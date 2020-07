El nuevo "Veraz" de Mercado Libre: el plan para que cualquiera pueda comprar en 12 cuotas

Cuando se habla de otorgar créditos, el scoring --que usan los bancos y otras entidades financieras para medir la relación de riesgo de morosidad-- es Dios. La fórmula tradicional que utilizan los bancos se basa en la información que reciben de burós de crédito (como Equifax, dueño de Veraz, o Nosis, en nuestro país) y las decisiones varían, dependiendo del apetito por riesgo de cada entidad.

Quizás por eso, la Argentina tenga una de las peores relaciones crédito-PBI del mundo: 16%, según datos del Banco Mundial, solo superado por naciones africanas como Angola, Niger o Burundi.

Las fintech vienen a romper un poco con el viejo modelo y se animan a utilizar diferentes tecnologías para lograr un scoring propio, que se basa no en información del mercado sino en los datos de sus clientes fieles.

En el caso de Mercado Libre y Mercado Pago, la sinergía es absoluta: del lado de compradores y vendedores, la empresa se vale de 2.400 variables para lograr un número propio que permite a 80% de quienes los piden obtener un "sí" como respuesta. En la Argentina, ya llevan entregados $ 11.000 millones en más de 3,4 millones de créditos otorgados, según datos de la compañía.

"Cuando ves el mercado de tarjetads de crédito, su penetración es realmente baja: 15 de cada 100 personas tienen tarjeta en el país. Y si no tenés, no podés comprar en cuotas, no podés financiarte, y la experiencia de compra es peor: tenés que ir a pagar en efectivo a un Rapipago o PagoFácil, después volver y seguir con la compra. Lo que desarrollamos fue un producto de consumo y miramos a la gente que usa la plataforma para darle un crédito sin que lo pida. Las fintech traen la posibilidad de mirar otros datos", explica a Infotechnology Martín de los Santos, VP Sr. de Mercado Créditos, a cargo de la operación desde su lanzamiento, hace tres años.

Y agrega: "En nuestro caso, los resultados del buró de crédito son solo 6% de la decisión; el otro 94% pesa más fuerte".

Martin de los Santos, VP Sr de Mercado Crédtos.

Así, por ejemplo, miran variables como Navegación (cantidad de preguntas, horario de navegación), Comportamiento (límite de compras, cantidad de compras pagas), y sus transacciones en la plataforma (ticket por medio de compra, por ejemplo), entre otras, para armar un "Veraz" propio que, hasta ahora, permite llegar con líneas de crédito desde $ 1.500 con una tasa de alrededor del 45% que irá variando si el usuario es "buen pagador".

Con ese dinero --que puede llegar a $ 5.000-- se pueden hacer las primeras compras en la plataforma de productos con un ticket más alto que lo habitual, hasta en 12 cuotas, y así fidelizar clientes y ampliar su línea de préstamos existente.

"La tecnología te permite procesar cada vez más datos. Entonces usando modelos de Machine Learning podemos predecir y tomar decisiones de crédito en el momento", aclara de los Santos.

Cómo activar las 12 cuotas

A diferencia de otras fintech que ofrecen la posibilidad de cuotificar consumos a posteriori de la compra con una tarjeta pre-paga (una estrategia que lanzó al mercado, hace unas semanas, la startup Ualá y que ya usa con éxito Brubank desde su lanzamiento en el país), Mercado Pago tiene dos estrategias para entregar créditos.

A algunos usuarios, los más heavy users, se les activarán las líneas de crédito sin pedirlas siquiera. Así es que les aparecerá como opción al hacer el checkout, no antes: no necesitan aplicar al crédito ni dar información adicional porque han sido pre-aprobados.

"Capturamos clientes de dos maneras", confiesa de los Santos. "Los que scoreamos previamente, que operan en MercadoLibre hace 10 años, y realizan compras seguido, entonces tenemos buena información sin que pidan el crédito. Esa cartera es de casi 5 millones de clientes en México, Argentina y Brasil. Y los que tienen que optar por él: es un montón de gente nueva que quizás no conocemos tanto pero a la que le damos la oportunidad de que pidan; en un 70% de las veces se los damos".

Para aquellos a los que la opción de las 12 cuotas mediante Mercado Crédito no les aparezca, desde la plataforma explican el procedimiento: aparecerá un botón antes de realizar el checkout para aplicar al crédito y se les pedirá información básica, como una fotocopia del DNI y una foto adicional para chequear la identidad. "No muchas preguntas más", aclara de los Santos. Y el otorgamiento, al utilizar machine learning, es automático: "si la persona dice ser quien dice ser, es aprobado" y puede seguir con la operación, eligiendo hasta 12 cuotas. La tasa dependerá de ser, o no, un "buen pagador".

Acá, una guía que Infotechnology hizo el año pasado con un paso a paso más preciso.

Lo cierto es que en la Argentina, estas variables empiezan a pesar cada vez más y a ser moneda corriente entre las fintech que utilizan modelos predictivos para entender a sus clientes y tomar más riesgos. "Todas queremos lo mismo; todas tenemos una solución distinta que se centra en sus fortalezas. En el caso del ecosistema de Mercado Libre son 44 millones de compradores los que tuvimos el año pasado entonces el vínculo y la información son más cercanas. Nuestra ventaja es la escala y el UX", aclara.

En definitiva, todos van a mejorar el acceso al crédito, aunque se trate de préstamos ligados al consumo. "En Argentina, la inestabilidadn no ayuda y eso ha complicado históricamente el acceso al crédito. Ves la tasa en 70 puntos y te querés matar pero nadie ve el costo de fondeo que te genera la inflación. Los bancos, entonces, tienen que ser más restrictivos y las personas tienen más cuidado al tomar un crédito, tienen miedo. Y ahí tenés un gran problema porque en otros países las personas entienden que sin crédito nunca podrían acceder a algunos bienes como, por ejemplo, una casa. Por eso somos menos competitivos como industria".

Y, agrega: "La informalidad que tiene la economía hoy es alta: si no ves cómo opera una pyme, es díficil sacar un scoring de más variables. Ahí radica, también, la importancia de las cuentas digitales".

FP FLORENCIA PULLA