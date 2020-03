Este servicio de “transporte para ejecutivos” invertirá $ 60 millones en 2020 y planea llegar a Vaca Muerta

En cada reunión familiar suele aparecer la palabra negocios. Y en muchas de ellas aparecen proyectos o ideas que, con el paso de los años, suelen crecer de forma exponencial hasta consolidarse y transformarse en grandes compañías.

Algo de esto ocurrió con los hermanos Alberto, Maximiliano y Martín Carrara que, en 1995, decidieron desarrollar un negocio de traslados para empresas, tendencia que actualmente se conoce como “traslados corporativos” o “Business Travel”.

Por aquel entonces, sus edades oscilaban entre los 16 y 22 años, y luego de que su padre falleciera difícilmente imaginaron que años más tarde, su empresa Grupo Traslada, les permitiría autosustentarse y crear una de las firmas más prolíficas del sector.

Tras utilizar parte de la herencia recibida para comprar el primer vehículo, la idea comenzó a dar sus primeros frutos.

Durante el primer año, los emprendedores hicieron todo: manejaban en tres turnos y organizaban las solicitudes de remises, con la base operativa “montada” en la casa de los tres.

El esfuerzo dio sus frutos y uno de los primeros grandes saltos en su negocio fue a partir de la determinación al presentarse a una licitación para un gran evento que iba a desarrollarse en la Ciudad de Buenos Aires.

Tras ganar esa primera licitación, consiguieron organizar una flota de prestadores para dar respuesta a la chance obtenida.

Unos 25 años después, el Grupo Traslada creció y actualmente ofrece servicio a ejecutivos y celebrities, junto a vehículos para soluciones de transporte en todo el planeta.

La empresa en números

En el transcurso de 2019, la facturación de Grupo Traslada alcanzó los $ 610 millones, gracias a contar con unos 20 mil viajes mensuales y trasladar a unas 105 mi personas durante todo el año.

Para este año, el deseo es mucho mayor: la compañía pretende incrementar su facturación un 50%, a $ 910 millones de pesos, incrementando la cantidad de viajes mensuales pero a su vez desarrollando nuevos mercados y negocios.

“En el 2020 esperamos trasladar más de 150.000 pasajeros”, adelantó Gonzalo Santander, el nuevo gerente general de Grupo Traslada, luego que los hermanos Carrara decidieran crear un nuevo directorio.

El año pasado, los fundadores tomaron la decisión de retirarse de la gestión operativa de la empresa y, aunque preservan la totalidad del capital accionario, constituyeron un directorio.

Gonzalo Santander, el gerente general de Grupo Traslada

confirmó que la empresa invertirá $ 60 millones en 2020

En ese contexto, Santander, de 37 años, cuenta con 14 de experiencia en Staples, firma de la que fue su Presidente y CEO, tras pasar varios años viviendo en Brasil como resultado del liderazgo en esa compañía, y en otros mercados como los Estados Unidos. Además, creó su propio e-commerce.

Los pasos a seguir

Santander confirmó el interés del grupo por continuar invirtiendo y desarrollando negocios en la Argentina. En ese sentido, adelantó que Grupo Traslada desembolsará este año $ 60 millones en el país.

En ese contexto, uno de los desafíos más importantes será instalarse en Neuquén, para brindar servicios integrales de movilidad a las distintas empresas que operan en Vaca Muerta.

El modelo de negocios

El grupo posee cuatro unidades de negocios que se convirtió en una solución "all in one" de movilidad corporativa.

La compañía tuvo, por ejemplo, la responsabilidad, entre otras, de transportar varias comitivas durante la realización del G20 en la Argentina, entre ellas la del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Además, de consolidarse como líder a nivel local, Grupo Traslada tiene presencia en 420 ciudades del mundo a través de Dottransfers, unidad de negocio mediante la cual se brindan servicios de traslados premium en el exterior.

Entre las personalidades, ejecutivos y empresas que ya utilizaron los servicios globalmente aparecen: Neymar Jr, Radamel Falcao García, Will Smith, Abel Pintos, Pablo Echarri, Fabiana Cantilo, Marley, Morena Rial, Martina Tini Stoessel, Sebastián Yatra, Melina Lescano, Micky Malka, Marcos Galperín, y Carlos Melconian, entre otros.

Asimismo, la firma cuenta con una cartera de empresas de primera línea que abarca todos los rubros: Coca Cola, Total Austral, ESPN, Novartis, Natura y muchas más.

Además de Dottransfers de alcance internacional en ciudades tan distantes y disímiles como Nueva York, Reikiavik, Tokyo o São Paulo, Grupo Traslada integra otras 3 unidades de negocio orientadas a brindar completas soluciones de movilidad para empresas: Muevo, Vak y Traslada.

Muevo, brinda un servicio de fletes a demanda o programados, pensado para llevarle soluciones a las empresas que necesiten mover objetos. Pueden solicitar trasladar equipamientos de oficinas, llevar stands a ferias, repartir regalos empresariales, mover repuestos hacia o desde la planta de producción y demás envíos puerta a puerta.

Vak, es una unidad dedicada a la distribución y almacenamiento de cargas. Su estrategia en la selección del vehículo y el armado de recorridos, lo convierten en un aliado logístico tanto de Empresas que necesitan distribuir sus cargas, como de Emprendedores que requieren soluciones a la hora de entregar sus productos ofrecidos por Ecommerce. Empresas como IRSA por ejemplo, confían en VAK la distribución de Mercaderías entre sus diferentes Shoppings.

La unidad de negocios restante es la nave insignia del grupo y la que, llamada Traslada, le da origen y nombre al grupo, y aporta soluciones de remis y charter para el traslado de personal.

La tecnología

Todas las soluciones del Grupo Traslada se destacan por su innovación tecnológica –cuentan con un equipo de desarrollo de it propio abocado al lanzamiento de nuevas funcionalidades y proyectos- y también por su contribución estratégica al control y optimización de recursos.

A través de las apps y/o web las compañías pueden acceder a información pormenorizada de los gastos destinados al área movilidad, así como movimientos de cada viaje y contar con reportes y herramientas de seguimiento en tiempo real de manera personalizada y en función de los requerimientos de cada cliente.

Sobre la inversión en Vaca Muerta

"Hicimos un diagnóstico y observamos que las distintas empresas que operan en la región tienen una demanda enorme de traslados de personal y otros requerimientos de movilidad de personas y bienes, en grandes distancias, muchas veces en carreteras inhóspitas, para trabajadores y ejecutivos que han pasado días sin estar con sus familias o lejos de su hogar”, explicó Santander.

Según el ejecutivo, “se da el caso de que una sola empresa se ve obligada a contratar transporte de hasta 14 o 19 asientos, pero a medida que va a distribuyendo a su personal en los distintos yacimientos, enfrenta el derroche de recursos de decenas de kilómetros con tan sólo un ocupante en un transporte a esa altura con capacidad excedente”.

“Nuestra solución espera terminar con esa ociosidad, ofreciéndole estrictamente los asientos que la empresa necesita y a un costo preferencial, donde los lugares vacíos de cada recorrido pueden ser usados por otras empresas de la región que tienen demandas y necesidades similares. Esos lugares se contratan, mediante la APP de Traslada, con la misma funcionalidad con la que se eligen las butacas en un cine, mediante simples clics", añadió.

