Este activo llegó a valer US$ 20.000 pero se desplomó a menos de US$ 6.000 ¿qué pasó?

Bitcoin rompió su piso de US$ 6.000 y registró una baja abrupta del 11%. ¿Por qué está el mercado de cripto en caída libre?

Bitcoin cayó a su mínimo histórico de este año, cuando rompió su piso de US$ 6.000. La criptomoneda registró el miércoles un desplome de 11%, para cerrar la operatoria a US$ 5.571,61, mientras que este jueves persiste en la baja, a US$ 5.495 (-4,2%). Desde comienzos de 2018 la criptomoneda perdió 66% de su valor, desde los USD 16.228 de enero.

El récord histórico de cierre para el Bitcoin se registró el 16 de diciembre de 2017, a 19.345,49 dólares.

5 razones para la caída

El caos que rodea a Bitcoin Cash: mientras la red de Bitcoin Cash (BCH) se prepara para una bifurcación dura que supondría un intento hostil de una adquisición a través de un ataque del 51%, los mercados comenzaron a reaccionar con negatividad. Bitcoin Cash es una moneda alternativa a Bitcoin que nació, de hecho, de otra bifurcación de Bitcoin. El resultado de este cambio es desconocido, así que los mercados se mantienen conservadores.

Los mineros se dan por vencidos: la minería de Bitcoin es un juego de margen fino. Los precios de BTC superiores a $ 5,800 son el mínimo absoluto, y algunas operaciones mineras pueden no ser viables incluso a precios más altos. Los mineros se enfrentan a grandes dificultades y pueden comenzar a desconectar sus operaciones. La venta es esencial para los mineros, para seguir cubriendo los costos operativos.

Exodo de intercambio a USDT: Los últimos datos de CryptoCompare muestran que el par BTC / USDT ocupó más del 62% de todas las operaciones, mostrando un intento de dejar BTC por una moneda de precio estable. USDT es una moneda virtual que está basada uno a uno en dólares, una suerte de dólar digital si se quiere y, dada la volatilidad de los criptoactivos, son cada vez más los usuarios que están refugiándose en la seguridad de una criptomoneda estable.

Especulación de Bitmex: Bitmex, un exchange donde el precio y los volúmenes están excluidos de las estadísticas generales de BTC, y el comercio es altamente riesgoso y especulativo. Los precios de Bitmex han caído tan bajo como US$ 6,088, según la actividad de derivados. El precio muestra que el sentimiento de BTC sigue siendo bajista, lo que permite que la especulación se extienda a otros mercados.

Expectativas más bajas: Los analistas estiman que la racha bajista no está cerca de terminar, por lo que la baja de expectativas podría presionar a BTC tan bajo como US$ 4,000.