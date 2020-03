El plan de Ualá para "aliviar" la economía: qué quiere hacer

Ualá es una empresa fintech, de tecnología financiera, nacida en 2017 que ofrece una tarjeta prepaga internacional gratuita utilizable en cualquier sitio web o comercio del mundo. Cualquier persona mayor de 13 años con DNI argentino puede solicitarla descargando la app. La aplicación está vinculada a una tarjeta prepaga Mastercard que permite a los usuarios realizar transacciones financieras, como transferir dinero y realizar pagos y compras, tanto en Argentina como en el extranjero.

La compañía nació al calor de las inversiones del reconocido magnate George Soros y de grupos de capitales multinacionales como Tencent. Este fintech, actualmente, tiene la posibilidad de realizar préstamos personales de hasta $ 100.000 y las cuentas estilo "caja de ahorro" permiten capitalizar los depósitos a tasas competitivas. A principios de este año, un informe reveló que fue la fintech con más inversiones de todo el país.

El CEO de la empresa, Pierpaolo Barbieri, recientemente anunció en redes que habrá cambios en la empresa a favor de los clientes en relación al coronavirus.

Hoy desde @uala_arg postergamos el vencimiento de nuestros préstamos por 30 días. Sin costo. Lo verán en la app, transparente como siempre. Y expandiremos financiación. Es un esfuerzo grande, pero estamos juntos en esto. Y así vamos a salir. Juntos. #ElFuturoDeTuPlata pic.twitter.com/ur6TOGqeYF — Pierpaolo Barbieri (@pbarbieri) March 30, 2020

La opción de préstamos en Ualá está disponible en una versión de prueba para algunos usuarios seleccionados. Vale la pena recordar que cuanto más se use Ualá, más chances existen de acceder a un préstamo. Los usuarios pueden pedir hasta 100.000 pesos argentinos y devolverlos en 6, 12, 18 o 24 meses. Los préstamos se pueden solicitar 100% desde la aplicación. Se recomienda, a la hora de solicitar un préstamos, no tener deudas de no tener deudas de 24 meses de antiguedad.