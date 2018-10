El CEO millennial más exitoso admitió que este error le costó US$ 10.000 M

Snapchat pasó de ser una de las compañías más “hot” de la costa oeste de los Estados Unidos a luchar por su supervivencia. Ahora, se filtró un memo de 6.000 palabras donde su CEO, Evan Spiegel, explica sus errores y qué deben corregir para seguir en carrera.

El CEO intenta revivir la esperanza de sus empleados con nueva filosofía y tácticas mientras las acciones se acercan a una baja histórica, rondando los US$ 8. Desde que salieron a la Bolsa, la empresa perdió más de US$ 10.000 millones.

“El peor error que cometimos con nuestro rediseño fue comprometer el valor de nuestro principal producto como la manera más rápida de comunicarse”, escribió Spiegel. Es que según explica no eran las historias, sino el chat lo que hacía especial a Snapchat y enterrar las conversaciones en un feed combinado, sumado a lo lento que se volvió la aplicación, tuvo pésimas consecuencias.

El fundador de Snapchat admitió que fue impaciente al tomar decisiones estratégicas y marcó el camino que seguirá la empresa. Pero el objetivo ya no es dominar el mercado de las redes sociales, un segmento donde hoy reina Instagram, sino simplemente ayudar a los usuarios a expresarse y aumentar los ingresos.

Dentro de la nueva estrategia se destacan tres aspectos principales: el enfoque en el chat, la pelea por los mercados emergentes y un nuevo diseño centrado en los “mejores amigos”, el arma secreta de Snapchat contra Facebook.

“Nuestro Friend Feed rediseñado hizo que sea más difícil encontrar a quien hablarle y su rápido desarrollo significó que no tuvimos tiempo para optimizarlo. Hicimos que nuestro producto sea más lento. Lamentablemente no entendimos en ese momento que nuestro principal problema no era la frustración por parte de los influencers, sino la del resto de la comunidad que sintió que comunicarse se volvió más complicado”, detalló Spiegel. Cuando Snap reveló los cambios, su crecimiento cayó y perdió más de 3 millones de usuarios el último trimestre. Ahora, si el plan avanza, la compañía pondrá a sus ingenieros a mejorar el chat.

A su vez, el CEO enfatizó la importancia de los mercados emergentes. “Ya tenemos muchos proyectos encaminados para llevar Snapchat a nuevos mercados. Mushroom permite que nuestra comunidad use la aplicación en dispositivos de gama baja. Arroyo, nuestra nueva arquitectura, hará que los mensajes funcionen aún más rápido. Puede que necesitemos cambiar nuestros productos para distintos mercados donde algunas de nuestras innovaciones alejan a los usuarios del principal valor del producto”, agregó.

Por último, la clave del éxito de Snapchat podrían ser los “mejores amigos”. “El principal amigo de cada usuario representa el 25% de los mensajes enviados. Para cuando uno tiene 18 amigos, cada nuevo amigo contribuye menos del 1%. Encontrar a los mejores amigos es un problema distinto a encontrar más amigos, tenemos que pensar cómo ayudar a las personas a encontrar a los amigos que realmente le importan”, señaló el CEO de Snap.

Facebook tiene el enfoque opuesto. La red social de Mark Zuckerberg es un ecosistema donde conviven familiares, compañeros de trabajo, jefes y muchos “conocidos”. Para Facebook podría funcionar, pero Snapchat puede aprovechar el terreno para robarle las interacciones más importantes a su competidor.