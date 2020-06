El verdadero precio del"dólar digital": dónde se compra y cuánto vale hoy

Las nuevas restricciones a la compra de dólares, que ahora también involucra el comercio exterior y la adquisición de dólar en el mercado a las empresas, volvieron a generar polémica e incertidumbre. Ante este escenario, muchos argentinos vuelven a volcarse a las criptomonedas como una alternativa viable tanto de ahorro como de escape a ciertas regulaciones que solo afectan por el momento el dinero fiat tradicional.

Las criptomonedas son una alternativa viable porque permiten almacenar valor en un activo que está alejado de las fuertes fluctaciones devaluatorias del peso y, además, está mucho menos regulado que la compra de divisas que tienden a sostener su valor como el dólar.

Para comprar criptomonedas, de las cuales hay de muchos tipos y precios, conviene acercarse a una exchange cripto. Se trata de empresas que ofrecen una plataforma para comprar y vender criptomonedas. Como las criptomonedas son activos digitales, necesitan de tecnologías especiales para poder transaccionarse y almancenarse de manera segura. Por lo general, todos los exchanges que operan en la Argentina ofrecen a sus usuarios estas facilidades. Cabe destacar que la compra de criptomonedas en Argentina es legal, aunque su regulación no esté del todo clara y la mayoría de las empresas que las comercializan están sujetas a regulaciones del BCRA (como prácticas de KYC, sobre datos personales de sus usuarios). Del mismo, las criptomonedas no pagan el impuesto PAÍS ni tampoco están sujetas al límite diario de US$ 200 que tiene el dinero papel.

¿Cómo entender el precio de Bitcoin?

En 2018, los analistas de Bitcoin especulaban que la moneda cayera entre US$5.500 y US$5.700. La razón de esta caída se debía que el coeficiente NVT seguía siendo demasiado elevado y que era necesario un aumento del volumen de transacciones para justificar el precio actual, o una disminución del precio del mercado para conciliar la diferencia. Hoy, el escenario es diferente.

Pero, ¿qué determina el Coeficiente NVT? El coeficiente NVT es la capitalización de mercado junto al volumen de operaciones.

Cuando la velocidad aumenta, suele preceder a un mercado bajista. El rango normal para el coeficiente NVT (velocidad) del bitcoin está entre 10 y 20.

Los valores por encima del 20 indican un “excesivo entusiasmo” en el mercado.

Los valores por debajo de 10 muestran una infravaloración de la criptomoneda.

El coeficiente NVT es idéntico a la velocidad de los tokens ya que, según analistas, la ecuación de la Teoría de la Cantidad de Dinero es suficiente para “valorar las redes blockchain”.

¿Qué obtengo al analizar el NVT?

Utilizando la fórmula NVT, obtendremos tres escenarios para triangular el rango potencial de precios de Bitcoin. Existe una “brecha” entre la capitalización de mercado y el volumen de transacciones: esta brecha deberá tender a un rango históricamente “normal”.

¿Cómo se realiza el ajuste de la brecha?

Se produce cuando la capitalización del mercado disminuye o cuando incrementa el volumen de transacciones.

¿Cómo se obtiene el precio final de un bitcoin?

Se obtiene analizando la capitalización de mercado teniendo en cuenta la oferta actual de la criptomoneda. Tenemos que tener en cuenta que es difícil calcular con precisión debido a que la capitalización de mercado y el volumen de operaciones se influyen mutuamente.

Además, todos los días se generan nuevas monedas de bitcoin.

Otras definiciones a tener en cuenta

Volumen de operaciones con NVT: es igual a escenario de capitalización junto a NVT actual.

es igual a escenario de capitalización junto a NVT actual. Diferencia en el volumen de operaciones: es igual a volumen actual y escenario NVT.

es igual a volumen actual y escenario NVT. Capitalización de mercado con NVT: volumen actual de operaciones junto al escenario NVT.

volumen actual de operaciones junto al escenario NVT. Disminución requerida de la capitalización: capitalización bajo el escenario junto a capitalización de mercado actual.

Cálculo en vivo

Con esos tres escenarios de NVT que equivalen a 10, 15 y 20podemos ver que el volumen de transacciones tendría que aumentar para justificar el precio actual o debería reducirse la capitalización del mercado actual del bitcoin para alcanzar niveles de NVT “normales”.

El coeficiente NVT de 10 es el peor escenario de precio para el bitcoin a US$2.618,51.

de precio para el bitcoin a US$2.618,51. El coeficiente NVT de 15 es el segundo peor precio para el bitcoin a US$3.927,76.

El coeficiente NVT de 10 es el mejor escenario de precio para el bitcoin a US$5.237,02.

Qué pasará con el precio de la criptomoneda en 2020

La criptomoneda más reconocida del mercado está frente a otra semana clave en su historia. Entre el próximo lunes 11 y el martes 12 de mayo se reducirá a la mitad la emisión de bitcoins en todo el mundo.

Nadie sabe la hora exacta pero sí se sabe que sucederá en la transición de esos días, porque es un fenómeno que ocurre cada cuatro años y ya está programado en el software del Bitcoin. Y como toda regla económica de la criptomoneda, es extremadamente difícil que pueda ser modificado. El evento se llama Halving.

Actualmente, un bitcoin cuesta US$10.108,80. Los expertos esperan un impacto significativo en su cotización por el Halving. ¿Será así?

Fuente: Ihodi y Business Pro.