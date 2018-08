El "Netflix" gratuito de Facebook llega a la Argentina en septiembre

En agosto del año pasado, Facebook lanzó en los EE.UU. Facebook Watch, su plataforma de video dedicada en exclusividad a contenidos originales.

Así, la red social salió a competir con YouTube, e incluso con servicios de streaming por suscripción como Netflix, reuniendo en un solo sitio todos sus programas y series propios, para los que este año invertirá más de u$s 1000 millones.

Un año después, la empresa que conduce Mark Zuckerberg anunció el lanzamiento internacional de Watch, incluyendo la Argentina. El servicio gratuito estará "disponible en todas partes" de forma inmediata, aseguró Fidji Simo, jefe de Video de la red social, en el día de ayer.

"Con el lanzamiento global de Watch, estamos también apoyando a los creadores a nivel mundial en dos áreas críticas: ayudarlos a ganar dinero con sus videos en Facebook y entender mejor cómo se está desempeñando su contenido", añadieron desde la firma en una nota que relevó el sitio TodoTVNews.

Además, a través de esta sección Facebook busca que sus usuarios tengan "una nueva forma de descubrir grandes videos e interactuar con amigos, creadores y otros fans".

Con esta expansión a nivel global, la red social intentará que su plataforma de contenidos gane más notoriedad, ya que, según un reciente estudio de The Diffusion Group, casi la mitad de los usuarios de Facebook no han oído hablar de Watch.

Sin embargo, de acuerdo con Simo, más de 50 millones de personas en Norteamerica han visto contenidos en Watch cada mes. "El tiempo total dedicado creció 14 veces desde que comenzó 2018", aseguró.

En este primer año de vida, se estrenaron numerosos programas de la mano de socios como Univision, CNN, Fox y ABC.

Uno de los proyectos en desarrollo, uno de los más esperados y ambiciosos es un reality show de 13 episodios sobre el jugador Cristiano Ronaldo que costaría unos u$s 10 millones.

Y entre los 30 ciclos que se pueden ver actualmente, algunos de sus principales éxitos son "Skam Austin", sobre la vida de diferentes adolescentes y el talk show "Red Table Talk", protagonizado por la productora y empresaria Jada Pinkett Smith (esposa del actor Will Smith) y su familia, que ya tiene 2,9 millones de seguidores. Pero además se destacan "Health Hacks with Jessica Alba"; "Your Foods Roots with Zooey Deschanel" y "Bill Murray and Brian Doyle-Murrays Extra Innings" .

PH PABLO HECKER