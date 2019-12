El cepo, cada vez más estricto: ahora los bancos "aprietan el cinturón" y tampoco dejan usar PayPal para comprar afuera

El cepo cambiario, que se profundizó a partir del pasado 28 de octubre, comenzó a complicar las operaciones diarias de muchos usuarios argentinos. Desde ese momento, según la Comunicación A 6823 del Banco Central (BCRA), que incluyó la transferencia de fondos a cuentas en proveedores de servicios de pago como PayPal.

Esta regulación apunta a que no salgan dólares desde las tarjetas de crédito a las cuentas de PayPal pero, sin embargo, en la práctica muchas operaciones por fuera de las prohibidas están siendo rechazadas por las entidades emisoras de las tarjetas, algo que generó la queja de los usuarios en las redes sociales.

Puntualmente, se trata de pagos por compras de productos o servicios como servidores en la nube, servicios de redes privadas virtuales (conocidas como VPN por sus siglas en inglés), comics, libros y suscripciones como Patreon, por citar algunos casos relevados por este medio; todas operaciones que, por lo general, tienen importes bajos.

Además, este problema no comenzó el primer día del cepo sino que se dio a cuentagotas para terminar por agravarse en los últimos días. Las entidades emisoras con los que los usuarios relevados tuvieron problemas son el Banco Galicia, el Patagonia, Wilobank y Santander, con tarjetas Visa, Mastercard y American Express.

Mirá también Este es el segmento escondido que Warren Buffett ve como “la gran oportunidad” El magnate ofreció miles de millones de dólares por una firma de IT, aunque luego no pudo concretar la operación. ¿Cuál era esa firma y por qué se interesó por ella?

Desde PayPal, y anta la consulta de El Cronista, indicaron que ellos "cumplen con todas las leyes aplicables y se adhieren a las regulaciones locales" y agregaron que "los clientes de PayPal en Argentina aún pueden utilizar la plataforma para transacciones internacionales en más de 200 mercados en todo el mundo". Sin embargo, reconocieron que en respuesta a la nueva resolución del BCRA, "algunas instituciones financieras están tomando acciones localmente, lo que puede indirectamente afectar a los pagos a través de PayPal", acciones que "están fuera del alcance y decisión" de la compañía de pagos.

Post cepo y transición política: cuál es el nuevo panorama de las fintech argentinas Luego de un crecimiento meteórico en los últimos dos años, las fintech argentinas caminan hacia un escenario de transición económica y política, en un contexto de cambios de reglas de juego que las obliga, por lo menos, a replantear cuáles son los pasos a seguir.

En el Banco Central, por su parte, resaltaron que la regulación no impide pagos comerciales a través de PayPal. En este sentido, la regulación constituye un mínimo al que deben ajustarse los bancos y las entidades financieras pero sus políticas comerciales pueden ser más estrictas, resalta en off un experto del sector.

Si bien nadie quiere reconocer que PayPal está totalmente bloqueada, la mayoría de operaciones rebotan y esto se reconoce off the record. Pero durante la semana pasada una de las nuevas fintech le indicó a este medio que en su tablero de control de operaciones aparecían operaciones con tarjeta por pagos vía PayPal.

En cualquier caso, una fuente cercana a los bancos explicó que se trata de una medida que "se tomó a nivel sistema" porque "cuando el comercio está adherido al servicio de PayPal de forma genérica sin identificarse, no se puede operar porque no puede identificarse bajo que modalidad opera". Lo mismo confirmó una fuente local que opera con la plataforma de pagos estadounidense y lo refrendó el economista especializado en pagos Ariel Setton en diálogo con El Cronista.

"Cuando sos un comercio, tenés dos opciones en PayPal, que el invoice sea PayPal más el nombre comercial o el tuyo propio. Si es el segundo caso, la entidad argentina no puede saber si se trata de un comercio o no y, ante la duda, cancela la operación", explica. Para Setton, la regulación no está bien hecha porque "dice que aplica para fondear la billetera pero no para pagos, pero si no se puede diferenciar una de otra estas limitando toda la operación".

Este economista además cuenta que también se ven afectados los pagos que se realizan con tarjetas locales a través de PayPal a empresas reconocidas como Uber fuera de la Argentina. "Los que lo están limitando son los emisores junto con los procesadores." Desde Prisma, una de las entidades procesadoras de pago, se limitaron a confirmar que ellos se ajustan a la legislación vigente sin ahondar en lo que sucede con PayPal.

"No es una cuestión de que los bancos tengan o no dólares sino que tienen miedo de convertirse en un medio para fugar billetes verdes. Este es el cepo más duro que recuerdo, incluso más que el del kirchnerismo, y esta hecho por gente que no entiende cómo funciona el sistema de PayPal", indica sotto voce una fuente del sector financiero. "Como no quieren jugarse a ser complices de una movida que dañe las reservas a pocos días del cambio de gobierno, los bancos decidieron limitar preventivamente estas operaciones", cierra esta fuente.

La Comunicación A6823 del Banco Central:

SD SEBASTIÁN DE TOMA @sebadetoma