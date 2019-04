En Misiones, una empresa tapada invirtió US$ 100 M para que Internet deje de caerse

Tras 30 meses de proyectos y trabajos, la intervención de media docena de compañías de comunicaciones y una inversión total cercana a los US$ 100 millones, desde ayerla Argentina cuenta con su segundo nodo de acceso a las redes internacionales de Internet. Se trata del proyecto Capricornio, una flamante red conformada por un consorcio de empresas públicas provinciales, que operan junto al el provider especializado en fibra óptica Silica Network.

El Consorcio ideó, en 2016, la red Capricornio, que hoy abarca unos 2.000 kilómetros de fibra óptica ya tendida e iluminada, y que cruza la frontera desde la ciudad de Bernardo de Irigoyen -en Misiones- para unirse a la brasileña Dionisio Cerqueira. Así Capricornio dejó habilitado el segundo punto de acceso de Argentina a conectividad internacional. Hasta ahora ese situación solo se daba por medio del cable submarino que arriba al país en las playas bonaerenses de Las Toninas.

El flamante proyecto se concretó con el aporte de las redes ya tendidas, nueva infraestructura y los técnicos de la compañías provinciales de telecomunicaciones de Chaco (Ecom), Misiones (Marandu Comunicaciones) y Formosa, (REFSA Telecomunicaciones). A eso se sumó el know-how de Silica Network y, desde el país vecino, integró su fibra la brasilera Ampernet Telecom.

Con Capricornio ya operando el cambio para esta región del norte argentino será notable. Horacio Martínez, CEO de Silica Networks, lo ejemplificó contando que hasta ahora un paquete de datos generado desde Misiones y destinado a la localidad fronteriza en Brasil, debía previamente 'bajar' a Buenos Aires, salir por la estación de Las Toninas, subir a San Pablo y volver a ser ruteado hasta a Dionisio Cerqueira. Ahora esos bits viajarán directamente, permitiendo un servicio de mucha menor latencia. “Podremos pasar de 46 a 21 milisegundos en una comunicación de Posadas a San Pablo”, ejemplificó Martínez.

Pero no solo esperan cambios en la eficiencia sino también en los costos. Según Luis Eiman, VP de Ecom Chaco, “en el 2015, antes de empezar el proyecto, el costo del Mega de Internet rondaba los US$ 54. Hoy, con la red funcionando, el usuario final (los ISP locales) pagarán entre US$ 5 y 6 por Mega y prevemos que esa cifra seguirá bajando”.

La razón de este descenso es simple: “la mayor competencia”, detalló Martinez. Y le explicó a Infotechnology que “San Pablo se ha convertido en la principal ciudad de América Latina en materia de conectividad y Data Centers. Allí llegan muchos proveedores diferentes y esa fuerte competencia baja los precios. Eso nos permite que podamos contratar más conectividad para Argentina, pasando por la red Capricornio, con menores costos de lo que hasta ayer había disponible”.

Como esta la inversión en infraestructura y conectividad es significativa, el acto de inauguración convocó a los tres jefes de estado provinciales en la ciudad de Bernardo de Irigoyen. Ninguno se privó de castigar al gobierno nacional que los escuchaba a través de la figura del Secretario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Nación. Sentado en la segunda fila detrás de los gobernadores e intendentes locales, Héctor Huici soportó estoicamente como Gildo Insfrán explicaba con lujo de detalles como encararon este proyecto “para superar el abandono de los planes nacionales como el de Conectar Igualdad y la inactividad de Arsat de los últimos tres años”. Y aprovechó para agradecer públicamente la inversión en conectividad para las provincias “realizada por el gobierno anterior” (de Cristina Kirchner).

Algo más diplomáticos, pero igualmente críticos, fueron Domingo Peppo, gobernador chaqueño y el anfitrión de Misiones, Hugo Passalacqua. El primero afirmó que “este proyecto servirá para aumentar el federalismo en las comunicaciones y luchar contra el centralismo de Buenos Aires”. Y Passalacqua recordó que “esta inversión de las provincias y los privados generará regalías que se volverán a invertir en mayor conectividad y para reducir la brecha digital”.

A futuro

Justamente, aunque Capricornio acaba de ser puesta en funcionamiento, sus integrantes ya están diagramando los próximos pasos. Eiman le dijo a Infotechnology que “estamos en negociaciones avanzadas para unirnos con empresas de Paraguay y cerrar nuestro anillo de fibra óptica con ese país. Además, también estamos hablando con Salta y Jujuy, porque si logramos sumarlas, también podríamos ofrecerle este servicio a Bolivia y, en el mediano plazo, enlazarnos con el norte de Chile. Se trata en total de una “cuenca” de servicios con un alcance potencial de unos 26 millones de personas en cinco países”.

Además, llegar a Chile no es un tema menor ya que en esa región funcionan varios observatorios y radiotelescopios europeos muy poderosos, que generan una enorme cantidad de datos diarios que deben ser enviados a los países desarrollados. Martínez se entusiasmó afirmando que “si se conecta el norte de Chile, Argentina y Brasil podríamos hacer pasar todos esos bits a través de nuestra nueva red. Sería algo muy bueno para equilibrar el tráfico y que éste corra por las fibras en ambos sentidos”.

E ENRIQUE GARABETYAN, enviado especial a Misiones