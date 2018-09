Esto fue lo único que uno de los hombres más ricos de Asia aprendió de Bill Gates

Jack Ma es el presidente y uno de los cofundadores de Alibaba Group Holding Ltd, uno de los portales de comercio electrónico más grandes del planeta. Próximo a cumplir 54 años, es multimiillonario y la segunda persona más ricas del continente asiático, con una fortuna estimada en US$ 39.000 millones, detrás de Mukesh Ambani (dueño de la petrolera Reliance, con una fortuna de US$ 47.700 millones), según el Bloomberg Billionaires Index.

No obstante, más allá de la fortuna que supo crear en casi 20 años, Ma comenzó a planificar cuál será su futuro en los próximos años, lejos de Alibaba.

“Hay muchas cosas que puedo aprender de Bill Gates (el creador de Microsoft). Nunca podré ser tan rico, pero una cosa que puedo hacer mejor es retirarme antes”, deslizó el titular de Alibaba en una entrevista con la señal Blooomberg.

Ma comentó que ya dedica mucho más de su tiempo y fortuna a la filantropía gracias a la creación de una fundación que llevará su propio nombre y estará centrada en la educación. Algo similar a lo que hizo Bill Gates.

El ejecutivo comentó que “se ve a sí mismo como un ejecutivo accidental que ingresó al mundo de los negocios con la fundación de Alibaba hace casi 20 años”.

Pese a renunciar a su cargo de director ejecutivo en 2013, este exprofesor de inglés sigue siendo la cara pública de una empresa que ostenta un valor de mercado superior a los US$ 400.000 millones.

Dentro de los negocios de Alibaba aparece el comercio electrónico, la producción cinematográfica de Hollywood, la computación en la nube y pagos en línea.

“Creo que algún día, y pronto, volveré a enseñar. Esto es algo que creo que puedo hacer mucho mejor que ser CEO de Alibaba", agregó.

Al ser consultado sobre si eso podría ocurrir este año, Ma se limitó a decir: "Lo sabrás muy pronto. Preparé una Fundación Jack Ma. Todas estas cosas que me he estado preparando durante 10 años".

Ma nació en septiembre de 1964 en manos de contadores de cuentos tradicionales chinos que viven en Hangzhou, una antigua capital que se convirtió en un centro global de alta tecnología y uno de los bastiones de iniciativa empresarial, en gran medida, gracias a la base de Alibaba

Alibaba.com apareció en 1999 como un mercado de empresa a empresa, respaldado por US$ 60.000, cifra proveniente de 18 cofundadores.

Gracias a las llamativas ofertas y una inversión de SoftBank Group Corp., se transformó en un gigante que puede hacer o deshacer marcas. Sus clientes usan sus plataformas de comercio electrónico para pedir productos que el año pasado vieron llegar paquetes a 55 millones por día.

Ma, además, controla Ant Financial, la plataforma financiera en línea que ejecuta el mayor sistema de pagos móviles de China y el fondo del mercado monetario. Actualmente, esa empresa posee más de 870 millones de usuarios a través del sistema de pago Alipay y sus afiliados.