en ampliar sus operaciones a Chile y Perú, por ejemplo, donde ya comenzaron las primeras conversaciones. “Estamos viendo si podemos hacer un pie en el mercado americano, pero necesitamos un socio importante que pueda manejar todo lo que es el comercial desde allá”, confirma.

Actualmente, la nómina de trabajadores de Ergo Renova alcanza a los 180 empleados. “Tenemos un ecosistema de empresa que trabajan con nosotros, freelancers. En total, somos tranquilamente, doscientos ochenta”, explica. “Aproximadamente, tenemos unos cincuenta clientes que invierten en analytics, que son mayormente empresas grandes, como Telefónica, Telecom y los bancos Macro, Galicia, HSBC y Comafi“, explica.

El ejecutivo explicita que la empresa también trabaja con “Garbarino, Carrefour, con todo lo que es Organización Techint -Tenaris, Ternium, Exiros, Techint Ingenieros Construcciones, Tecpetrol-; con BAE; Arcor; y hemos hecho proyectos en un montón de otras empresas”.

¿Qué hacen específicamente? Para Guelmos, en general, sus clientes necesitan que Ergo los ayude a administrar de manera eficiente los datos y apuntarlos en la generación de modelos de datos para crear modelos analíticos.

“Acá tenemos experiencia, hacemos proyectos con Garbarino en Microsoft Azure, hacemos proyectos con Macro en AWS y hacemos proyectos en otro lugar con IBM Cloud, entonces las nubes para nosotros son un tema que conocemos bien”, detalla.

Guelmos explica que Ergo modifica su estrategia de negocio cada dos años para poder competir contra empresas más grandes de su sector. “Contra los grandes, obviamente, somos más competitivos en precios, pero a la vez tenemos una velocidad distinta y, encima, estamos en el día a día tratando de tener una mirada táctica sobre los proyectos -no operativa-, siempre poniendo la mirada en la estrategia porque si no, no crecemos, pero tener una mirada táctica: que el cliente se quede tranquilo que la organización se va a alinear en sus objetivos, de hecho al ser una empresa que tiene una mirada ágil desde su manifiesto, desde su origen, estamos mirando el contrato permanentemente, que es lo que hacen las grandes”, comenta.

Para el ejecutivo, “las grandes por ahí ni miran el contrato y hacen el delivery de ahí; nosotros nos adecuamos a lo que el cliente va necesitando sin irnos de mambo para que no se nos pierda de vista el cashflow, obviamente tenemos que ganar plata porque si no la empresa no es sustentable, pero no nos agarrarmos de la letra chica del contrato. “Nosotros estamos permanentemente midiendo ‘cuanti’ o ‘cuali’ de cada cliente”, resalta.

Paso a paso

“En primer lugar, colaboramos con nuestros clientes en centrar su organización en los datos, entonces, ahí, lo que hacemos son todas buenas prácticas asociadas con el Governance de los datos, cómo hacer para que los datos estén donde tienen que estar, calificados, o sea que tengan filtros de calidad y además estén gobernados en la organización para que los pueda consumir en el momento que los necesita”, puntualiza.

En el primer enfoque, tras el primer approach que representa el Governance de los datos, Ergo se dedica a aplicar todo un modo llamado Ergo Design, que incluye técnicas de Design Thinking y Service Design, específicamente orientadas a tecnología y más específicamente a data.

“Es como que reformulamos el frame para tratar de buscarle la vuelta para que se centre en datos. Con Design Thinking se puede diseñar una mejor mesa, una mejor silla, pero para diseñar un producto digital es distinto porque hay que adecuar esa práctica al diseño de productos digitales que además usen los datos como un activo concreto, de valor, al servicio de la experiencia del cliente”, explica.

Nuevos clientes

El ejecutivo diferenció el proceso de negocios con clientes nuevos y otros que ya conocen la forma y metodología de Ergo. “Depende mucho si la iniciativa empieza a ser estratégica o es más transaccional. Por ejemplo, la mitad de las reuniones de Discovery están al servicio del área comercial y la otra mitad están al servicio de Consultoría, entonces la mitad se cobran y la otra mitad, no”, cuenta.

“Si me llama un cliente con el que ya se hicieron muchas reuniones de Discovery y me llama para hacer otra reunión más, ya sabe que se la va a cobrar y tengo un acuerdo comercial por el que ya sabe cuánto le voy a cobrar. Sin embargo, si me llama un cliente nuevo y un comercial empieza a tener la conversación inicial y se da cuenta que con un taller, en tres horas, obtenemos un montón de información comercial y, además, le dejamos un valor agregado al cliente, metemos un taller de tres horas. Entonces, ‘regalamos’ una sesión de Discovery y ahí enganchamos al cliente. Los clientes no pueden pedir muchas sesiones de Discovery sin cargo. La primera se invita y la segunda se cobra”, diferencia.