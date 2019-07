El Banco Galicia quiere atraer talentos para atraer clientes con "los mejores datos": ofrece un premio de US$ 10.000

El Banco Galicia, uno de las instituciones financieras más importantes del país, tiene una trayectoria de tres años en la organización de hackatones y meet-ups para inducir la innovación.

Ahora, el Lab de Innovación Galicia y junto a áreas de analytics del banco, lanzaron una nueva propuesta, la primera “dataton” de la industria financiera argentina.

Un “dataton” es una hackaton de datos en la que equipos de cualquier lugar del mundo compiten por el desafío de predecir la próxima compra de un cliente utilizando datos de navegación web.

La competencia dura desde el 15 de julio al 13 de septiembre de 2019 y los mejores se van a repartir US$ 10.000 y becas de premio. A cuatro días del lanzamiento ya se habían inscripto más de 350 participantes; la mayoría locales y también data scientists de Perú, México, Colombia y España. En la plataforma 40 equipos enviaron sus primeros resultados.

“El objetivo de organizar esta Dataton Galicia es posicionarnos fuerte en la comunidad analítica, captar a los mejores talentos, descubrir partners valiosos para crear ecosistema de colaboración y encontrar nuevos enfoques para atacar problemas existentes”, explica Pablo Fernández Jefe de Lab Innovación de Banco Galicia, en charla con Infotechnology.

“Esto se da en el marco de la visión 'decidir con datos', una de las seis competencias clave de la cultura Galicia. Entendemos que ser una empresa data-driven es parte de la transformación digital en la que estamos embarcados.”

La idea que tiene el banco es “atraer a los mejores talentos de analytics” dado que “son un recurso escaso en la Argentina y en el mundo”, expresa Fernández.

El banco tiene varias áreas con este foco: Fábrica de Modelos, Marketing Analítico y este año, dentro de la transformación digital, se crearon squads de datos.

“A su vez, -desarrolla el ejecutivo- entendemos que hay quienes quizá por distancia u otro motivo no sean factibles de incorporar y con los cuales estamos pensando potenciales formas de colaboración.”

Para llevar adelante esta iniciativa se aliaron con un partner especializado, Ombú. “Lo elegimos porque buscábamos un equipo experto en este tipo de competencia, con el cual se identificaran los participantes y que nos ayudara a hacer interesante el desafío para los data scientists”, señala Fernández.

Se trata de docentes de universidades e institutos reconocidos como la Universidad Austral y Acámica -que a su vez los acompañan como sponsors- y tienen una trayectoria de múltiples premios internacionales en Reino Unido, Japón, España y Alemania, amplía.

Acompañan esta nueva propuesta sponsors como SAP, SAS, IBM, Ergo Renova, Universidad Austral, Acámica y COREBI Analytics & Big Data. Más información y formulario de inscripción donde se pueden inscribir los participantes: bancogalicia.com/dataton.

Imagen: Pixabay.

Qué tan importantes son los datos hoy

Los datos son un activo clave de las empresas de hoy para anticiparse a las necesidades de los usuarios y ser cada vez más relevante y personalizado en las comunicaciones y servicios que se les brinda, dice Fernández.

“Hoy hay más datos que nunca con nuevas fuentes no estructuradas (video, imágenes, audio, redes sociales, navegación web) que permiten a los analytics tradicionales que se realizaban con consumos y canjes y datos demográficos y geográficos incorporarles componentes psicográficos y conductuales; de esta manera se logra una visión 360 del cliente”, detalla.

Sin embargo, los datos no sirven para cualquier cosa. “Los datos en sí no tienen valor si no hay una interpretación. Hay una analogía válida y es que son como petróleo: es necesario realizar analytics para extraer su valor, transformándolos en información y luego en conocimiento para tomar mejores decisiones.”

SD SEBASTIÁN DE TOMA @sebadetoma