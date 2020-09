Desde el domingo TikTok estará prohibida en todas las tiendas de aplicaciones

La administración del presidente Donald Trump prohibirá TikTok y la aplicación de mensajería WeChat en las tiendas de aplicaciones como Play Store y App Store en Estados Unidos a partir de este domingo. Los usuarios no podrán descargar la aplicación desde la fecha.

Según los funcionarios del Departamento de Comercio, no prohibirán las transacciones y las conversaciones para la venta de TikTok. Le dieron tiempo al propietario de ByteDance hasta el 12 de noviembre para llegar a un acuerdo sobre la venta de TikTok o el destino de las operaciones de su compañía en EE.UU. “TikTok permanecerá intacta hasta el 12 de noviembre”, aseguró el secretario de comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross a Fox Business Network.

Desde este domingo ninguna tienda de aplicaciones de Apple Inc y de Google podrán ofrecer TikTok. “Esta medida protegerá a los usuarios en Estados Unidos porque elimina el acceso a estas aplicaciones y reduce significativamente su funcionalidad”, argumentó el departamento en un comunicado oficial. ByteDance todavía necesita la aprobación de Donald Trump para evitar la prohibición total de la aplicación en Estados Unidos.

Las acciones de Oracle cayeron un 1,6% después de las noticias en el comercio previo al mercado. Las empresas estadounidenses Microsoft Corp y Oracle Corp compiten por adquirir los activos de TikTok en Estados Unidos. La transacción deberá ser aprobada por los gobiernos de Estados Unidos y China.

En medio de las dificultades políticas que debe afrontar la popular plataforma de microvideos TikTok en Estados Unidos el CEO de la compañía en Estados Unidos, Kevin Mayer, renunció. Asumió como director ejecutivo tres meses atrás. Mayer fue un alto ejecutivo de Disney. Y aseguró que razón de su salida fue el “resultado de la acción del Gobierno de Estados Unidos”. A mitad de septiembre, Donald Trump decretó el veto de la aplicación en el país.

"En las últimas semanas, a medida que el entorno político ha cambiado drásticamente, he reflexionado mucho sobre lo que requerirán los cambios estructurales corporativos y lo que suponen para el rol global al que me inscribí. Con este telón de fondo, y como esperamos llegar a una resolución muy pronto, quiero hacerles saber con gran pesar que he decidido dejar la empresa", escribió Kevin Mayer en una carta. El fundador de ByteDance, la empresa fundadora de TikTok, tomará su lugar hasta nuevo aviso.

Por su parte, el fundador de ByteDance, Zhang Yiming, aseguró comprender la renuncia de Mayer. “Las circunstancias políticas en las que estamos operando podrían tener un impacto significativo en el trabajo de Mayer en cualquier escenario", dijo el fundador de TikTok, Zhang Yiming. Kevin Mayer apuntó contra Facebook el julio pasado. Aseguró que Facebook quería terminar con la presencia de TikTok en Estados Unidos. Denunció “ciberataques” y “malignos ataques”.

De qué se trata el decreto de Donald Trump

El decreto fue firmado el 6 de agosto y prohíbe cualquier transacción con ByteDance. El decreto da la potestad de desalojar de sus derechos a los millones de usuarios de la plataforma y entrará en vigor 45 días después de su proclamación. El 15 de agosto Trump firmó un segundo decreto en el que fijó un plazo de 90 días para que la empresa china cese todas sus operaciones en el país y elimine todos los datos de los estadounidenses en la plataforma.

Según la Casa Blanca, el programa capta "grandes cantidades de información" de sus usuarios, incluida información sobre servidores de Internet y datos de localización y de navegación e historiales de búsqueda.

La aplicación ya había sido prohibida previamente en India. Las autoridades consideran a TikTok como “perjudicial para la seguridad y el orden público del país”.

Qué dijo TikTok sobre los decretos de Donald Trump

“No tienen evidencia”, argumentó la compañía. “El decreto pone en peligro miles de empleo en Estados Unidos”. ByteDance desarrolló un plan de contingencia en caso del cierre definitivo de sus oficinas en Estados Unidos. TikTok presentó una demanda que impugna la orden ejecutiva. Si no llega a ningún acuerdo antes de octubre se verá obligado a cerrar definitivamente.

Por qué Donald Trump “odia” TikTok

Durante la campaña electoral republicana de Donald Trump, fanáticos del pop coreano conocidos como “k-popers” compraron y reservaron miles de entradas de varios eventos de Donald Trump para “trollearlo”. Cuando llegó la fecha del evento en Oklhahoma, los estadios estaban (casi) vacíos. Sin embargo, la campaña de Trump negó que la maniobra de los kpopers haya afectado los eventos y culpó a los medios y a los manifestantes de “Black Lives Matter”.

Pero no fue la única hazaña de los fanáticos: en el día de su cumpleaños, los republicanos organizaron una “tarjeta de cumpleaños” para que los adeptos le enviaran mensajes de apoyo al presidente. En vez de mensajes cariñosos, las kpopers saturaron la tarjeta de cumpleaños republicana de mensajes críticos.

Durante las manifestaciones de Black Lives Matter, la policía de Dallas comenzó a buscar información para detener a los manifestantes. Los kpopers “hackearon” los servidores de la policía y el sitio permaneció caído por horas. Como si no fuera poco juntaron US$ 1 M en menos de 24 hrs para la organización Black Lives Matter.

Todas estas “maniobras” de las kpopers fueron difundidas en TikTok y celebradas por los jóvenes en la plataforma de videos.

Los argumentos para cerrar TikTok: ¿es realmente peligrosa?

La Casa Blanca considera a TikTok como “una amenaza a la seguridad nacional”. Los decretos emitidos en agosto empujaron a la plataforma de origen chino a vender sus acciones en Estados Unidos o de lo contrario su uso se prohibiría definitivamente. Las empresas norteamericanas tienen prohibido “hacer negocios” con ByteDance. La disputa tecnológica entre Estados Unidos y China parece recién comenzar.

Washington sostiene que la empresa de cede información sensible de los norteamericanos al gobierno de China y favorece la censura de contenidos en Pekín. También se la acusó de espionaje. Las acusaciones no han sido corroboradas. El objetivo de Estados Unidos es “proteger los datos de sus ciudadanos”.