El plan agresivo de MercadoPago: une todas sus funcionalidades bajo la figura de "cuenta digital"

Una excusa para relanzarse. Con esa estrategia en mente, Mercado Pago --la billetera virtual más grande del país-- relanza su posicionamiento de marca y engloba a todos sus servicios bajo el mismo paraguas: una cuenta digital.

La clave: simplificar la comunicación de cara al usuario que, hasta ahora, entendía a los distintos servicios financieros digitales de la compañía como propuestas stand alone, como Mercado Fondos o Mercado Créditos.

La campaña "De ahora en adelante”, creada por la agencia GUT, muestra como Mercado Pago posibilita la inclusión a los servicios financieros de una manera simple y digital.

La propuesta de unificar productos bajo una misma cuenta digital llega en un momento de mayor competencia: a los actores fintech --como Ualá, que aterrizó en México la semana pasada, un mercado en el que MercadoPago también es fuerte-- se le sumaron este año otras propuestas de bancos. Cuenta DNI, de Banco Provincia, ya tiene dos millones de usuarios. Y la propuesta de Santander, Banco Galicia, BBVA y Macro de crear una cuenta interoperable hacia fin de año --bajo el nombre de "Modo-- abre una puerta para competir por 10 millones de clientes que hoy, también, utilizan Mercado Pago.

En ese contexto, es que puede surgir una "killer app": una aplicación que tenga la mayor cantidad de funcionalidades para que el usuario la elija por su conveniencia y su experiencia de usuario. Ese es el terreno en el que competen hoy, en un contexto de mayor uso del dinero electrónico, bancos y fintech, por la pandemia.

“Los últimos meses dejaron en evidencia la necesidad de impulsar más que nunca la inclusión financiera”, explicó Pablo García, vicepresidente de Marketing de Mercado Pago. Y agregó, exclusivo para Infotechnology: "Trabajamos nueve meses para comunicar esto porque hoy más de 50 por ciento de la población adulta no está bancarizada y hay que cerrar esa brecha: comunicar de forma simple que Mercado Pago es gratis, que tiene una tarjeta prepaga, que hay un componente de ahorro... son un montón de complejidades las que tiene el ecosistema y las unificamos ahora bajo Cuenta Digital".

La primera fase de la campaña retrata las complejidades que deben atravesar las personas en las instituciones financieras tradicionales.

La corbata fue el ícono elegido para simbolizar estas barreras que presenta el mundo de los servicios financieros. Especialmente los actores financieros tradicionales. "La idea no es rivalizar con los bancos --reconoce García a Infotechnology-- pero hay muchos usuarios hoy que se sienten trabados por nudos, que es lo personifica el tema de la corbata, y hay que focalizar en la simpleza de Mercado Pago como herramienta: que está disponible siempre, que tiene distintas aristas. No hay que rivalizar con los bancos pero la verdad es que ninguna cuenta digital es tan completa: hay posibilidades de invertir, de pagar en el mundo físico y digital, de tener acceso al mercado de seguros... y vamos a un público que no está siendo atendido por el sistema financiero tradicional. Somos los líderes y tenemos una responsabilidad muy grande".

Y cierra: "Estos servicios ya existían; es decir, la cuenta siempre existió pero nunca se lo comunicó bajo el paraguas de cuenta digital. Mercado Pago es una cuenta, que es 100 por ciento gratis, que se abre fácil y que ahí están las posibilidades y productos que constituyen nuestra propuesta de valor".

FP FLORENCIA PULLA