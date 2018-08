El plan de los "3 euros" de Nokia para volver a ganar en el mercado de celulares

Nokia, y un montón de otros gigantes, están tomando medidas para evitar futuras batallas legales al revelar públicamente las tarifas de licencia involucradas en su tecnología 5G.

En junio se lanzó el estándar internacional 5G, que describe cómo se verán las redes 5G (cuando llega el momento de construirlas) y el hardware involucrado en su funcionamiento, todo lo cual nace de la experiencia e investigación de varias compañías inalámbricas. , incluyendo Qualcomm, Huawei, Ericsson, Samsung y Nokia. A cambio de su participación en la creación del estándar, cada una de las compañías puede otorgar licencias de su parte de sus contribuciones a los fabricantes de dispositivos. Esto básicamente significa que figuras como Apple y Google, por ejemplo, pagan una pequeña prima por dispositivo por el derecho a usar las patentes involucradas en la tecnología que desean poner en sus teléfonos.

La tarifa de licencia de Nokia es una tarifa fija de € 3 (o US$ 3.48) por dispositivo, mientras que Ericsson ha creado una escala móvil de US$ 2.50 a US$ 5 por dispositivo, dependiendo del precio del teléfono. Qualcomm, por su parte, planea licenciar sus patentes 5G al 2.275% del precio mayorista de un teléfono 5G de modo único, o el 3.25% del precio de un teléfono 5G multimodo.

Al divulgar públicamente sus tarifas de patentes de 5G y mantenerlas bajas, Nokia está reduciendo drásticamente las posibilidades de futuras turbulencias de licencias y aumentando las posibilidades de salir ganador de la nueva ola de nuevos productos 5G que pronto llegarán al mercado. La compañía dice que su tarifa de € 3 se aplicará a los teléfonos inteligentes, pero está dejando abierta la posibilidad de una tarifa diferente para otros dispositivos 5G a medida que surjan.

El misterio sigue siendo Huawei. El fabricante de origen chino es el único de los grandes contribuyentes al proyecto que no declaró a cuánto ascenderán sus impuestos sobre los productos de la tecnología 5G.