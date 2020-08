El precio de Bitcoin explota: por qué dicen que pasaría de US$ 11.000 a US$ 40.000 y cómo entrar ahora

La criptomoneda ahora se cotiza a más de $ 11,500, no solo consolidándose en cinco cifras, sino sobreviviendo a una trampa alcista y separándose del mercado de valores en el proceso. Para algunos analistas, la criptomoneda se va a revalorizar considerablemente en lo que queda del año y podría llegar a un pico de US$ 40.000.

De acuerdo a un reporte por Ecoinometrics, dadas las proyecciones anteriores de reducción a la mitad y las condiciones persistentes del mercado, se podría esperar un precio de más de US$ 40,000 antes de fines de 2020. Llevando esta tendencia hasta mayo de 2021, un año desde el reducir a la mitad, Bitcoin podría llegar a los 387.000 dólares.

En 2019, un año antes del Halving, la cotización de Bitcoin alcanzó los US$ 10,000 en el segundo semestre de 2019. Independientemente del consenso de este debate, el informe afirma que, en el panorama general, en el mercado actual, "es un buen momento para comprar Bitcoin". Con el precio actualmente por encima de US$ 11,000, la trayectoria de este Halving colocaría el precio de Bitcoin en el máximo mencionado de US$ 41,000 para fin de año, US$ 100,000 para abril de 2021 y US$ 387,000 para mayo de 2021. Incluso en el extremo inferior del espectro, afirma el informe.

El informe también recuerda que las proyecciones de precio de Bitcoin son muy buenas incluso en relación a otros activos populares.