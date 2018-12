Estos argentinos crearon una "App Millennial" que promete duplicar tu aguinaldo

La fintech Quiena, subsidiaria de la firma de inversiones estadounidense “Qienna Wealth Management”, anunció el lanzamiento de Quiena Trading, una plataforma que permite a los inversores comprar y vender acciones, fondos y bonos en Wall Street de forma totalmente online y a un costo hasta 10 veces menor que el que ofrecen los operadores locales.

¿Cómo funciona?

La plataforma online muestra, en tiempo real, a cuánto cotizan acciones como Google, Apple, Ford, Tesla, Banco Galicia, YPF, entre otras miles, además de bonos y fondos de todo el mundo, de industrias de energía renovable, metales preciosos y real estate.

Según explicaron desde la compañía, se puede operar con una transferencia bancaria local, de forma sencilla y segura, e invertir en Wall Street abriendo una cuenta online en una casa de bolsa de los Estados Unidos en 48 horas, sin un mínimo de inversión.

Asimismo, la plataforma permite operar a costos hasta 10 veces más económicos que los actuales.

Por ejemplo, si un inversor quiere comprar u$s 100.000 de acciones de Banco de Galicia, empresa que cotiza en Argentina y en EE.UU., le paga a un broker local una comisión de entre 0,5% al 1%, esto es, entre u$s 500 y u$s 1000. Mientras que, en el caso de hacer la operación a través de Quiena Trading, pagaría solamente u$s 3.

Del mismo modo, al momento de vender esas acciones del Galicia por u$s 100.000 para comprar ese valor en acciones de YPF, la comisión de un operador local sería entre u$s 500 y u$s 1000, mientras con Quiena se pagaría solo u$s 3.

“Lanzamos Quiena Trading porque nos dimos cuenta que faltan opciones de inversión en EE.UU. desde Argentina, y con la coyuntura actual los valores de comisión son altísimos”, explicó Nicolás Galarza, CEO y fundador de la compañía.

“Es por eso que a través de Quiena Trading le ofrecemos al inversor tener su plata en el exterior girándola a un costo muy bajo, para operar como trader en el mercado de Wall Street pagando solo 1,8 dólares por transacción”, agregó.