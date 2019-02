Después de la música, Spotify ahora quiere liderar el negocio del podcast

La plataforma acaba de adquirir dos start up, Gimlet y Anchor, que se dedican a la producción de podcast, por una cifra que supera los u$s 350 millones

Spotify no quiere atarse exclusivamente al negocio de la música en streaming. En un reciente post, Daniel Ek, fundador de la compañía sueca, reveló que el futuro de su emprendimiento es el audio, pero no sólo la música. “En el futuro, más del 20% del tiempo de escucha en Spotify no será de música”, pronosticó.

Para ello, Spotify quiere convertirse también en una plataforma líder en el terreno de los podcast. En este sentido, acaba de adquirir dos start up, Gimlet y Anchor, por una cifra que supera los u$s 350 millones, según The Wall Street Journal.

La primera es una empresa dedicada a la producción de podcast narrativos. Mientras que Anchor ofrece herramientas que permiten crear y distribuir este tipo de contenidos. Además, Spotify anunció que tiene un presupuesto de entre u$s 400 y 500 millones en lo que resta de este año para seguir adquiriendo compañías.

“Tener contenido más diversificado ayuda a atraer nuevos usuarios, aumentar el nivel de compromiso y reducir la rotación de usuarios. Este movimiento encaja en su plan para alcanzar 1000 millones de usuarios (tiene 207 millones en la actualidad). Para llegar hasta allí “debe posicionarse como una alternativa real a la radio, para lo que debe ofrecer contenido diverso y también exclusivo”, explica Joakim Dal, socio del banco inglés GP Bullhound, accionista de Spotify.

Ek está convencido del potencial de negocio de la oferta de contenido de audio, de acuerdo al análisis del diario Expansión. El ejecutivo se muestra contrariado por el hecho de que la industria de video online mueva un billón de dólares y la del audio una décima parte. “La gente destina más de dos horas diarias a escuchar la radio. Nosotros queremos llevar esa experiencia a Spotify”, dice.

En su opinión, en un momento en el que crece la preocupación por la cantidad de tiempo que la gente dedica a las pantallas, se abre una enorme oportunidad para el audio. Una industria que, según Ek, “crecerá significativamente”.

Y el gran paso en esta apuesta es el podcast, un formato que aporta valor porque, además de atraer a nuevos usuarios, crea mayores vínculos con la plataforma. Según Spotify, los oyentes de podcast pasan prácticamente el doble de tiempo en Spotify que el resto de usuarios, y dedican también más tiempo a escuchar música.

“En el futuro más del 20% de tiempo de escucha en Spotify no será música”, asegura en la publicación Daniel Ek.

Además, los podcast abren a la compañía la oportunidad de convertirse en productor de contenido original, la misma idea que Netflix en el mercado del video. Netflix se decantó por producir contenido para reducir su dependencia de los grandes estudios. Spotify es líder del negocio de la música en streaming, pero tiene que pagar una abultada factura a las discográficas en forma de royalties. “El negocio de podcast es más rentable a nivel de márgenes, pero es mucho más pequeño que el de la música”, apunta Dal.

Gimlet por ejemplo, es conocida por podcast narrativos como Reply All, StartUp o Homecoming lo que, según Ek, coloca a Spotify como el productor líder mundial de podcast.

Así, aporta talento creativo y sitúa a Spotify en el ecosistema del podcast, dice Dal. “En términos financieros no va a tener mucho impacto en 2019, lo importante es el giro estratégico”.

La compañía está convencida de que es el momento de invertir para crecer, a pesar del impacto que pueda tener en sus márgenes. En declaraciones a The Wall Street Journal, Daniel Ek aseguró que el hecho de haber alcanzado por primera vez un beneficio operativo en 2018 (u$s 106 millones) valida su modelo. En el cuarto trimestre, el segundo con beneficio neto, ganó u$s 498 millones y aumentó un 30% los ingresos hasta u$s 1692 millones.

PH PABLO HECKER