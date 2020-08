El “MercadoLibre” chino que más usan los argentinos suma restricciones: cuáles son y cómo comprar

Durante los últimos meses, la Casa Blanca apuntó contra gigantes tecnológicos chino como ByteDance, Huawei y Tencent. Los analistas temen que Alibaba, el sitio de eCommerce chino y uno de los mayores minoristas del mundo, sea atacado pronto.

Funcionarios de Washington acusan a distintas empresas chinas de “espionaje” y robo de datos de estadounidense. “La administración está intentado desacoplar la industria tecnológica china. Estamos frente a un cambio de paradigma, y la geopolítica está pasando por una transformación histórica en este momento”, sostiene Alex Capri, investigador de la Fundación Hinrich y becario senior y profesor de la Universidad Nacional de Singapur.

Alibaba no tuvo mucho éxito expandiéndose en occidente pero está en la mira por ser un gigante tecnológico en China. Mike Pompeo, secretario de estado de EE.UU., revisó el manejo de datos de tecnológica Alibaba la semana pasada. Todavía no hay sanciones explícitas a la empresa por parte del presidente Donald Trump. En varias oportunidades, Trump se refirió a Jack Ma como “amigo mío”.

Jack Ma es el fundador de Alibaba y multimillonario chino. Alibaba.com nació en 1999 pero, con el correr de los años, amplió su dominio a través de otras plataformas de comercio electrónico como Tmail y Taobao. A diferencia de Amazon, Alibaba no posee inventario ni participa en logística como almacenamiento, envío o abastecimiento. La firma consigue ganancias al recibir una comisión por cada transacción y por cobrar tarifas de suscripción a vendedores. La firma también es propietaria del sitio web 1688.com, Juhuasuan, Alipay, Alibaba Cloud Computing, Laiwang, Aliwangwang, Sina Weibo, y YouKu. Su unidad de negocios financieros, Ant Financial, ya vale US$ 150.000 M, casi el doble que Goldman Sachs, valuada en US$ 88.000 M, según informó el Wall Street Journal. Además, Alibaba participa del negocio cinematográfico, posee un fondo común de inversión y hasta un equipo de fútbol, el Evergrande Taobao.

A pesar de la pandemia, las empresas tecnológicas Alibaba y ByteDance continuaron sus planes de expansión en Hong Kong. Cualquier acción de Washington no afectará el comercio electrónico y el negocio minorista de la compañía. China representa casi el 80% de los 509.700 millones de yuanes de Alibaba (US$ 73.500 millones) en ingresos anuales.

Por qué Estados Unidos quiere prohibir empresas tecnológicas

Washington busca proteger “información personal más sensible de los estadounidenses y la propiedad intelectual más valiosa de nuestras empresas, incluida la investigación de vacunas de Covid, de ser accedido a sistemas basados en la nube dirigidos por empresas”.

En las últimas semanas, Mike Pompeo apuntó a empresas como Alibaba y Tencent: “Estas empresas fueron alimentadas en un entorno totalmente protegido en China, que estaba cerrado a los competidores extranjeros y capturaron una cuota de mercado sin tener que competir con empresas extranjeras", explica Capri.

Qué pasará con el resto de las empresas chinas como TikTok

Donald Trump firmó un decreto el 6 de agosto que prohíbe cualquier transacción con ByteDance. El decreto da la potestad de desalojar de sus derechos a los millones de usuarios de la plataforma y entrará en vigor 45 días después de su proclamación. El 15 de agosto, Trump firmó un segundo decreto en el que fijó un plazo de 90 días para que la empresa china cese todas sus operaciones en el país y elimine todos los datos de los estadounidenses en la plataforma.

Según la Casa Blanca, el programa capta "grandes cantidades de información" de sus usuarios, incluida información sobre servidores de Internet y datos de localización y de navegación e historiales de búsqueda.

La aplicación ya había sido prohibida previamente en India. Las autoridades consideran a TikTok como “perjudicial para la seguridad y el orden público del país”.

La Casa Blanca considera a TikTok como “una amenaza a la seguridad nacional”. Los decretos emitidos en agosto empujaron a la plataforma de origen chino a vender sus acciones en Estados Unidos o de lo contrario su uso se prohibiría definitivamente. Las empresas norteamericanas tienen prohibido “hacer negocios” con ByteDance. La disputa tecnológica entre Estados Unidos y China parece recién comenzar.

Washington sostiene que la empresa de cede información sensible de los norteamericanos al gobierno de China y favorece la censura de contenidos en Pekín. También se la acusó de espionaje. Las acusaciones no han sido corroboradas. El objetivo de Estados Unidos es “proteger los datos de sus ciudadanos”.

Estados Unidos limitó el uso de WeChat

Esta semana, Washington emitió una orden ejecutiva para limitar el acceso a WeChat. Tanto empresas estadounidenses y ciudadanos del país no podrán acceder ni trabajar con la aplicación de mensajería. La orden alejará a Tencent del desarrollo de software en EE.UU. La aplicación WeChat es la red social, red de mensajería y billetera virtual más utilizada en China.

"Si hacen algo así con Alibaba, eso también sería un golpe bastante grande", afirma Dan Wang, un analista de tecnología de Gavekal Dragonomics. Los analistas prevén que aplicaciones como WeChat y TikTok serán retiradas del App Store de Apple en un futuro. "Si Apple despega a WeChat de su App Store, entonces eso es otra cosa", dijo Chingxiao Shao, fundador de Red Gate Asset Management. “El daño en Apple va a ser mucho más fuerte que el daño en Tencent", agregó.