Esta app permite saltar el “Cepo Light” e invertir en dólares y ladrillos en pleno Palermo Hollywood

Desde hace un buen tiempo, el crowfunding inmboliario se convirtió en una nueva opción para aquellos inversores que buscan proteger el valor de sus ahorros en moneda extranjera y, además, prefieren apostar por negocios más “conservadores” como suele denominarse, por ejemplo, al mundo de los “ladrillos”.

Diferentes firmas argentinas lanzaron interesantes propuestas en el transcurso de los últimos meses. Por ejemplo, la firma +Sumar Inversión reveló semanas atrás que sus nuevos módulos de inversión de US$ 1.000 crecían hasta un ritmo de 20%.

Esta modalidad permite que los ahorristas puedan resguardar su capital en ladrillos, adquiriendo la cantidad de módulos que deseen y, luego retirar su inversión, con la ganancia producida por el tiempo transcurrido dentro del proyecto.

No obstante, la inestabilidad económica, la volatilidad cambiaria y la permanente devaluación del peso, comenzó a presionar los planes de muchos pequeños ahorristas.

Según la empresa, el 70% de los ahorristas apuestan como primer paso por los módulos de US$ 1.000. Sin embargo, el 30% restante aún continúa interesado en participar en negocios más grandes, cuyos valores rondan entre los US$ 10.000 y US$ 25.000.

Para muchos de estos proyectos, la implementación del “CEPO light” por parte del Gobierno también complicó la situación.

Sin embargo, +Sumar Inversión encontró una rápidamente una forma de operar pese al Cepo y ahora ofrece la posibilidad de comprar módulos de inversión en cuotas.

¿Cómo funciona esta opción?

El CEO de +Sumar Inversion, Víctor Zabala, detalló que la firma ahora ofrece como novedad la posibilidad de adquirir en cuotas módulos de inversión cuyos valores oscilan entre los US$ 10.000 y US$ 25.000.

“Estos módulos forman parte del proyecto EZ08 Edificio Casas Agrupadas, un edificio con 6 unidades totalmente domotizadas, con un diseño de vanguardia y excelente categoría para la vida en la ciudad, en pleno barrio de Palermo Hollywood”, puntualizó Zabala, en diálogo con InfoTechnology.

“La propuesta consta de la realización de 6 viviendas conceptualmente distintas a las existentes en el mercado, con un diseño proyectual exclusivo de imponente vanguardia, que incorpora soluciones tecnológicas de última generación como la domótica en varias de sus funciones”, añadió.

Por ejemplo, cada una de las unidades posee un promedio de 55m2, con balcón aterrazado y parrilla propia y, según Zabala, “resuelven todas las necesidades para la vida moderna en la ciudad, ponderando las visuales y el ingreso de la luz natural como concepto fundamental”.

“Cuenta también con guardacoches fijos optativos en planta baja, un gimnasio y el laundry como espacios comunes. Se trata de una construcción que se destaca por su flexibilidad y la funcionalidad de todos sus espacios, la cuidadosa selección de materiales y su calidad constructiva de alta gama”, precisó.

¿Cuáles son los detalles de la financiación?

Zabala precisó que se puede aprovechar este nuevo formato con el pago de 20 cuotas, sin interés, pero en la moneda estadounidense.

“Todas las cuotas son, sin interés, pero en dólares. Otro requisito es que son para adquirir los módulos de US$ 10.000 y US$ 25.000. Así como la compra de pozo se financia en 20 cuotas, ahora también brindamos la posibilidad para los inversores de módulos. Es decir 20 cuotas de 500 dólares”, explicó Zabala.

Por último, Zabala contó que aún no tienen previsto y “pensado financiar módulos de menor valor”. “La idea es que el aporte total se vaya haciendo mes a mes respetando la rentabilidad total del módulo desde el día 1”, completó.

