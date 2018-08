El polémico tuit que le hizo ganar a Elon Musk US$ 900 M en un día (pero sería ilegal)

Las acciones de la automotriz Tesla, dirigida por Elon Musk, se dispararon 7,4% ayer. El detonante fue un solo tuit del CEO.

La empresa de autos eléctricos confirmó que su CEO quiere sacar a la compañía de la Bolsa para que vuelva a ser privada. Musk lo había anticipado en su cuenta de Twitter, que fue lo que provocó la subida. “Estoy considerando hacer que Tesla sea privada a US$ 420. Financiamiento asegurado”, escribió en la red social.

Musk también informó que seguirá siendo el CEO de la empresa en caso de que deje de cotizar en el mercado de valores. Con sus acciones a US$ 420 el grupo valdría más de US$ 71.000 millones, US$ 20.000 millones más que General Motors. Según aclaró, los accionistas podrían vender o mantener su parte y continuar con la empresa privada.

En Wall Street, cuando el saltó alcanzó el 11%, las acciones terminaron suspendidas temporalmente. A esa cotización, la fortuna de Elon Musk alcanzó los US$ 25.000 millones y habría ganado US$ 900 millones con su tuit.

“No habrá ventas forzadas. Espero que todos los accionistas se queden. Será más tranquilo y menos disruptiva como una empresa privada. Se termina la propaganda negativa de los que venden en corto”, escribió más tarde Musk.

Ayer, el CEO escribió en el blog de la empresa para explicar su razonamiento. Si bien todavía no está definido, Musk cree que Tesla funcionará mejor como una empresa privada y no bajo la presión del mercado de valores. “Al ser una compañía pública sufrimos los salvajes movimientos del precio de nuestras acciones y puede ser una gran distracción para todos los trabajadores, que son a su vez accionistas”, señaló como primer motivo. También destacó que la presentación de los informes trimestrales pone a la empresa en situaciones donde tiene que decidir lo mejor para el periodo, pero que quizás no es lo mejor para el proyecto a largo plazo. Y por último, denunció que ser una empresa pública la hace estar bajo asedio. “Como la acción más shorteada de la historia del mercado de valores, ser pública significa que hay un gran número de personas que tiene un incentivo para atacar a la compañía”, explicó Musk.

Pero el CEO podría estar en problemas por su “anuncio”. Harvey Pitt, ex director de la Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos, explicó en una entrevista con CNBC que si los comentarios de Musk fueron hechos con el propósito de subir el precio de las acciones de Tesla, podría tratarse de un caso de manipulación. “Tendría que ser investigado. Dijo que hay una fuente de financiamiento específica y mejor que sea cierto. También dijo que habrá cierto monto disponible para financiar la compra y eso también tiene que ser verdad. De lo contrario, aunque no sea manipulación, sería un fraude”, detalló Pitt.