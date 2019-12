Dejaron Cablevisión, fundaron su propia empresa y ahora ponen $ 2.000 M para darte "súper internet" a $ 850

La compañía de telecomunicaciones IPLAN, en el marco de su aniversario número 20, informó que van a invertir $ 2.000 millones para expandir su red residencial de FTTH (Fibra directa al hogar) fuera del llamado "corredor norte" de la Ciudad de Buenos Aires. Es, de acuerdo a lo que dice la empresa, la red de FTTH más extensa y capilar del principal mercado de la Argentina.

La primera etapa de esta expansión comenzará con las áreas residenciales de Rosario, Córdoba, y varias localidades del Gran Buenos Aires. Los lanzamientos comerciales están previstos para marzo 2020 en la ciudad de Rosario, mayo 2020 en las primeras localidades del GBA, y junio 2020 en la ciudad de Córdoba. Nuevas localidades serán anunciadas a lo largo del próximo año, informaron desde la compañía cofundada por Pablo Saubidet, Daniel Nofal y George Stewart en 1999, luego de que dejaran la compañía que ayudaron a fundar, el grupo Cablevisión.

“Primero, nos enfocamos en el históricamente olvidado segmento de las Pymes y les dimos por primera vez entidad de sujetos de telecomunicaciones, permitiéndoles acceder a servicios que antes solo estaban disponibles paras las grandes empresas. Más recientemente, revolucionamos al mercado residencial de internet de la CABA, convirtiéndonos en el primer y único proveedor en brindar servicios por fibra óptica directa a la totalidad de nuestros clientes”, afirmó Pablo Saubidet, presidente de la compañía.

La red de IPLAN en la actualidad está presente en los barrios de Puerto Madero, Retiro, Tribunales, Recoleta, Palermo y Belgrano y llega a 300.000 hogares (un tercio de todos los domicilios de la ciudad). Ofrecen tres planes de 200 megas a $1.700 por mes, 300 megas a $2.000 y los 500 a $3.100 (aquellos que soliciten el servicio por internet tendrán un descuento de 50% durante tres meses).

Mapa de la cobertura actual de IPLAN Liv en la Ciudad de Buenos Aires. Proximamente van a sumar Colegiales y Nuñez.

“En ese sentido, uno de los proyectos que más nos llena de orgullo es la recientemente terminada cobertura del Barrio 31 de la CABA, lo que nos permitirá en pocos días a sus habitantes acceder al mismo servicio de internet que ofrecemos a los barrios más acomodados de la ciudad, generando nuevas oportunidades para todos los que allí viven”, agregó Saubidet.

IPLAN, en los últimos cuatro años, realizó un agresivo plan de inversiones para desarrollar su red FTTH con foco en los clientes residenciales. Puntualmente, durante 2019, la firma -que tiene 35.000 clientes y más de 400 empleados- invirtió $ 1.000 millones.

¿Qué es la Fibra al hogar?

Se trata del uso de cables de fibra óptica y sus sistemas de distribución para el suministro, de servicios avanzados de telecomunicaciones, hasta el domicilio del usuario. Si bien esta tecnología esta presente en el país desde hace tiempo y la utilizan varias empresas en sus redes, las "bajadas" al hogar son habitualmente con pares (cables) de cobre y eso provoca que el servicio se resienta.

Desde IPLAN explicaron oportunamente que el piso de velocidad de su servicio está en 200 Mbps. "No se corta, no hay que resetear el modem, hay una baja calidad percibida en general en el mercado, seguramente producto del uso de tecnologías en desuso como pueden ser las redes de cobre", expresó Hernán Arcidiácono, CTO de IPLAN, a mediados de este año en una entrevista con Prensario.

Una particularidad de la red FTTH de IPLAN es que, sí o sí, tiene que ir por debajo de la tierra ya que por regulación no puede utilizar postes, una posibilidad que tienen otras compañías. Esto genera dificultades al momento del despliegue, un desarrollo más acotado y mayores costos.

"La tecnología GPON de distribución de fibra es superior a las conexiones híbridas de cable modem u otras tecnologías más antiguas", dicen desde la compañía.

El servicio se maneja de acuerdo a niveles de calidad, algo que de acuerdo a la empresa prácticamente no existe en un mercado que trabaja a partir del "best effort". Y, si bien la relación entre bajada y subida no es simétrica, desde la compañía aseguran que está en un 50%.

Para contextualizar: el país con mejor conexión del mundo es Singapur, con un promedio de 60,39 megabits. La Argentina está en el puesto 43 de todo el globo, según datos de Cable.co.uk. La velocidad promedio de la Ciudad de Buenos Aires es de 22,9 megas mientras que en la provincia llegó a 16,9.

Servicios móviles

La empresa también está interesada en brindar servicios de telefonía móvil desde hace tiempo. Recientemente, solicitó formalmente al Gobierno saliente la asignación de frecuencias para poder hacerlo, algo que aún no ocurrió.

“Primero revolucionamos las telecomunicaciones para las Pymes. Después, lo hicimos con los servicios de internet para los hogares. Si el Gobierno nos habilita, queremos hacer lo mismo en el mundo de la movilidad”, expresó Saubidet durante la conferencia de prensa previa a su festejo por sus 20 años de vida.

SD SEBASTIÁN DE TOMA @sebadetoma