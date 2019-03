Este sector "anti crisis" creció 47% y facturó $229.760 M en el peor año de Macri

El 2018 cerró con una inflación de casi 48%, y con caídas del consumo en supermercados y shoppings de 3 y 2,4% respectivamente en el acumulado anual.

Fue un año donde la palabra crisis, con inestabilidad cambiaria, recesión y cambios en el gabinete de ministros del Gobierno, trajeron incertidumbre a todo aquel que quisiera tomar decisiones económicas relevantes.

Sin embargo, hubo un sector que desafió la adversidad de la situación y mostró cifras récord de expansión en materia de ventas por volumen y facturación.

Es el caso del e-commerce, la estrella indiscutida del 2018.

Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) el comercio electrónico en Argentina creció durante el año 2018 un 47% respecto al año anterior y registró una facturación de $229.760 millones de pesos. En ese período se vendieron 120 millones de productos, un 25% más que en 2017, a través de 79 millones de órdenes de compra (un 32% más que el año anterior).

Los días especiales, como el Hot Sale y el Cybermonday también mostraron crecimiento respecto de 2017, un año donde la vara había quedado alta. Así, en los tres días que, por ejemplo, duró el Hot Sale, se facturaron más de 6.170 millones de pesos, un 79% más que el año anterior. Por su parte, durante el Cybermonday, se facturaron más de 7.200 millones de pesos, un 39% más que el año anterior, según datos del reporte anual de Tienda Nube, la plataforma de e-commerce que apunta a marcas que buscan armar un canal profesional de venta online

Solo para citar un dato: en CyberMonday 2018, por ejemplo, las tiendas Nube específicamente superaron los 100 millones de pesos en ventas , un 97% más que el mismo evento en 2017. Y hubo picos de hasta 76 ventas por minuto.



Dentro del reporte de Tienda Nube resalta el caso del rubro de la indumentaria: durante 2018 ese segmento se llevó el primer puesto en cantidad de tiendas creadas, con un 4% más que el año anterior.

Crear tiendas de indumentaria no fue una decisión a ciegas. Esto porque, si se mide la facturación de cada segmento, el segmento volvió a llevar la delantera (con un ticket promedio de $1.828) y se llevó el 45,5% de la facturación, seguido muy de lejos por “accesorios de moda”, con un 10,3%.



Lo llamativo es que indumentaria fue, precisamente, un sector muy castigado por la crisis de 2018 en los canales de venta tradicional. El reporte “Semáforo de la Industria de la Indumentaria Argentina” de marzo 2019 lo constata: "Las ventas en Shoppings del Gran Buenos Aires cayeron 4,8% durante diciembre de 2018, según información del INDEC. En Supermercados, se observó un leve crecimiento de 1,8% interanual en diciembre para el rubro Indumentaria, Calzado y Textiles para el Hogar (que incluye toallas y sábanas). Esto teniendo en cuenta que diciembre es el mes de las fiestas.

La reducción de las ventas de indumentaria está fundamentalmente explicada por la fuerte caída del poder adquisitivo de la población argentina. Este deterioro hizo imposible seguir el ritmo de aumento del precio de la ropa en los canales tradicionales, que fue, según el “Semáforo", de un 32,7% interanual en noviembre de 2018.

La clave de todo este contraste entre la perfomance de los canales de venta online y los tradicionales está en otro aporte del reporte de Tienda Nube, que desarrolló un “índice inflacionario” de los negocios online. Así, se tiene que, precisamente en materia de indumentaria, la inflación del e-commerce fue sólo del 18,87%. Esto como consecuencia de un ticket promedio que pasó de 1510 pesos en 2017 a 1795 en 2018, lo que significa un abismo respecto del 47,6% de inflación general y una reducción significativa respecto del aumento promedio de los precios en ropa y calzado que marcó el Indec para los canales tradicionales.

Todos los años, de 2015 a 2018, cada uno de los ítems que releva el análisis de Tienda Nube mostró una inflación sensiblemente menor al índice general y en la comparación con el ítem específico.

Si se toma, por ejemplo, sólo el último año, se observará una inflación menor a la general en el mundo e-commerce, se trate de “salud y belleza” (22,53% interanual); “alimentos y bebidas” (23,24% interanual) o “deco y hogar” (23,45% interanual).

El costo de envío también hizo su aporte, ya que también se movió por debajo de los aumentos que experimentó el rubro fuera del universo e-commerce. Así, se tiene que en indumentaria el costo promedio de envío pasó de 176 pesos en 2017, a 212 pesos en 2018, una suba de 20,45%. Lo mismo ocurrió en “Deco y hogar”, donde el aumento del costo de envío fue de 20,18% interanual. En ambos casos, otra vez, notoriamente menor a la evolución de los precios que mide el Indec.

No es sólo inflación

Santiago Sosa, fundador y CEO de Tienda Nube, está convencido de que los números del e-commerce en general y, en particular, el ritmo de creación de tiendas en su plataforma muestran que "se puede emprender en épocas de crisis e inflación". Ante IT, advirtió que “la estrategia de la empresa no cambió, a pesar de la devaluación”. De hecho -sube la apuesta- “nosotros crecimos en equipo y recursos”.



Sosa dice que los precios y una inflación inferior jugaron un papel clave pero no considera que sea el único factor para entender el fenómeno. También a favor del e-commerce argentino advierte que los players locales han sabido seguir las principales tendencias mundiales que marcan la evolución del e-commerce. Por ejemplo, en el tema del aprovechamiento de los dispositivos móviles: el 60% de las transacciones en las tiendas Nube se realizaron por esa vía, “es decir que aquí se siguió una mutación que se verifica a nivel global dentro del sector”.



Las tiendas de e-commerce locales también hicieron un uso intensivo de las redes sociales, otra tendencia global que aquí se instaló. De acuerdo a un sondeo que Tienda Nube hizo entre sus propias tiendas, surgió que el 93,8% de las tiendas encuestadas aseguró que usa Instagram para difundir su marca, mientras que el 87,6% también lo hace a través de Facebook.



Pero no se trató solo de seguir la ola mundial. La estrategia tuvo una base bien criolla: según los datos que arroja el portal de estadísticas Statista, la población argentina es la tercera más activa en redes sociales de toda América Latina (70%), solo superada por Uruguay (72%) y Chile (71%).



La encuesta arrojó otra novedad en uso de las redes sociales respecto de 2017: WhatsApp trepó al tercer lugar en cuanto al uso que las tiendas hacen de las redes sociales para posicionar la marca, una estrategia donde el liderazgo lo tienen Instagram y Facebook.

“Este fenómeno de venta conocido como social selling (venta a través de redes sociales) está pisando muy fuerte a nivel mundial y, al igual que la tendencia mobile, promete seguir consolidándose”, advirtió Sosa.

LV LEONARDO VILLAFAÑE