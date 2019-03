Esta app que optimiza el transporte de granos espera crecer hasta 800% en 2019

El transporte de granos, en la Argentina, es desde siempre una de las actividades que mayor rédito brinda. Sin embargo, en el transcurso de los años también comenzó a generar diferentes inconvenientes entre los dadores de carga con los encargados de llevar adelante el transporte final.

En época de cosecha, localizar camiones disponibles para tomar carga suele representar un dolor de cabeza para los empresarios agropecuarios. ¿Los motivos? La alta demanda y la informalidad en el modo de contratación en muchas ocasiones dificultan y ralentizan la logística. Este año, incluso, es muy factible que las complicaciones sean aún mayores debido a que se espera una cosecha récord.

Con el objetivo de evitar cualquier tipo de problemas, optimizar y gestionar el transporte de granos, un grupo de expertos en logística y tecnología de la empresa Alternativas Inteligentes S.A. (AISA) desarrolló Muvin App, una aplicación móvil y un panel web que permite a los dadores de carga encontrar los camiones vacíos más cercanos disponibles y conectarse con los choferes para su contratación.

“La idea de crear Muvin empezó como una herramienta interna de la empresa de Transporte del Fundador, pero al ver interés en el mercado y el potencial que podía tener como producto terminado se decidió crear una empresa para terminar de desarrollarlo y comercializarlo, como producto terminado”, detalló Eloy Vera, especialista en logística y CEO de Muvin, en diálogo con Infotechnology.

Luego de su presentación oficial en Expoagro, el directivo precisó que el gran diferencial de la app es optimizar la gestión logística de la agroindustria sin intervenir en la tarifa de fletes y agregar valor a todos los eslabones de la cadena, desde el chófer hasta el exportador. Además, muestra la posición exacta de los vehículos contratados en todas las etapas del viaje.

“Muvin App es una herramienta de gestión logística que tiene dos componentes: por un lado, un panel web que usan los dadores de carga y, por otro lado, una aplicación móvil que usan los choferes de camiones, que sirve para conectarlos y gestionar todos los movimientos de flete de granos”, añadió.

Un equipo propio de sistema fue el encargo del desarrollo de la app y, actualmente, hay cinco personas para su desarrollo y otras tres para su implementación y soporte.

Los pronósticos de crecimiento para Muvin son sorprendentes. Según explica el propio Vera, actualmente la app posee 5 mil camiones dados de alta aunque el objetivo para fines de año es con 40 mil camiones dados de alta. Es decir, esperan conseguir un crecimiento del 800%.

Para el desarrollo de la aplicación se destinaron u$s 400.000 en todo concepto, incluyendo acciones de marketing. No obstante, desde Muvin piensan en crecer aún más. “Tenemos un plan de negocios ambicioso que demanda más inversiones para los próximos dos años”, resaltó Vera. ¿Facturación estimada? El CEO y fundador estimó que en el transcurso del año Muvin podría facturar entre U$S 150.000 y U$S 200.000 (es decir, entre 6 millones de pesos y $ 8 millones, con un dólar pensado a $ 40 por unidad).

¿Cómo funciona Muvin?

Los dadores de carga -productores, acopiadores, exportadores- pueden ingresar a la plataforma vía web y hallar los camiones vacíos disponibles más cercanos ya que la posición de los ‘choferes usuarios’ de la aplicación está georreferenciada.

Por su parte, los choferes pueden recibir solicitudes de viajes que minimizan los kilómetros vacíos que tienen que recorrer y que, de otra forma, no estarían disponibles para ellos.

“A partir de visualizar los camiones vacíos en el panel, el dador de carga puede interactuar con el chofer para ofrecer el viaje concreto por mensaje de texto o WhatsApp. Cuando el viaje se confirmó, se lo asigna desde el panel para que el chofer visualice todos los datos relativos al viaje: lugar de carga, el mapa de cómo llegar hasta allí y al lugar de destino”, explicó Vera.

Una vez que la carga es asignada, es posible tener trazabilidad y seguimiento en todas las etapas del viaje: si el camión llegó a cargar al campo, si está yendo al puerto en tránsito, si ya está arribado en puerto, o, incluso, si tiene algún problema de calidad en puerto para descargarlo.

“El chofer puede interactuar con las novedades del viaje: informar si tuvo un rechazo, si tuvo un desvío, si tuvo un problema operativo, para que el cliente gestione y el camión se libere. Hoy por hoy, eso se hace artesanalmente, por teléfono”, añadió.

Actualmente, miles de camiones se mueven solo mediante la coordinación, es decir, a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y, en el mejor de los casos, vía WhatsApp.

“Con Muvin App, queda registro de información de toda la trazabilidad del movimiento y los datos como para obtener reportes, gestión, estadísticas, que permitan mejorar una industria que mueve unos US$ 3.000 M al año en Argentina en lo que es el movimiento terrestre de granos y que tiene grandes posibilidades de hacerse más eficiente. Esto optimiza tiempos de llamados, optimiza kilómetros de recorrido de los camiones y se gana en eficiencia de los dos lados, del cliente y del transportista”, destacó.

Otras ventajas

La herramienta no necesita instalación, sino que funciona totalmente vía web: “Corre en la nube, está hosteada en Amazon por una cuestión de seguridad, no hay ninguna necesidad de hardware especial. Asimismo, los choferes obviamente necesitan un smartphone para poder descargar la app pero eso no es una barrera. Nosotros hicimos una estadística y más del 90% de los choferes los tiene”, resaltó.

Muvin App tampoco interviene en la tarifa de los fletes: “Es una herramienta tecnológica de gestión logística, no es una plataforma donde se unen la oferta y la demanda para definir un precio. La tarifa del viaje es pactada entre las partes”, aclaró el CEO de Muvin.

El modelo de negocio

La plataforma Muvin App es totalmente gratuita para los choferes. A un mes de su lanzamiento ya hay más de 2.000 dados de alta en la aplicación. En tanto, los clientes dadores de carga pagan un abono fijo mensual que, dependiendo de su tamaño, tiene distintas tarifas.

“Segmentamos de acuerdo al volumen anual de comercialización: arriba de 1 M tn, entre 500.000 tn y 1 M, y por debajo de 500.000 tn, dentro de este último grupo también están los transportistas grandes o intermediarios de fletes que tiene la misma problemática que un cliente dador de carga. No hay costos de implementación ni de desarrollo ni de capacitación, es como si fuera una licencia de software”, detalló Vera.

El producto es uno solo y se adapta o se customiza en tres o cuatro aspectos logísticos para cada cliente en particular. La implementación de la herramienta se hace de forma rápida y maximizamos los esfuerzos por realizarlo de forma remota.

El proyecto lleva un poco más de año y medio de concepción y desarrollo. Actualmente se está encuentra en la fase 2 de su desarrollo, la cual está orientada a los destinatarios de la mercadería y los corredores.

Hay cerca de 200.000 camiones graneleros en Argentina. Por ejemplo, en época de cosecha gruesa, entre 10.000 a 12.000 camiones ingresan por día a Rosario y hay muchas personas interactuando con ellos para gestionar ese movimiento sin una plataforma tecnológica que les dé un sostén de base.

CA CARLOS ALTEA