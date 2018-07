El negocio de los "cajeros blancos": llegan el año que viene de la mano de una fintech

La plataforma fintech SOS GENIAL se metió en el negocio de los cajeros automáticos no bancarios. La red de cajeros RED GENIAL finalizó su programa de integración con Red Link y planea poner operativas estas terminales antes de fin de año. De esta manera, se dio el primer paso en la puesta a punto necesaria para comenzar a operar, si bien la instrumentación de los procesos podría llevar hasta seis meses, por lo que los nuevos cajeros estarán disponibles a fines del este año en la provincia de Jujuy, para extender su influencia luego por el resto de noroeste argentino y más tarde llevarlo a otras provincias.

Desde SOS GENIAL explicaron que de esta forma se permitirá a los usuarios de la red acceder a las cuentas tanto de Link como de Banelco para poder realizar extracciones, consultas y adelantos con tarjeta. "Esta integración presenta un potencial de negocio a los bancos que, a su vez, van a poder extender su red de cajeros, pero tercerizando ese costo. Se necesitan cajeros automáticos que funcionen las 24 horas del día y en todos los rincones del país y quizás a muchas entidades no les conviene ofrecerlos, porque tienen que hacerlo en forma gratuita y con un costo de mantenimiento y seguridad que es alto. De esta manera, podemos trabajar en forma conjunta para aumentar la integración financiera", dijo Raúl Zarif, CEO de la compañía.

Además, aseguró que hay un fuerte interés de inversores internacionales en participar de este negocio y que recién el año que viene cree que estos cajeros no bancarios, que se colocaran en farmacias, supermercados y lugares estratégicos, se van a integrar al ecosistema financiero.

La desregulación del mercado de los ATM fue impulsada por el Banco Central que consensuó con las entidades bancarias y las redes como Link y Banelco para que éstas permitan que las terminales no bancarias se sumen a su estructura. El BCRA destacó que esta norma busca impulsar la instalación de cajeros por parte de entidades no financieras con el objeto de facilitar el acceso del público a la extracción de efectivo y a la realización de transferencias, pagos y otras operaciones por vía electrónica, en cumplimiento de sus objetivos de inclusión financiera y desarrollo del sistema en un marco de competencia. La fintech SOS GENIAL es una plataforma que incluye una billetera digital, una tarjeta prepaga y una red de cajeros propios opera en Salta, Jujuy, Tucumán, Salta, Córdoba y sectores de la provincia de Bs. As.