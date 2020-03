El fundador de Patagon vuelve a la Argentina: invirtió US$ 2 para competir con MercadoPago y Ualá

'Uno siempre está volviendo'. Palabras más, palabras menos, esa reconocida frase puede aplicarse en este caso a un exitoso emprendedor argentino que, luego de un tiempo fuera del radar local, decidió regresar para competir con firmas consolidadas como MercadoPago –del gigante Mercado Libre y Marcos Galperin- y Ualá, de Pierpaolo Barbieri.

Se trata de Daniel Canel, fundador y expresidente de Patagon, el primer banco internacional online de América Latina, que decidió retornar a la Argentina para competir en el mercado de las Fintech.

A través de la firma AdCap, donde Canel se desempeña actualmente como CEO, lanzó Banza, una empresa que saldrá a pisar fuerte en el cada vez más competitivo segmento fintech. Además, piensa extender su alcance en el corto plazo a otros países de la región.

“Nuestro foco está puesto en el cliente primerizo y no en aquel que ya tiene mucha experiencia”, explicó Daniel Canel, en diálogo con Infotechnology.

Desde principios de febrero, Banza ya suma operaciones por $ 100 millones, muestra de que aún queda un importante terreno por cubrir en el negocio de las Fintech. La cifra superó las expectativas de los desarrolladores.

“Hay un nicho muy importante compuesto por quienes pretenden transformar sus ahorros en inversiones a través de opciones superadoras a las tradicionales. Hacia allí vamos nosotros, con una experiencia enfocada 100% en el usuario”, añadió el ejecutivo.

El arribo a la Argentina

Pablo Juanes Roig, CEO y cofundador de Banza, aseveró que el arribo de la fintech a la Argentina se produce por varias razones.

“Creemos que el éxito de un producto no está atado tanto a la coyuntura o contexto, sino a si es un buen producto o no”, subrayó.

“Somos fintech nueva, pero con un componente interesante, que es que cada uno de los cofundadores hacemos tiene una expertise diferente para poder ofrecer distintas propuestas de una forma novedosa”, agregó.

La inversión inicial

AdCap es una compañía dedicada a la administración e inversión de fondos propios, con presencia en los Estados Unidos (con sedes en Miami y Chicago), la Argentina, Colombia y Uruguay.

“Es difícil decir un número ya que Banza nace de un brazo del grupo Adcap. Pero puede decirse que la inversión inicial rondó entre US$ 1 M y US$ 2 millones”, explicó Juanes Roig.

El nacimiento de la firma

La idea de crear Banza comenzó en noviembre de 2018 cuando Daniel Canel se reunió con gente de AdCap y convocaron a Juanes Roig, que venía de liderar el desarrollo de Consultatio Plus para Consultatio.

Juan Martín Molinari, Pablo Juanes Roig, Agustín Honig, y Javier Timerman, algunos de los ejecutivos de Banza, la nueva fintech ya presente en la Argentina

“A partir de la presencia de Daniel y su expertise en tecnología, es que se decidió crear esta nueva y propia plataforma”, comentó el CEO.

El modelo de negocios y expectativas

“Si bien la tecnología es la que sostiene a nuestro producto, también nos tiene que dejar espacios para poder pensar: primer en los clientes, y en segundo término en la posibilidad de elaborar buenos productos que sean interesantes y estén a su medida”, agregó Juanes Roig.

Canel confirmó que Banza tiene previsto cerrar el primer año de operaciones con 50.000 cuentas y una participación del 10% del mercado local.

Del total de los inversores actuales, el 89% fueron hombres, mientras que si se los categoriza por edades, el 60,5% de quienes ya operan a través de Banza tienen entre 18 y 35 años.

Por otro lado, el 26,8% tiene entre 35 y 45 años, en tanto que los mayores de 45 mueven el 12,6% del total.

En cuanto a la ubicación geográfica que eligen a Banza, las inversiones llegan desde buena parte del país, aunque las provincias con mayor movimiento son hasta el momento Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Misiones.

El perfil de riesgo de los inversores es medio, y las acciones que registran mayor demanda son Pampa, Galicia e YPF, mientras que los bonos más operados son los AY24 y AF20.

Sobre la competencia

Al ser consultado sobre la dura competencia que tendrá Banza en la Argentina, Juanes Roig fue contundente: “Si todas las empresas pensamos en el cliente vamos a poder hacer cosas buenas”.

Destacó que Banza es la única firma que ofrece una apertura 100% digital y que en poco más de 8 minutos cualquier persona ya puede empezar a invertir en un bono, acción o fondo común de inversión.

“La vertical de Ualá son los pagos y Mercado Pago los incluyó, pero no es su vertical. Nosotros, además, ofrecemos la chance de invertir en más de un Fondo Común de Inversión, a diferencia de estas firmas, que sólo tienen un FCI”, precisó.

Confesó que actualmente el gran inconveniente en común de todas las fintech es conseguir buenos “desarrolladores”.

“La demanda es alta. La competencia es mucha. Naranja, Mercado Pago, y nosotros. Todos buscamos a los mejores”, aseveró.

Los próximos pasos

Los planes de Banza no se limitan a la Argentina. El objetivo es transformar a esta Fintech en una compañía regional. Así, para 2020 tiene previsto llegar también a Colombia, Perú y Chile.

“El foco es mantener un flujo constante de inversión, sobre todo en tecnología. Buenos Aires será el hub de América Latina, con células de trabajo en los otros países donde Banza esté presente”, completó Canel.

“Queremos revolucionar la forma de ahorrar e invertir de los argentinos a partir de la tecnología. ¿Los próximos objetivos? Pensamos invertir US$ 1 M o US$ 2 millones, o el doble, en diferentes proyectos en la región. Esos proyectos intentarán satisfacer necesidades de pymes y personas aún no bancarizadas”, agregó Juanes Roig.

Por último, adelantó que próximamente Banza ofrecerá un ‘Módulo Ahorro’ que permitirá a los usuarios automatizar sus ahorros de acuerdo a las metas que quiera conseguir. “En principio se simulará un ahorro en un plazo de tiempo específico. Luego vamos a ofrecer a los clientes la posibilidad de automatizar ese ahorro para que puedan alcanzar los fondos suficientes que le permitan cumplir con sus objetivos”, completó el CEO de Banza.

CA CARLOS ALTEA