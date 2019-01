Esta aerolínea lanzó un comercial "anti Trump" que se volvió viral: usaron genética para dar descuentos

Desde que Donald Trump anunció que quería que México pague por construir un muro para evitar la inmigración ilegal a los Estados Unidos que la situación entre los dos países se puso tirante. El ex presidente Vicente Fox le ha contestado al actual presidente estadounidense de manera particular, y a pesar de la firma del nuevo tratado NAFTA, la tensión no se ha reducido.

A todo esto hay que sumarle la caravana con población centroamericana que se ubica del lado mexicano de la frontera y el “shutdown” del gobierno de Trump luego de que los demócratas en el Congreso le nieguen los votos con la partida para construir el muro que se incluye en el presupuesto nacional.

Es en este contexto caldeado es que vuelve a surgir una campaña publicitaria de la aerolínea de bandera Aeroméxico que se llama “DNA Discounts” (Descuentos por ADN) en la que ofrece descuentos en vuelos a los ciudadanos estadounidenses que tengan algún porcentaje de “ADN mexicano”. Ese porcentaje da el descuento sobre el precio de los pasajes que obtuvieron esas personas.

La promoción, que corrió en junio de 2018 pero se hizo viral hace pocos días, estuvo dirigida específicamente a los estados del sudoeste de los Estados Unidos. Sin embargo, ya no está activa, según la cuenta oficial de la compañía áerea en Twitter:

Mirá también Descubren la cuestionable estrategia de Amazon para achicar costos En Francia se develó una polémica estrategia que lleva a cabo la plataforma de e-commerce creada por Jeff Bezos para deshacerse de los productos que no vende.

La publicidad

El relator de la publicidad cuenta que, como descubrieron que los estadounidenses van menos a otros países (no es verdad), decidieron ver qué podían hacer para dar vuelta la situación.

Es por eso que fueron a “un pueblo típico de los Estados Unidos” para preguntarles “por qué no les gusta México”. El lugar elegido fue Wharton, una localidad de menos de 10.000 habitantes ubicada en territorio del Estado de Texas.

En realidad, le preguntan si irían a México y los consultados responden, unánimemente, que no. Uno, de hecho, subraya que quieren “que lo dejen de paz de su lado de la frontera” y que los mexicanos tienen que quedarse “del otro lado”.

Luego, un cuadro en pantalla explica cuánto tiempo ha estado avanzando la inmigración entre los dos países y muestra que a partir de mediados del siglo 19 la mayor cantidad de personas venían de México (la anexión de territorio otrora mexicano tuvo su importancia, claro).

Y proponen que aquellos que tengan “ADN mexicano” obtendrán los descuentos ya citados. En este sentido, informan que las pruebas en los estados de Texas, Utah, Colorada y Nevada dieron que el 54% de las personas tienen ADN del país al sur de los EE.UU.

En el video, todos los entrevistados tienen arriba de 10% de ADN del país y no pueden dejar de sorprenderse, como puede verse en la publicidad.

La campaña data de mayo de 2018 y fue realizada por DHO Studios pero Ogilvy, la agencia de prensa que maneja la publicidad de la aerolínea, decidió reflotarla y darle mayor visibilidad a través de las redes sociales -algo que logró: obtuvo arriba de 380.000 vistas-.

Las respuestas allí fueron, por lo general, positivas:

¿Se puede tener ADN de un país?

El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es “un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus; también es responsable de la transmisión hereditaria”, de acuerdo a la Wikipedia.

¿Tiene sentido decir que existe “ADN mexicano”? Sí y no. “Desde lo geográfico tiene sentido”, dice el doctor Federico Prada, director de Biotecnología y Bioinformática en UADE. “No tiene sentido decir ADN mexicano desde la cuestión geopolítica, de las fronteras, pero sí se puede decir que tienen ancestros originarios de la península de Yucatán, por ejemplo”, explica. No tiene nada que ver con la definicion política de Mexico sino con los ancestros o pueblos.”

“En los estudios a vos te sacan predisposiciones genéticas de salud y también para ver de dónde vienen tus ancestros, lo que se llama ancestría genética. Están basados en una serie de estudios que se hicieron entre los años 1990 y 2000 y que tiene en el centro al ‘Proyecto Genográfico’”, desarrolla. Se trata de una colaboración entre la National Geographic Society, IBM y la fundación Waitt Family Foundation.

Y sigue: “Con las variantes genéticas vos podes decir de que region viene el ADN de la persona. Al final lo que dice el comercial es verdad: en realidad no hay fronteras porque en el ADN somos mas iguales de lo que creen. Por eso mucho de los tratamientos que se usan en otros países gracias a que tenemos ADN parecido”.

Cuenta el investigador que él mismo se hizo un estudio de este tipo, con la empresa estadounidense 23andme, que ofrece realizar una prueba genética personal que permite conocer las raíces genéticas de un individuo a través de un kit que se envía por correo y cuesta US$ 99.

A él le dio 34% de ancestría de España y Portugal y 5% de Alemania y Francia, como tantos argentinos que vienen “de los barcos”, pero también tiene 5,2% de americanos nativos.

Curiosidades y detalles

A pesar de lo que se afirma en la publicidad, las pruebas del Departamento de Estado de los EE.UU. dice que los estadounidenses tienen a México por destino más importante, luego vienen Canadá y Reino Unido. Sin embargo, cabe aclarar que solo el 42% de los habitantes de este país tienen pasaporte.

Un detalle irónico sobre la elección del pueblo para realizar “las pruebas”: Donald Trump estudio en la Escuela de negocios del mismo nombre, parte de la Universidad de Pennsilvania.

Si bien en la publicidad no lo dice, la significancia histórica resuena: entre 1846 y 1848 hubo una guerra entre la recién creada República de Texas y México. Es una larga historia pero vale decir que los Estados Unidos se anexionaron los actuales estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte del hoy llamado Wyoming.

SD SEBASTIÁN DE TOMA @sebadetoma