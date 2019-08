El peor día en la vida de Jeff Bezos: perdió US$ 3.400 millones en 24 horas

Cuando llega la mala, arriba con todas sus fuerzas. Meses atrás, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, quedó en el centro de la tormenta cuando trascendió la inesperada separación de su esposa, MacKenzie Bezos.

Ahora, Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, padeció otro cimbronazo significativo a su billetera en apenas 24 horas, hace poco más de 10 días.

¿Qué pasó?

A raíz de la guerra comercial que mantiene los Estados Unidos con China, el fundador de Amazon soportó pérdidas luego de que las acciones de su empresa operaran a la baja.

También influyó en el retroceso de las acciones de Amazon la caída de las bolsas del mundo y la devaluación del yuan.

De acuerdo a estimaciones realizadas por especialistas, las fortunas de las 500 personas más ricas del planeta sufrieron un duro golpe y, en ese contexto, los magnates más importantes perdieron cerca de 2,1% de su fortuna en conjunto.

Bezos perdió US$ 3400 en pocas horas por la tensión comercial

que existe entre la administración de Donald Trump y China

En ese contexto, Bezos resultó ser el mayor damnificado al perder unos 3400 millones de dólares a raíz del fuerte ajuste que sufrieron las acciones de Amazon.

Más allá de la pérdida, Bezos continúa siendo uno de los hombres más ricos del mundo con una fortuna valuada en los US$ 110.000 millones.

No todas son malas

Según explicó la agencia Bloomberg en un informe, pese al fuerte ajuste sufrido, los 500 mayores multimillonarios acumulan un incremento de 11% en su riqueza en lo que va del año.

Detrás de Bezos, el ranking de mayores perdedores lo protagonizan Berbard Arnault (US$ 3200 M), Mukesh Ambani (US$ 2400 M), Mark Zuckerberg (US$ 2800 millones), y Bill Gates (US$ 2000 M).