El hombre más rico del mundo llevó a su empresa a la gloria: qué logró

El valor de mercado total de Amazon (AMZN) superó el billón de dólares, luego del ascenso de Apple a territorio de 13 dígitos a comienzos de agosto.

Amazon y Apple ahora representan más del 8% del valor total del S&P 500, el índice que mide el comportamiento de las principales 500 empresas que cotizan en el mercado neoyorquino, según Howard Silverblatt, analista de índice senior de S&P.

Un billón de dólares puede ser un umbral arbitrario, pero sigue siendo una demostración notable de lo rápido que creció la empresa de 24 años y la confianza ilimitada que los inversores tienen en el futuro.

Según una publicación de CNN, los inversores también están más entusiasmados con Amazon respecto a otras tiendas de suministros de construcción y minoristas en general, que tienen una relación precio-ganancias promedio de entre 20 y 40 para el año anterior, según el profesor de finanzas de la Universidad de Nueva York, Aswath Damodaran.

En ese sentido, la relación precio-ganancias de Amazon es de aproximadamente 180.

Durante varios años, los inversores impulsaron las acciones de la empresa creada por Jeff Bezos sin ver que la empresa generara ganancias significativas, ya que volcó los ingresos en si misma: construyendo su red de centros de despacho de pedidos, comprando compañías y desarrollando nuevas tecnologías.

Sin embargo, en el transcurso del año pasado, Amazon comenzó a aumentar sus ganancias.

A principios de 2018, la compañía valía solo US$ 580 mil millones. En el segundo trimestre, los ingresos netos de la compañía se dispararon a US$ 2,5 mil millones, en comparación con los US$ 197 millones obtenidos en el segundo trimestre de 2017.